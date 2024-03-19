李宁公司聚焦「单品牌、多品类、多渠道」核心战略，专注核心品类，实现稳健发展



香港，2024年3月20日 - (亚太商讯) - 李宁有限公司（「李宁」或本「公司」，连同附属公司，总称本「集团」；香港联交所股份代号：2331（港币柜台）及82331（人民币柜台））今天宣布集团截至2023年12月31日止年度之经审核综合业绩。 财务业绩摘要 本年，我们稳中求进、积极布局，录得以下经营成果： - 收入上升7.0%至275.98亿元人民币；毛利率保持在48.4%的水平 - 经营现金净流入上升19.8%至46.88亿元人民币 - 权益持有人应占净溢利为31.87亿元人民币，净利率为11.5%；扣除一次性与经营无关的收益后权益持有人应占净溢利为30.46亿元人民币，净利率为11.0% 运营资金保持健康水平： - 平均运营资金总额占收入比重7.6% - 现金循环周期为35天 董事会建议派发截至2023年12月31日止年度之末期股息每股普通股18.54分人民币，连同于2023年9月派付的中期股息每股普通股36.20分人民币，截至2023年12月31日止年度之全年股息将为每股普通股54.74分人民币，全年派息比率为45%。 经营业绩摘要 整体零售流水（包括线上及线下）录得10%-20%低段增长。 渠道库存较上年末下降中单位数，库存周转与库龄结构保持在健康水平。 新品线下零售流水录得10%-20%低段增长。 财务业绩 2023年，集团依然聚焦「单品牌、多品类、多渠道」的战略核心，深耕篮球、跑步、健身、羽毛球以及运动生活五大核心品类的专业运动，并通过品牌积淀和产品创新，全方位布局功能性产品。2023年，集团收入稳健增长，基本面依然展现良好韧性。年内，集团收入达275.98亿元人民币，较2022年同期上升7.0%（2022年：258.03亿元人民币）。毛利较2022年同期的124.85亿元人民币上升6.9%至133.52亿元人民币，集团整体毛利率为48.4%，较去年持平（2022年：48.4%）。 年内，在国内市场整体呈现复苏与挑战并存的大环境下，集团重点关注业务质量及效率的优化，注重稳健发展方向。年内，集团权益持有人应占溢利为31.87亿元人民币（2022年：40.64亿元人民币）；权益持有人应占溢利率为11.5%（2022年：15.7%）；扣除一次性与经营无关的收益后权益持有人应占净溢利为30.46亿元人民币，净利率为11.0%；权益持有人应占权益回报率为13.1%（2022年：17.9%）。每股基本收益为123.21分人民币（2022年：155.38分人民币）。董事会建议派发截至2023年12月31日止年度之末期股息每股普通股18.54分人民币，连同于2023年9月派付的中期股息每股普通股36.20分人民币，截至2023年12月31日止年度之全年股息将为每股普通股54.74分人民币，全年派息比率为45%。 现金流管理方面，年内经营活动产生之现金净额为46.88亿元人民币（2022年：39.14亿元人民币）。于2023年12月31日之现金及等同现金项目（包括银行现金及手头现金，以及原到期日不超过三个月的定期存款）为54.44亿元人民币，较2022年12月31日净减少19.38亿元人民币。加回被记录在银行定期存款中的金额，现金余额为179.75亿元人民币，较2022年12月31日净减少10.74亿元人民币。年内，集团运营资金保持在健康水平，经营活动产生之现金净额同比上升，集团将继续将现金流管理作为重点工作，以保证长期稳定的发展。 经营概要 年内，集团继续聚焦「单品牌、多品类、多渠道」战略，持续优化李宁式体验价值。 专业产品方面，集团专注于跑步、篮球、羽毛球、健身和运动生活等核心品类，推进运动科技创新，并融合中国文化及潮流运动元素，提升专业产品的时尚感。