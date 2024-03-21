东软熙康控股有限公司公布2023年度业绩 业务结构逐步优化 医疗服务业务占比进一步提升

香港，2024年3月21日 - (亚太商讯) - 东软熙康控股有限公司（「东软熙康」或「公司」，及其附属公司统称「集团」；股份代号：9686.HK）欣然宣布截至2023年12月31日止年度（「报告期」）之经审核综合业绩。

2023年，互联网医疗得到更广泛认识并快速发展，数字化医疗健康服务正在成为民众的常态化就医选择。政府不断释放多项利好政策，大力支持数字医疗健康向更广阔的医疗健康场景拓展，为互联网医疗行业持续发展带来强劲动力。集团积极顺应后疫情时代的行业发展趋势，有序推进业务结构调整，聚焦战略协同性高的业务，不断优化业务结构及资源配置，加大医疗服务业务的占比，加强投产管控，总体业务持续健康发展，毛利率有所提升，净亏损大幅收窄。

报告期内，公司实现收入约人民币537.7百万元；毛利率同比上升6.1个百分点至30.6%；净亏损约人民币154.9百万元，同比大幅下降36.3%。互联网医疗服务业务收入同比增长14.3%，其中居家护理服务产生的收入为人民币22.7百万元，较上年同期增加279.2%。截止23年年末，居家护理服务已覆盖全国950余家医疗机构，服务超过15万人次，在云医院平台上医生和护士数量分别增长14.7%和81.2%。

以地方政府为核心抓手 加快拓展云医院平台服务

报告期内，公司继续坚持以地方政府为核心抓手快速开展医疗机构合作的市场策略，持续加强华东、华北、华南区域的市场深耕，通过挖掘先进的科技、经验、资源和客群优势，持续加强原有政府客户合作和新政府客户拓展。截至2023年12月31日，接入集团平台的医疗机构数量为3.6万家，其中医院数量为2,610家，基层医疗卫生机构为3.3万家。报告期内，付费医疗机构数量为491个，较上年同期上升238.6%。

在浙江省，公司持续加强与浙江省政府的合作，快速推动「浙里护理」平台的建设和运营，只用1年时间实现「浙里护理」平台从1个宁波市覆盖到浙江全省11个城市，平台入驻医疗机构570余家。在华东区域，集团持续强化域宁波市、江苏省等区域的建设和运营，截至2023年底，宁波云医院平台入驻互联网医院45家，江苏省互联网医院平台入驻医院159家。在华北，集团于2023年下半年帮助河南省政府建设和运营河南省级居家护理服务平台-「豫健护理到家」服务平台，截至2023 年12 月31 日，该平台入驻医疗机构54家。在沈阳，公司联合沈阳市政府部门持续推进沈阳市开展居家护理服务，截至2023 年12 月31 日，沈阳市开展居家护理服务的医疗机构达57 家。

与此同时，公司全面加强与医疗机构合作，推动医疗机构以更快速、更经济的方式入驻集团的平台。报告期内，公司从患者就医体验出发，推出平台产品升级，进一步帮助医院优化患者就医流程提高就诊效率。截至2023年12月31日，平台入驻互联网医院151家，较2022年的99家上升了52.53%。

持续提升服务质效 丰富服务内容 互联网医疗服务稳健增长

公司以患者健康为中心，进一步加强互联网医院服务、家庭医生服务、远程医疗服务的协同发展，强化与医院和医生的合作运营，丰富互联网医疗服务内容，提高医疗效率，提升用户体验。报告期内，集团互联网医疗服务产生的收入为人民币157.6百万元，较上年同期的人民币137.8百万元增加14.3%。

互联网医院服务方面，公司基于城市云医院平台，大力推动大型医院开展互联网医疗服务，提升医疗机构和医生积极性。截至2023年12月31日，宁波云医院平台互联网医疗服务量超150万人次，较上年同期上升114.2%。2023年，宁波市级互联网医院开展的互联网医疗服务量占全市的53%。同时，集团持续优化就医服务流程，不断丰富互联网医疗服务的场景和内容，客户服务量大幅增长。以集团在宁波大力推广检查检验预约服务为例，2023年宁波检查检验预约服务量为26万人次，较上年同期上升233.3%。

远程医疗服务方面，公司依托广泛的医疗资源和完善的运营体系，持续加强专科医联体建设和运营，促进城市基层家庭医生和大型医院专科医生之间的医疗协作，推动构建城市基层家庭医生为基础、大型医院专科医生为支撑、区域知名学科专家为核心的多层级远程医疗协作体系。截至2023年12月31日，公司的远程医疗服务量为145万人次，同比上升36.3%。

居家护理服务方面，公司持续探索模式创新，推动政府部门建立完善的居家护理服务规范和体系，同时不断创新居家护理服务内容，优化居家护理服务流程和提升服务质量。报告期内，居家护理服务产生的收入为人民币22.7百万元，较上年同期增加279.2%。截至2023年12月31日，居家护理服务量超15万人次，同比上升185.9%，其中，浙江省居家护理服务量超12万人次，同比上升295.6%。

加强企业健康管理运营，提升专业服务能力

公司以员工健康和用户健康为中心，持续打造线下线上一体化的新型健康管理服务体系。报告期内，健康管理服务产生的收入为人民币245.9百万元，较上年同期增加17.6%。

报告期内，公司持续挖掘员工健康需求，探索健康管理服务模式创新，致力于为客户提供个性化、更精准、更专业的医疗和护理服务。在市场拓展方面，集团坚持机构客户与个人客户双重市场拓展策略，持续巩固与机构客户合作，积极拓展线上销售渠道，重点发展大中型机构客户。报告期内，健康管理服务量为59万人次，同比上升22.5%；其中机构客户占比约88.3%，机构客户服务为52万人次，同比增长26.4%。凭借在健康管理服务领域积累的专业服务能力和经验，集团健康管理服务的机构客户累计数于2023年底达到7,441家，2023年机构客户留存率为78%。

业务展望

2024年，公司将继续坚持「城市云医院平台」的战略模式，持续优化业务结构，重点聚焦「医疗+护理+健康」服务业务协同发展，为用户提供更持续、便捷、高质量的医疗健康服务。在云医院平台服务方面，持续推进降本增效，并通过技术赋能提升产品性能、改善产品体验，提升云医院平台竞争力。在居家护理服务方面，不断丰富服务内容，优化服务体验，持续打造线上线下一体化、院前院中院后全周期流程管理的新型医疗健康服务体系。在健康管理方面，持续加强企业健康管理运营，挖掘用户需求，推动健康管理业务规模不断扩大。

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