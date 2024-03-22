九毛九公布2023年度业绩



香港，2024年3月22日 - (亚太商讯) - 九毛九国际控股有限公司（「九毛九」或「公司」，及其附属公司统称「集团」；股份代号：9922.HK）欣然公布截至2023年12月31日止年度的经审计综合业绩。 主要财务亮点： 收入由截至2022年12月31日止年度的人民币4,005.7百万元增加49.4%至截至2023年12月31日止年度的人民币5,985.9百万元；

年度纯利则从截至2022年12月31日止年度的人民币55.6百万元大幅增加763.3%至截至2023年12月31日止年度的人民币480.0百万元；

公司权益股东应占年度溢利由截至2022年12月31日止年度的人民币49.3百万元增加819.9%至截至2023年12月31日止年度的453.5百万元；

经调整纯利从截至2022年12月31日止年度的人民币69.3百万元增加623.2%至截至2023年12月31日止年度的501.2百万元。

年度结束后建议的末期股息每股普通股0.15港元，派息率约为权益股东应占年度溢利的43.1% 2023年，集团继续遵循多品牌及多概念策略，并探索新业务机会，旨在进一步扩大市场份额，并保持作为中国领先的中餐厅品牌管理商及营运商的市场地位。报告期内，集团集团的总收入从截至2022年12月31日止年度的人民币4,005.7百万元增加49.4%至截至2023年12月31日止年度的人民币5,985.9百万元，而年度纯利则从截至2022年12月31日止年度的人民币55.6百万元大幅增加763.3%至截至2023年12月31日止年度的人民币480.0百万元。集团在营收上涨的同时，通过良好的经营控制进一步优化经营效率，使得利润迎来大幅增长。 门店稳健扩张 推进海外布局 随着2023年初针疫情的抗疫措施放宽及重新开关，集团采取积极扩张策略，于2023年新开180间餐厅，包括134间太二餐厅、35间怂火锅餐厅、四间九毛九餐厅、六间赖美丽烤鱼餐厅及一间赏鲜悦木牛肉火锅（「赏鲜悦木」）餐厅。截至2023年12月31日，集团已在中国142个城市、新加坡、加拿大1个城市、马来西亚1个城市、泰国1个城市和美国2个城市自主经营726间餐厅。 截至2023年12月31日，集团共有太二餐厅578家，怂火锅餐厅62家，九毛九餐厅77家，那未大叔是大厨餐厅1家，赖美丽烤鱼餐厅7家，赏鲜悦木餐厅1家。集团竭力优化餐厅品牌组合，并专注于具有更大增长潜力的品牌。2023年，集团加快太二品牌及怂火锅品牌的餐厅网络扩张，同时通过翻新餐厅及改良菜单优化赖美丽烤鱼品牌的营运。此外，于2023年7月，集团推出以高端品牌为定位的赏鲜悦木品牌，为顾客提供使用天然及优质食材的牛肉火锅菜肴。 旗下品牌多点开花 运营能力持续强化 集团收入来自按品牌划分的四个分部，包括太二、怂火锅、九毛九及所有其他品牌，各品牌的餐厅表现有所改善。2023年，来自太二、怂火锅及赖美丽烤鱼的收入贡献分别增加44.3%、210.4%及272.3%。此外，太二、怂火锅、九毛九及赖美丽烤鱼的翻台率亦有所上升，此乃主要由于客流量随着2023年初针对疫情的抗疫措施放宽及重新开关而有所增加。 来自太二的收入由截至2022年12月31日止年度的人民币3,108.3百万元增加44.0%至截至2023年12月31日止年度的人民币4,476.9百万元，此乃主要由于太二的餐厅网络由截至2022年12月31日的450间餐厅扩张至截至2023年12月31日的578间餐厅。同时其业务从疫情中恢复经营，致使2023年的经营天数较2022年有所增加，太二餐厅的翻台率由2022年的3.5增加至2023年的4.1。 来自怂火锅的收入由截至2022年12月31日止年度的人民币259.8百万元大幅增加210.4%至截至2023年12月31日止年度的人民币806.5百万元，此乃主要由于怂火锅的餐厅网络由截至2022年12月31日的27间餐厅扩张至截至2023年12月31日的62间餐厅，以及怂火锅餐厅的翻台率由2022年的3.6增加至2023年的3.8。因此，来自怂火锅的收入占总收入的比例由2022年的6.5%上升至2023年的13.5%。另外，来自九毛九的收入于截至2022年及2023年12月31日止年度分别为人民币605.5百万元及人民币629.6百万元，维持相对平稳。 餐厅经营与外卖业务双管齐下 共同助力集团成长 集团提供的服务或从事的活动目前包括餐厅经营，外卖业务及其他（主要包括货品销售及特产销售）。2023年，集团的餐厅经营和外卖业务的收入均迎来较快增长。 餐厅经营收入从截至2022年12月31日止年度的人民币3,203.2百万元增加58.2%至截至2023年12月31日止年度的人民币5,066.5百万元，主要由于集团的餐厅网络由截至2022年12月31日的556间餐厅扩张至截至2023年12月31日的726间餐厅，且集团业务从疫情中恢复经营，其餐厅的经营天数及翻台率于2023年有所增加，致使同店销售有所增长。因此，餐厅经营收入占总收入的比例由截至2022年12月31日止年度的80.0%上升至截至2023年12月31日止年度的84.6%。 另外，由于提供外卖服务的餐厅数目随着集团扩张餐厅网络而有所增加，集团的外卖业务收入从截至2022年12月31日止年度的人民币787.1百万元增加14.5%至截至2023年12月31日止年度的人民币901.2百万元，主要由于提供外卖服务的餐厅数目随着集团扩张餐厅网络而有所增加。 未来，九毛九将继续致力于通过精致的菜品、优质的服务和独特的用餐氛围为顾客提供美妙的用餐体验，通过进一步扩张去复制集团的成功；遵循多品牌及多概念策略，持续向更多细分市场扩张；持续增强集团的供应及支持能力；向全球市场扩张以获得国际市场份额；引进加盟及合作模式进行区域及国际扩张一系列举措，以保持集团强势的市场地位及提升集团的竞争力。 董事会建议提高派息比例 彰显企业发展信心 值得一提的是，董事会致力为股东增加回报。截至2023年12月31日止年度，除动用约150.0百万港元于市场上购回股份外，董事会亦建议派发末期股息每股普通股0.15港元（合计约215.4百万港元），派息率约为权益股东应占年度溢利的43.1%。展望未来，经全面重新评估本集团的财务表现、财务状况及未来战略发展计划后，董事会拟维持不少于权益股东应占年度溢利40%的派息率。 关于九毛九国际控股有限公司 九毛九国际控股有限公司是中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者，专注于快速提供美食服务，并通过主要位于购物商城的餐厅的现代装饰营造休闲而高档的氛围。截至2023年12月31日，集团已在中国142个城市、新加坡、加拿大1个城市、马来西亚1个城市、泰国1个城市和美国2个城市自主经营726间餐厅。



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