通过技术创新，集团不断提升产品性能，强化李宁品牌形象，满足消费者日益增长的运动需求。年内，集团专注于打造核心品类产品的竞争优势，通过持续在研发端投入推动产品创新，力求以极具专业性的高品质时尚运动产品赢得年轻消费者认同。 品牌和营销方面，集团瞄准专业功能与运动生活品类特性，深化全域营销布局。依托运动明星及专业赛事持续合作，加强消费者对李宁专业产品的认知，进一步扩大消费者基础。在运动生活品类，李宁采用更加多元化的营销方式，建立直接与消费者沟通的平台，提升李宁品牌影响力，强化消费者品牌忠诚度，实现产品全渠道多维度曝光。与此同时，通过组织优化和能力打造，提升运作效率及竞争力，推动有利于品牌活力的组织与能力建设。 渠道管理方面，集团致力于优化渠道结构和提升渠道效率，积极处理低效店铺，改善整体店铺结构；同时，亦不断扩张在优质购物中心和奥莱渠道的业务版图。年内，集团在超级奥莱渠道实现了重大突破。在全国范围内，集团精心规划店铺的开设，使门店布局更为合理，并建立了与各大商业集团的沟通和协商机制，以优化渠道成本。 截至2023年12月31日，李宁牌（包含李宁核心品牌及李宁YOUNG）常规店、旗舰店、中国李宁时尚店、LI-NING 1990店、工厂店、集合店的销售点数量为7,668家，较2022年12月31日增加65家；经销商46家（包括中国李宁时尚店渠道），较2022年12月31日净减少6家。 门店运营方面，集团通过对单店运营模式的不断探索和优化，已将单店经营模型升级至2.0阶段，并形成一个从规划到执行、从过程到结果的全面优化体系。集团增设终端运营执行团队，实现「总部指令下发、终端信息确认、门店业务执行、总部监管」的管理闭环，以确保业务执行的常态化管理。同时，新零售业务领域内的四大核心能力构建，使集团能够通过标准化的内容生产流程和数字化工具提升社群互动和直播转化，优化离店购物体验，提高整体消费体验。 物流系统方面，年内，集团推进区域中心仓的布局，并通过物流信息化确保商品物流信息的全链路透明。位于上海嘉定的华东智慧物流中心的启用，以及物流网络质量的不断完善，极大提升了直营和批发门店直配的质量与时效。物流管理平台的全面启动，实现了信息化中台对物流业务场景的全方位覆盖，简化了零售终端的流程并提高了效率。尤其是仓储自动化项目的启动，使得物流作业效率大幅提升，为华东区域及全国消费者提供了更好的服务。 供应链方面，集团深化柔性供应体系，发挥产品技术优势，致力于搭建可持续发展的供应链，稳步实现从「被动生产」转变为「主动生产」。通过深化「价值供应链」的搭建，减少浪费，提升效率，创造更大价值。与此同时，集团与供应商建立了平等与共赢的关系，共同履行环境与社会责任，推进环境友好产品的开发，通过创新驱动不断升级产品力，以提供更好的消费者体验。 线上业务方面，2023年，尽管整体电商行业面临深刻变革与严峻考验，李宁电商业务团队仍致力以优质产品为核心，结合电商平台节庆活动，开展创新的多元化营销活动，确保各类经营业务稳定有序发展。在坚持专注于功能性产品的同时，李宁电商不断巩固其在篮球鞋专业品类的市场地位，并积极探索新的增长点。通过深度的消费者洞察和有效的沟通，李宁电商精准捕捉消费者多样化需求，借助场景营销策略来拓展业务新增量。 童装业务方面，李宁YOUNG积极巩固专业市场定位，通过加强品牌形象管理和提升标杆店的品牌形象来增强市场信心。在产品开发方面，李宁YOUNG持续优化产品线，完善产品结构，特别是篮球、跑步、足球等专业运动产品；渠道策略方面，李宁YOUNG坚持以优质项目设立标杆，提升品牌知名度；营销方面，李宁YOUNG整合市场营销资源，推动整合营销工作落地，积极探索全渠道营销及社群运营。截至2023年12月31日，李宁YOUNG业务共有店铺1,428间。