第四范式发布2023年全年业绩

香港,2024年3月20日 - (亚太商讯) - 领先的企业级人工智能软件公司——北京第四范式智能技术股份有限公司(「第四范式」或「公司」,股份代号:6682.HK),公布截至2023年12月31日止年度(「报告期内」)的全年业绩。 财务摘要︰ 2023年总收入为人民币42.04亿元,同比增长36.4% - 先知AI平台业务收入为人民币 25.06亿元,同比增长68%,占总收入的比例升至59.6% - SHIFT智能解决方案业务收入为人民币12.83亿元,占总收入的30.5% - 式说AIGS服务业务收入为人民币4.16亿元,占总收入的9.9% 毛利为人民币19.80亿元,同比增长33.2%,毛利率为47.1% 2023年研发投入超人民币17.69亿元,研发费用率超40% 经调整亏损净额*形成逐年环比减亏趋势,较上年同比收窄17.6% 营运摘要: 2023年,公司持续保持中国企业AI软件行业领先地位,自2018年起连续五年排名IDC中国机器学习平台市场份额第一 2023年,公司继续扩大用户基础,用户数增至445个,其中标杆用户(全球财富500强企业或上市公司)数为139个,同比增长33.7%,标杆用户平均营收为人民币1,838万元,2023年标杆用户的NDER(净收入增长率)*为115% 公司已建立三大主要业务板块:第四范式先知AI平台(4ParadigmSage) 、SHIFT智能解决方案(4Paradigm SHIFT)、 第四范式式说AIGS服务(4Paradigm AIGS): - 先知AI平台:目前,先知AI平台上构建的模型数超过10000个。公司即将在2024年3月底发布先知AI平台 5.0版本,进一步推动AI技术的规模化使用 - SHIFT智能解决方案:报告期内发布了数十个解决方案产品,广泛应用于金融、能源电力、运营商、交通运输等重要行业,推动企业及产业的数字化转型进程;11月发布「范生态」,首批公布有40余家合作伙伴加入范生态,已落地数十个行业场景 - 式说AIGS服务:4月正式发布了式说3.0产品,定位为基于大模型能力打造的软件发展平台,并提出AIGS(AI-Generated Software:以生成式AI重构企业软件)的技术战略。报告期内,大模型业务已为上百家企业及合作伙伴提升生成式相关服务。式说大模型已经通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案 *经调整亏损净额:期内亏损净额经加回以股份为基础的薪酬、赎回利息费用及上市费用作出调整,下同。 * NDER(净收入增长率)反映了客户粘度及付费意愿,在本文中,其分母为2022年度标杆用户群的收入贡献,其分子为2023年留存的标杆用户群在该年度所产生的收入,下同。 2023年,第四范式持续扩大客户基础并提升客户平均营收,业绩保持强劲增长,同时经调整亏损净额连续三年同比收窄。报告期内,公司总收入继续录得强劲增长,较上年同比增长36.4%至人民币42.04亿元,主要由于先知AI平台收入大幅增加所推动。来自先知AI平台的收入为人民币25.06亿元,增加68.0%,占总收入的59.6%。来自SHIFT智能解决方案的收入为人民币12.83亿元,占总收入的30.5%。来自式说AIGS服务的收入为人民币4.16亿元,占总收入的9.9%。此外,公司毛利人民币为19.80亿元,增加33.2%,毛利率为47.1%。报告期内总用户数增至445个,其中标杆用户数为139个,同比增长33.7%,公司坚持为客户创造价值为中心,标杆用户平均营收为人民币1,838万元,2023年标杆用户的NDER(净收入增长率)为115%。报告期内,公司研发开支总额进一步增加,研发开支为人民币17.69亿元,研发费用率超40%;盈利路径清晰,较2022年全年减亏人民币8,888万元,同比缩窄17.6%,自2021年以来形成逐年环比减亏趋势。 