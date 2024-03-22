共赢“荆”彩 天风国际“风链计划”续延展，“一带一路”中国湖北-中东经贸论坛暨“人工智能+”科技主题对接会成功举办

香港，2024年3月22日 - (亚太商讯) - 3月20-22日，由湖北省人民政府主办的2024“相约春天赏樱花”经贸洽谈暨世界500强对话湖北活动在武汉东湖国际会议中心隆重举行，作为系列活动的焦点之一，天风国际协办的“一带一路”中国湖北－中东经贸论坛暨“人工智能+”科技主题对接会于21日成功举办。

会上，湖北省委金融委员会办公室副主任、省地方金融管理局副局长张龙，湖北省商务厅二级巡视员唐华，巴基斯坦商务参赞Ghulam Qadir，武汉东湖高新区党工委委员、管委会副主任李世庭发表讲话；湖北宏泰集团副总经理吴玉祥，天风国际行政总裁邹传致辞。来自沙特、科威特、阿联酋等中东资本商贸代表团、在鄂央企，全国知名生物医药、物流科技、新能源汽车、高端制造、人工智能、半导体等领域的超百家新质生产力上市公司参会，共话“产、投、融、研”协同模式，并就中东资本投资偏好、中国企业在中东地区的产业及投资落地细节进行深入交流。科威特阿尔加尼姆工业集团、烽火国际分别与天风国际签署合作协议。

此外中东资本商贸代表团还在活动前一日现场考察了烽火通信、岚图汽车等企业并就相关合作进行了探讨。本次邀请中东有实力资本来湖北调研考察，是天风国际积极践行母公司天风证券“城市投行”工程，推动“风链计划”进一步延展的又一成果性落地，公司将持续推动高水平“引进来”和高质量“走出去”，助力湖北招商引资，挖掘新的合作商机，服务湖北打造内陆开放新高地，助力湖北加快建设全国构建新发展格局先行区。

聚焦新质生产力，多家中东机构首次走进湖北

中国与中东地区的经贸往来日益紧密，湖北省科技创新优势明显，天风国际邀请多家重量级中东国家投资机构、金融企业、产业园区来湖北考察、交流，沙特公共投资基金、迪拜多种商品贸易中心DMCC、沙特基础工业公司、阿吉兰兄弟投资控股、科威特阿尔加尼姆工业集团（ALGHANIM GROUP AUTOMOTIVE）、易达资本、穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）、盈天迪拜、第四范式阿吉兰、法巴银行、香港宏安集团等重量级机构、金融企业和学界代表齐聚一堂，共话“产、投、融、研”协同模式。有关代表与湖北省政府有关部门、当地代表企业共同聚焦两地发展中的迫切需求，就如何实现优势互补、协同共振，深入探讨。中东机构代表表示，“随着共建‘一带一路’倡议不断深化，湖北作为陆海空三个‘丝绸之路’交汇枢纽，我们有意愿把握政策、产业机遇，与湖北企业深化合作、互利共赢。”

当前湖北正加强科技创新和产业创新深度融合，促进新质生产力加快成长壮大。在天风国际、天风证券研究所主办的“人工智能+”科技发展及投资主题圆桌论坛上，来自光通信领域、新能源车企业、投研机构、学界的烽火通信、岚图汽车、易达资本、光迅科技、中信科移动、MBZUAI大学、第四范式阿吉兰等嘉宾就如何适应趋势、迎接挑战，驱动新质生产力展开多维探讨及深度交流。同时，多方亦探讨如何从金融赋能的角度，助力产业提质增效及资源优化利用，更高效及更环境友好地，加快形成新质生产力，驱动产业发展前景。岚图汽车销售服务有限公司总经理助理李博晓表示，作为东风旗下高端智慧电动品牌，专利平均增速处于新能源汽车品牌第一。岚图首创央企直营模式，实现三年三款车，三车三品类，2023年实现销量“7连涨”，全年销量突破5万辆。出海方面，目前已进入挪威、丹麦、芬兰、荷兰，今后计划进入德国、法国、意大利、土耳其，以及更多“一带一路”沿线国家。

产业链思维，以国际化金融服务赋能实体经济

作为湖北省属唯一境外金融平台，天风国际按照天风证券「城市投行」工程部署，以香港为支点，推动「风链计划」，通过搭建开发区、产业园区海外金融招商联络站，先后挂牌中国光谷、荆门高新区、昆山高新区等金融招商联络站（中国香港），并远赴沙特拜访国家投资部及主要金融投资机构推介湖北，与相关部门共同邀请40家湖北企业组成的商务考察团出访沙特、阿联酋及新加坡等地幷举办多场经贸合作对接会。

天风国际立足香港、背靠内地、深耕湖北、服务国家、放眼世界。行政总裁邹传表示，邀请中东有实力资本来湖北调研考察，是母公司「城市投行」工程又一成果落地，天风国际将持续帮助湖北企业「走出去」、资金「引进来」的双向开放，持续巩固和拓展环境友好、资源高效利用的金融服务模式和创新方案，为实体经济的高质量发展贡献天风力量。

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