集团将继续深入发展童装业务，依托李宁品牌，强化童装品牌推广，聚焦产品，提升产品核心科技与设计，深耕市场需求及品类规划，在渠道拓展、零售运营、供应链资源等方面持续布局，推动李宁YOUNG成为中国儿童首选的专业运动童装品牌。 前景展望 集团将继续坚持「单品牌、多品类、多渠道」战略，聚焦七大业务变革赛道，并有序推进关键战略任务的实施，加快改革步伐以持续促进李宁品牌的成长和盈利能力。 -- 实施商品与产品双驱动策略。集团将持续完善产品组合，优化产品类型及价格矩阵。同时，集团也将继续挖掘新的运动场景，开拓细分运动品类市场，并在专业产品中融入时尚元素，更好地诠释运动潮流文化，为消费者提供多元化的消费体验，进而扩大品牌影响力； -- 加强研发投入，推动创新驱动发展。集团将继续提升产品功能研发与科技创新，为消费者带来更具专业性、功能性，并且融合时尚元素的运动产品，更好地诠释运动潮流文化。同时，持续完善专业产品矩阵，升级产品面料、加强科技属性，持续提升专业产品占比； -- 提速大电商业务体系建设。集团将通过与主流电商平台深化合作，拓展线上销售渠道，提高品牌曝光度和销售额。集团亦将进一步提升电商平台的用户体验和功能，优化购物流程，提高转化率。此外，通过精准营销策略，增强用户粘性和忠诚度，实现线上线下的消费场景双向转化； -- 优化高效零售模式。集团继续优化高效的渠道布局，以提供更佳的产品体验、购物体验和运动体验。未来，集团将加速整改低效门店，以专注提升门店效率作为主要目标，并在精细化运营的基础上，加快构建高效零售模式，并实现该模式的可复制性和可推广性，为新业务布局提供专业保障； -- 供应链体系升级。集团将继续强化供应链基础能力建设，完善供应链结构，增强供应链的灵活性和快速响应能力，以灵活适应市场的变化；匹配优质供应链资源，保证李宁供应链的安全性、高效性、稳定性；根据需求变化引入新的供应链资源，进一步完善供应链矩阵；持续变革创新，打造竞争优势，与战略供应商深度合作，加速产品开发流程体系升级和变革；推进供应链信息系统建设，实现供应链上下游数字化转型； -- 构建营销整合与消费者闭环运营。集团投入重视营销资源，致力于提升品牌专业形象，增强消费者对李宁品牌的认知，使其成为消费者心中首选的专业运动品牌。集团将积极推进社群运营，吸引营销流量，并实现高质量流量的转化，进而建立一个完整的消费者运营闭环。在2024年，集团将充分利用专业资源，围绕赛事活动进行全域营销，组织线上线下社群运营，强化消费者认知，同时，积极与客户建立基于品牌价值的长期关系； -- 进行全面的人事制度革新。通过优化内部管理流程和激励机制，激发员工的创造力和积极性。集团通过培养和引进优秀人才，打造高效、专业的团队。通过这些措施，集团期望提升组织的整体效能，确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。 集团执行主席兼联席行政总裁李宁先生总结：「在国家政策的持续支持与鼓励下，集团将继续深耕中国市场，为实现国家提出体育强国、健康中国的宏伟蓝图贡献力量。集团将聚焦主业，紧贴瞬息万变的消费市场，秉持『一切皆有可能』的精神，为社会和大众持续推出更优质的体育用品，并促进中国体育产业走向国际舞台，为中国体育产业的发展做出贡献。」 关于李宁有限公司 李宁有限公司是中国领先的体育品牌企业之一，以经营李宁品牌专业及休闲运动鞋、服装、器材和配件产品为主。集团总部位于北京，拥有品牌营销、研发、设计、制造、经销及零售能力，目前已于中国建立庞大的零售分销网络以及供应链管理体系。集团致力于成为源自中国并被世界认可的，具有时尚性的国际一流专业运动品牌企业。 除核心品牌李宁牌外，集团亦生产、开发、推广、分销、销售多个自有、特许或与集团第三方设立的合资╱联营企业经营的其他品牌体育产品，包括红双喜乒乓球产品、AIGLE（艾高）户外运动用品、Danskin舞蹈和瑜伽时尚健身产品及Kason（凯胜）羽毛球产品。



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