卫龙美味公布2023年全年业绩



香港，2024年3月21日 - (亚太商讯) - 中国辣味休闲食品行业龙头企业，卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」或「集团」）及附属公司（「集团」）（香港联交所股票代码：09985）公布截至2023年12月31日止12个月（「年内」）之全年业绩。 2023年宏观经济持续恢复向好，中国消费市场回暖下，休闲食品行业消费需求及渠道的变化呈现出多样化、多元化趋势。回顾年内，卫龙美味积极拥抱变化，坚持「多品类大单品」策略；持续加强全渠道建设，拥抱新兴渠道带来的发展机遇；通过年轻化的品牌建设，持续提升品牌影响力。 卫龙美味整体业务运营及财务业绩保持稳定，年内收入约48.72亿元（人民币，下同），同比增长5.2%，主要由于O2O、零食量贩店、内容电商等新兴渠道快速发展，多元化的渠道推动了休闲食品行业的加速变革，面对这一发展趋势，集团与时俱进，积极拥抱新兴渠道带来的增长机遇，并持续加强全渠道的运营和拓展策略，从而带来的收入增长。年内毛利约23.23亿元，同比增长18.5%，毛利率按年增长5.4个百分点至47.7%，主要由于：(i)集团在上年度对主要产品结构进行的调整；(ii)年内原材料价格下降；及(iii)集团通过持续优化生产工艺流程，优化了成本管理。集团年内利润约8.80亿元，同比增长481.9%。经调整净利润按年增长6.3%至9.70亿元，主要受惠于集团毛利的增加，且经调整净利率由上年度的19.7%增至19.9%。 基于集团年内整体绩效表现，考虑现金流充裕，整体经营向好，董事会建议派发2023年末末期股息每股普通股0.10元（人民币，含税，下同），此末期股息连同中期股息，相当于集团2023年度净利润的60%。并考虑2023年为卫龙美味上市1周年，建议派发特别股息每股普通股人民币0.11元，约为集团2023年度净利润的30%。合计中期股息、末期股息及上市一周年特别息，卫龙美味的全年派息比率[1]高达约90%。 回顾年内的产品方面，卫龙美味积极洞察消费者需求，顺应消费者的喜好持续拓宽产品线，通过扎实深入的基础研究和领先的生产工艺技术，创新推出新品麻辣辣条「霸道熊猫」、魔芋素毛肚「小魔女」及辣脆片「脆火火」，进一步丰富集团的产品矩阵，亦强化了集团在辣味休闲食品领域的地位。 渠道方面，卫龙美味经过多年来的深耕全渠道建设，已经拥有了深入渗透全国市场的经销网络。2023年在进一步夯实传统经销渠道的同时，公司积极拥抱O2O、零食量贩渠道等新兴渠道，不断深化全渠道建设。同时，卫龙美味亦积极推进全平台电商渠道覆盖，与线下渠道形成有力互补，通过短视频、自播和达播强化消费者互动，以提升内容电商的流量转化和复购。此外，集团亦积极拓展海外市场。 品牌方面，卫龙美味积极加强品牌建设，通过新奇有趣、有话题度的活动与年轻消费客群互动，从而抓住消费者的兴趣点，打造具有传播力的话题，进而提升本集团的品牌曝光度和知名度。同时本集团亦注重品牌的「人文内核」，积极参与品牌公益活动，履行社会责任，全面提升本集团的品牌形象。 卫龙美味董事长刘卫平先生表示：「2023年是卫龙美味主动创新和加快推进全渠道建设的一年。面对正在发生诸多变化的消费环境，卫龙美味坚定信心，积极拥抱变化和趋势。展望新的一年，卫龙美味将继续不断创新、探索多品类策略、拥抱新兴流量渠道发展红利，继续加强线上线下全渠道建设。同时，卫龙美味亦将积极加强品牌建设，持续打造倍受消费者喜爱的品牌形象，并加强供应链、数字化能力和组织团队建设，不断提升公司的经营效率，从而努力为广大股东和客户创造价值。」 [1] 2023年全年派息比率：86.84% 关于卫龙美味全球控股有限公司 卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙美味」）是中国领先的集研发、生产及销售为一体的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。卫龙美味以传统美食为基础开创了中国调味面制品（俗称「辣条」）行业，于2001年开创出第一根辣条，并引领了辣条行业标准建设。凭借出众的品类拓展能力，本集团已成功扩展至蔬菜制品、豆制品及其它产品等品类，推出了包括魔芋爽、风吃海带、78º卤蛋等大单品。2023年，本集团又推出麻辣辣条「霸道熊猫」、魔芋素毛肚「小魔女」及脆辣片辣条「脆火火」等新品，深受消费者的喜爱。卫龙美味是倍受中国年轻消费者喜爱的休闲食品品牌，2023年我们先后荣获第30届中国国际广告节「2023大学生喜爱的活力品牌」、中国品牌节评选「TopBrand2023中国品牌500强」等30余项荣誉。如欲获得更多资讯，请浏览https://www.weilongshipin.com/



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