三大业务板块互相协同 式说大模型在多领域实现商业化突破 目前,第四范式已建立三大主要业务板块:第四范式先知AI平台(4ParadigmSage) 、SHIFT智能解决方案(4Paradigm SHIFT)、 第四范式式说AIGS服务(4Paradigm AIGS)。 先知AI平台是第四范式开发AI模型的平台,作为公司所有业务的内核,先知AI平台极大降低了AI模型构建门槛,通过强大的AI基础设施,生产标准化模型并进行高效复用,将模型构建的平均周期从半年降低至天级别,促进AI应用规模化落地。目前,先知AI平台上构建的模型数超过10000。 SHIFT智能解决方案是基于第四范式底层AI能力,以及第四范式和合伙伙伴的行业实践经验,沉淀出各行各业的智能解决方案产品。旨在用领先的AI能力,赋能千行百业数位化、智能化转型,实现企业核心竞争力高效提升。报告期内,公司发布了数十个解决方案产品,广泛应用于金融、 能源电力、运营商、交通运输等重要行业,推动企业及产业的数字化转型进程。2023年11月,「范生态」发布。范生态致力于基于公司对产业未来方向的定义(「北极星体系」),以及公司核心的技术能力,联合生态合作伙伴,一起打造各行各业端到端的解决方案。首批公布有40余家合作伙伴加入范生态,已落地数十个行业场景。 2023年2月,公司率先发布了自研的行业大模型的平台产品「式说」1.0版 本,是国内最早的一批商业化大模型产品。式说大模型在理解、推理、生成能力的技术指标处于全球领先,于2023年入选北京市首批 7 家模型伙伴,随后入选信通院首批「2023 可信 AI 案例——大模型研发应用和工具平台优秀案例」。式说大模型已经通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。除了打造一流的大模型产品以外,公司也投入了相当的研发资源使大模型更「智能」,这些能力包括多模态、copilot、思维链等。 公司于2023年4月,式说3.0发布,首次提出AIGS(AI-Generated Software)的战略,以生成式 AI 重构企业软件,产品定位为基于多模态大模型的新型开发平台,提升企业软件的体验和开发效率。 2023年,公司的大模型业务已在金融、制造、医疗、零售、地产经纪、教育、能源等领域广泛落地,为上百家企业及合作伙伴提升生成式相关服务。在过去的一年,「式说」为某通信运营商打造网路运营平台智能助手,赋能一线员工;与某头部房产经纪公司共建房产经纪大模型;改造交通运输制造企业的工业设计软件,实现以大模型搜索三维零件并自动化装配,MIT报告将该案例列为「中国AI大模型先进应用案例」。 实施前瞻性的研发投入和人才战略 公司深知人才和创新是推动企业持续成长的核心动力,因此公司致力于实施前瞻性的研发投入和人才战略。公司每年都会将公司收入的显著比例投入到具有长期战略价值的研发中,2023年公司的研发投入超过17亿人民币,研发费用率超过40%。这些投入不仅用于新技术研究与开发,还包括对现有产品和解决方案的持续改进,以确保公司始终处于行业前领先地位和竞争优势。 2023年,公司诸多前沿技术领域取得重大突破,获得学术界、产业界多项认可,全年有25篇论文被人工智能顶级学术会议及期刊收录;公司的生物计算技术也被《Nature》子刊收录。 在战略展望方面,第四范式董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文渊博士表示:「人工智能时代,企业需要新技术赋能,从而需要代表人工智能技术的软件公司。这是时代赋予第四范式的机遇:人工智能技术会孕育出新一代企业软件新势力新巨头。 所以,第四范式要成为什么?我们要成为人工智能时代,赋能千行万业的企业软件公司。经过近10年积累,我们坚持创新驱动发展,在关键技术点实现突破,从2018年起,一直位居中国机器学习平台市场份额第一。我们的人工智能产品,用其竞争力和品牌力赢得了更强的生态资源整合力。未来十年,对第四范式而言,挑战与机会并存,我们将始终如一坚持技术投入,从大模型,到自动机器学习,再到Agent、机器人等,引领『人工智能+』发展趋势;用我们积累的行业影响力,与生态伙伴共同用AI技术,赋能千行万业智能化转型。」



