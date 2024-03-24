祖龙娱乐发布2023年全年业绩



香港，2024年3月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的移动游戏公司祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9990.HK），公布截至2023年12月31日止年度（「报告期内」）经审核之全年业绩。 财务摘要︰ -- 2023年收益为人民币908.5百万元，较2022年同比增长55.5%。其中，综合游戏发行及运营收益同比增长105.4%至人民币 709.3 百万元，占总收益的 78.1%。 -- 2023年毛利为人民币650.4百万元，较2022年同比增长53.5%，毛利率为71.6%，保持稳定。 -- 2023年研发开支同比减少22.0%至人民币582.2百万元，销售及营销开支同比减少2.2%至人民币274.5百万元。 -- 2023年经调整亏损净额较2022年同比收窄61.3%至人民币282.9百万元。 营运摘要︰ -- 截至2023年全年业绩公告发布之日，公司在逾170个地区市场推出20款精品手游，支持14种语言的多个地区版本，正在运营中的13款游戏的全球累计注册用户数超过1.5亿人。 女性向手游《以闪亮之名》在2023年3月和5月分别于中国大陆地区以及欧美、泰国、印尼和越南等地上线，该游戏的PC端于2023年9月在中国大陆地区上线，并于11月上架Epic及Steam双平台。截至公告发布之日，全球累计流水已超人民币10亿元。 MMORPG手游《龙族幻想》截至2023年底的累计流水已超过人民币44亿元，全球累计注册用户数超过4,400万人。 SLG手游《鸿图之下》截至2023年底的累计流水超过人民币16亿元，累计注册用户数超过730万人。 -- 为打造不同类型及多样化的游戏组合，公司预期于2024年至2026年期间在全球各地推出8款MMORPG、SLG、放置RPG、策略卡牌及其他类型的游戏产品，其中包括一款依托于虚幻引擎5研发的革新产品——项目代号：Odin。 2023年，祖龙娱乐录得收益人民币908.5百万元，较2022年同期人民币584.1百万元大幅增加55.5%，主要由于《以闪亮之名》于报告期内在中国大陆、欧美及东南亚等地区上线；其中，综合游戏发行及运营收益为人民币709.3百万元，较2022年同期增加105.4%，占总收益的78.1%。2023年毛利同比增加53.5%至人民币650.4百万元；毛利率为71.6%，保持稳定。报告期内，研发开支同比减少22.0%至人民币582.2百万元，销售及营销开支同比减少2.2%至人民币274.5百万元。受益于上述因素，2023年经调整亏损净额为人民币282.9百万元，较2022年同期大幅收窄61.3%。 凭借《以闪亮之名》企稳女性向赛道 经典游戏持续贡献收益 《以闪亮之名》是一款以公司新一代女性制作和策划团队为核心、依托虚幻引擎4研发的超自由时尚女性向手游，这款游戏的移动端在2023年3月和5月分别于中国大陆地区以及欧美、泰国、印尼和越南等地上线。游戏在中国大陆地区上线首日即登顶中国大陆地区iOS应用商店游戏免费榜榜首并连续四日霸榜，上线次日冲入中国大陆地区 iOS游戏畅销榜前十名；在美国上线首日获得iOS游戏免费榜第二名；在泰国、印尼及越南上线首日登顶iOS游戏免费榜榜首。游戏的PC端于2023年9月在中国大陆地区上线，并于11月上架Epic及Steam双平台。通过公司成熟高效的研发及运营管理，《以闪亮之名》定期上线更新活动，持续丰富游戏的可玩性，游戏屡次冲进中国大陆地区iOS游戏畅销榜前列，最好成绩冲进中国大陆地区iOS畅销榜前三名。活动在增强用户粘性的同时带来了紧密的正向收入反馈。截至2023年底，《以闪亮之名》的累计注册用户数超过1,200万人。该款游戏以超高的品质得到玩家及行业的极高认可，包括但不限于中国音像与数字出版协会的「优秀移动游戏」及「优秀游戏美术设计」奖项提名，以及「2023微博游戏大赏年度卓越新游」奖项。 《龙族幻想》通过周年庆、版本更新等活动，持续为玩家带来丰富的职业、地图、玩法等内容，并以精心的研发及运营保障了其稳定且优质的长线收益，截至2023年底，其累计流水超过人民币44亿元，全球累计注册用户数超过4,400万人。《鸿图之下》通过持续更新游戏内容，推出新赛季、新武将、可升级大营皮肤等不断丰富游戏玩法，有效提升了用户满意度和用户粘性，截至2023年底，《鸿图之下》的累计流水超过人民币16亿元，累计注册用户数超过730万人。此外，《梦幻诛仙》、《万王之王3D》、《御剑情缘》及《六龙争霸》等多款在运营中的经典游戏表现相对稳定并于2023年持续贡献收益。其中，《梦幻诛仙》截至 2023年底的全球累计流水超过人民币40亿元。 持续践行精品化战略 打造多元化的游戏组合 为打造不同类型及多样化的游戏组合，公司预期于2024年至2026年期间在全球各地推出8款MMORPG、SLG、放置RPG、策略卡牌及其他类型的游戏产品。 其中，项目代号：IM是一款由虚幻引擎4打造的中国风放置RPG手游，计划主要采用自主方式发行，现已于2024年1月完成新一轮测试。 项目E是一款由虚幻引擎4打造的、根据《龙族》系列小说和动画改编及开发的策略卡牌类游戏，计划主要采用自主方式发行，并已于2024年1月完成新一轮测试，本次测试版本在美术、剧情等方面调优升级，收获了玩家大量好评。《三国群英传：鸿鹄霸业》是一款基于《三国群英传》IP打造的SLG游戏，在继承了《鸿图之下》核心优势的同时丰富了差异化的玩法，目前已完成首次付费测试，项目进展良好。项目代号：Odin是一款根据《龙族》系列小说改编的、依托虚幻引擎5打造的 MMORPG+游戏。 日后，随着产品类型由MMORPG、SLG、女性向扩张至策略卡牌等多品类和丰富多样的风格，同时贯彻精品化核心战略及「研运一体」有机模式，预期游戏的生命周期将进一步延长，对公司的收益作出更稳定及持续的贡献 拥抱前沿技术 持续推进研运一体及全球化战略 公司率先布局虚幻引擎5的研究与开发，项目代号：Odin是利用该项技术研发的革新产品。在人工智能生成内容(AIGC)方面，祖龙娱乐紧跟技术发展趋势，凭借深度训练和工具应用，提升研发效率并释放精英人才生产力。随着自身技术的不断迭代升级，以及运用前沿科技的新产品问世，公司将实现更大规模的用户覆盖。 展望未来，祖龙娱乐将继续坚持精品化、全球化的核心战略，持续开发各品类行业领先的精品游戏，进一步回归做游戏的本质和初心，为全球玩家创造卓越的线上娱乐体验。 关于祖龙娱乐有限公司 祖龙娱乐是中国手游行业的开拓者，专注于开发优质MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌及其他类型的手游，开发优质手游的实力屡经验证，且注重核心游戏性体验品类的持续深耕。于2024年3月，祖龙娱乐在逾170个地区市场共推出20款精品手游，支持14种语言的多个地区版本，正在运营的13款游戏的全球累计注册用户数超过1.5亿人。



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