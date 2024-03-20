金山软件公布2023年全年及第四季度业绩



香港，2024年3月20日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2023年12月31日止之全年业绩及第四季度业绩。 2023年，金山软件录得收益人民币8,533.6百万元，较上年同期增长12%。其中，来自办公软件及服务、网络游戏及其他的收益分别占总收益的53%和47%。毛利为人民币7,030.3百万元，较上年同期增长14%；经营利润为人民币2,226.9百万元，同比增长19%。 2023年第四季度，金山软件录得收益人民币2,310.1百万元，较上年同期增长9%，较上一季增长12%。其中，来自办公软件及服务、网络游戏及其他产生的收益分别占总收益的56%和44%。毛利为人民币1,896.3百万元，较上年同期增长9%，较上一季增长13%；营运溢利为人民币714.8百万元。 金山软件董事长雷军先生表示：「2023年，尽管面临各种挑战，集团整体业绩保持稳健增长。我们积极推进核心业务，为未来的可持续发展奠定坚实基础。金山办公集团围绕「多屏、云、内容、协作、AI」战略，持续投入AI和协作领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力。网络游戏业务坚守打造精品游戏初心，坚持长线化运营。我们在深耕武侠游戏品类的同时，新赛道的探索也有阶段性进展。」 金山软件首席执行官邹涛先生表示：「2023年集团各业务线展现增长韧性，本集团总收益人民币8,533.6百万元，同比增长12%。办公软件及服务业务保持稳健的经营态势，在国内个人及机构订阅业务增长的带动下，年收益人民币4,556.5百万元，同比增长17%。网络游戏及其他业务收益人民币3,977.1百万元，同比增长6%，主要由《剑网3》的强劲增长驱动。2023年本集团营运溢利人民币2,226.9百万元，同比增长19%。以上成绩体现了我们坚持技术立业、投入产品和技术、提升用户体验的持续努力。」 业务回顾 办公软件及服务 2023年来自办公软件及服务的收益为人民币4,556.5百万元，较上年同期增长17%。第四季度的收益为人民币1,285.7百万元，较上年同期增长18%，较上季度增长17%。该等增长主要由于金山办公集团的国内个人办公订阅业务及机构订阅业务增长部分被机构授权业务的下滑所抵销。 金山办公集团发布了基于大语言模型的智能办公应用WPS AI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、 Insight（知识洞察）三个战略方向发展。 WPS AI已于第四季度于正式国内开启公测，为后续推进商业化进程打下良好基础。我们还全新升级WPS Office版本，提升了用户体验。此外，我们也在持续完善端云一体化体验，提升用户云端活跃度。在坚持长周期会员策略的同时，我们全新升级会员权益结构，通过提供超级会员体系，并通过原子化权益组合包装，精准覆盖不同需求的用户群体。 面向组织级客户，金山办公集团全新升级办公新质生产力平台WPS 365，提供内容创作、办公协作、开放生态及数字资产管理等能力。我们持续推进政企端云一体化及协作办公进程，深入聚焦与头部国有及民营企业客户价值场景，深化产品能力，面向金融、交通、能源、出版、医疗、消费零售、高端制造及互联网等行业，孵化安全高效的行业通用解决方案，并不断复制灯塔案例广泛下沉。同时，我们持续与头部客户探索WPS AI在政企办公场景落地可行方案，推进在千行百业办公场景的落地。在公有云服务领域，我们推动客户使用云和协作应用，管理数字资产，与渠道伙伴拓展市场，以产品的应用亮点吸引客户，提升企业用户活跃规模和付费粘性。 金山办公集团密切关注信创领域政策变化和客户需求，充分布局党政各地下沉市场。在行业信创领域，我们从金融、能源、通信等行业信创客户实际替换需求出发，积极推广新的授权模式，并深化其云和协作办公进程。 金山办公集团以用户第一， 于2023年12月正式关停国内第三方商业广告业务。海外业务方面，在稳固移动端优势的基础上，我们继续培养桌面端大屏用户数。未来，金山办公集团将继续聚焦AI和协作，进一步打磨好产品，为个人和机构用户提供高质量的AI协作办公产品和服务。 网络游戏及其他 网络游戏及其他业务于2023年录得收益人民币3,977.1百万元，较上年同期增长6%。同比增长主要是由于旗舰游戏《剑网3》表现强劲，推出了新玩法及内容更新，以及《尘白禁区》及《剑侠世界：起源》等新游戏的收益贡献，部分被若干现有游戏收益减少所抵销。网络游戏及其他业务于第四季度录得收益人民币1,024.4百万元，与上年同期持平，较上季度增长7%。较上季度增长主要受九月发布《剑侠世界：起源》的收益贡献推动，部分被现有游戏收益减少所抵销。 2023年网络游戏业务稳健发展。旗舰游戏《剑网3》展现了韧性和强劲的生命力，长线运营十四年，年收入再创新高。《剑网3》持续迭代并推出新资料片，画质全面升级，给玩家带来更加丰富和多样化的游戏体验。《剑侠世界：起源》在越南和国内相继上线，用经典玩法和情怀吸引忠实玩家，也推动了中国传统文化的输出。二次元射击游戏《尘白禁区》全球上线，拓展二次元用户圈及海外市场。科幻赛道游戏《解限机》年底首次亮相游戏盛典The Game Awards，产品从美术设计到玩法创意都受到了国际市场的广泛关注，备受全球玩家期待。 展望2024年，《剑网3无界》将会上线，为广大玩家带来多端畅游的全新体验。我们将继续拓展细分赛道，精心打磨科幻机甲游戏《解限机》，持续优化二次元游戏《尘白禁区》。 雷军先生总结道：「2023年我们的核心业务稳步推进。二零二四年，金山办公集团将紧紧抓住数字经济发展机遇，持续探索数字办公服务的商业机会。我们将继续围绕 「多屏、云、内容、协作、AI」，进行产品创新和用户体验优化，不断提升服务质量，为个人和机构用户提供更加高效、智能的办公解决方案。同时，我们将继续深耕武侠赛道，拓展科幻机甲品类，为玩家带来全新体验。展望未来，我们将坚持技术立业，积极拥抱AI，把握新的机遇，以实现高质量可持续的发展。」 关于金山软件有限公司 金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公、西山居及金山世游三家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过7,000多名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览http://www.kingsoft.com。 金山软件投资者关系: 李怡楠 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com 如有垂询，请联络皓天财经集团： 李妍姣 电话：(852) 6150 8598 电邮： po@wsfg.com 赖峻燊 电话：(852) 9798 0715 电邮： po@wsfg.com



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