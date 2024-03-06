香港太阳联合资本「香港投资+移民计划高峰论坛」于港交所成功举办

香港, 2024年3月6日 - (亚太商讯) - 由香港太阳联合资本牵头举办的「香港投资+移民计划高峰论坛」（「论坛」）日前于香港联合交易所会议厅成功举办，吸引来自内地、台湾、越南等多个东南亚国家/地区的超260位高净值人士参与。现场有近10间来自不同界别的专业机构代表担任演讲嘉宾，分享有关金融、保险、房地产、基金、创科以至教育等多个范畴的投资项目，共襄盛举，气氛热烈非凡，包括招银国际证券有限公司、瑞士瑞联银行、万通保险国际有限公司、京东方艺云科技（BOE）、香港股票分析师协会、快高有限合伙基金、恩溢国际、威格斯资产评估顾问有限公司及环球进阶书院。

「香港太阳联合资本」凭借超20年的投资移民相关服务经验，因应香港特区政府于2024年3月1日起启动新一轮的「新资本投资者入境计划」，特与香港移民定居咨询协会策划筹办本次「香港投资+移民计划高峰论坛」，旨在为包括内地、越南、柬埔寨、泰国等在内的东南亚国家/地区的高净值人士介绍本次投资移民计划详情和申请流程，助力多角度、深层次了解如何部署移民香港。

香港太阳联合资本主席张志明表示，「香港是全球最自由经济体系之一，又是著名的国际金融中心，加上有良好的医疗和教育配套，一直是内地以及东南亚国家/地区高净值人士理想的移民地。而我们太阳联合资本一向擅长为客户提供投资移民海外的一站式服务，包括代办资产审查报告、开立指定证券账户及财富管理建议、地产投资咨询、担当海外咨询人等。公司拥有超过20年的专业经验，在上一轮特区政府推出的投资移民计划下，已成功协助超过300名客户取得香港永久居留身份。」

张志明续指: 「新一轮的『新资本投资者入境计划』容许更多认可投资项目，对投资者更具吸引力。在计划推出三日内，公司已收到近600个投资移民意向，相信本次投资移民计划的重启定会为香港带来新的经济增长动力，尤其是资产及财富管理方面，亦希望来自世界各地的优秀人才为香港社会增添动力，共筑香江美好明天！」

香港太阳联合资本主席张志明和各支持机构代表合影留念。

「香港投资+移民计划高峰论坛」现场反应热烈吸引超260位高净值人士参与，达成投资移民意向578个。

有关香港太阳联合资本

香港太阳联合资本为一家立足香港的投资移民顾问公司，拥有超过20年的专业经验，致力为客户提供投资移民海外的一站式服务，包括以定额收费协助申请、开立指定证券帐户、代办第三国身份、代办资产审查报告、担当在海外咨询人、协助填写提交及跟进申请档等。

此新闻稿由Fenix PR 代表香港太阳联合资本发布。

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