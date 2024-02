Monday, 12 February 2024, 21:16 HKT/SGT Share: 东港城新春布置「繁花锦簇御庭园」 穿越8大古香诗意打卡场景

《中年好声音》12位实力歌手呈献新春演唱盛典

赏.买.玩.乐全方位贺年活动

香港, 2024年2月12日 - (亚太商讯) - 还有不足一个月踏入龙年,新地旗下将军澳东港城特别推出一站式赏、买、玩、乐的全方位贺岁活动迎接新年。由即日起,东港城率先以古色古香的新春主题装置「繁花锦簇御庭园」迎春,中式古朴庭园8大场景打卡度满分,随手一拍都是诗情画意;不同场景更细心配以不同寓意的贺年花,祝愿龙年繁花似锦,花好月圆。 疫情过后的首个新春,东港城更为大家准备悠悠「乐」韵,邀请《中年好声音》12位实力歌手大唱多首贺年及经典金曲,炒热全场气氛;大年初八更将举行东港城龙年贺岁醒狮巡游,祝愿商户及顾客全年行好运。 漫步8大中式古朴庭园场景 5米花灯亭挂满80灯笼祝愿佳节团圆 迎接龙年,东港城于1楼中庭特别打造中式古朴庭园场景装置,8大中式古朴庭园场景配以不同的贺年年花,让大家宛如穿越古代,置身于古雅的庭园之中。先踏进「新春报喜跃拱门」,彷佛穿梭到古代诗意盎然的庭园中,一步一步游历繁花锦簇、古式古香的御庭园。5米高的「新春梦幻花灯亭」尽收眼帘,80盏花灯洋溢着诗意氛围。漫步至「古朴典雅屋檐下」,在「百花门前结良缘」前回眸留下倩影;在「花漾喜鹊迎新春」中被春意盎然的繁花及喜鹊的优雅叫声环绕,再绕着「春意情缘桃花树」徜徉,春风吹拂,静静感受春至的美好;与挚爱安坐于「情浓在花见秋千」一同摇曳,在花间共度新年。春天初至,携手到「蝴蝶漫舞祈愿灯」前许下新年愿望,祈求新年花开如意,幸福绵绵。 【春至】新春报喜跃拱门 逾3.5米高的新春拱门以盛开奔放的牡丹点缀,象征繁华的春日到来,与挚爱携手踏过粉红拱门,彷佛穿梭到古代诗意盎然的庭园,沉浸于花香与美景中。 【缘定今生】百花门前结良缘 与爱人门前结下良缘,两手相牵邂逅,在繁花锦簇的庭园中道别时依依不舍,回眸一笑时像庭园中繁花一样美艳,愿每对情侣前世今生再续缘,绽放无尽的幸福。 【幸福】新春梦幻花灯亭 在5米高的中式花灯亭,抬头见漫天色彩斑斓的花灯,被近80盏花灯包围营造360度无死角打卡位,配以红彤彤的串串富贵子作点缀,如梦如幻的花灯散发着幸福的氛围,愿龙年家家户户被幸福包围。 【小确幸】古朴典雅屋檐下 在逾5米高、古风满满的屋檐前,在半掩的木门前回顾与挚爱相处的每一刻小确幸,期待新一年更多甜蜜共聚时刻。 【成双成对】花漾喜鹊迎新春 在花团锦簇的庭园中,一双一对的喜鹊在高达4米的雀笼上舞动,花瓣飘扬,配合喜鹊的优雅叫声,恍如被春意盎然的繁花及喜鹊环绕,喜气蓬勃,寓意喜事到家,吉祥如意。祝福龙年大家双双对对,团团圆圆,幸福欢乐。 【缘份】春意情缘桃花树 新春绕着4 米高的桃花树徜徉,芍药花绽放,红粉绯绯的树下漫步,春风吹拂,感受春天美好的氛围,预示着新一年的人缘大好。 【甜蜜】情浓在花见秋千 桃花林畔,与挚爱共坐3米高心型花见秋千,热情如火的玫瑰绽放在旁,摇曳间绽放幸福的祝愿,愿有情人永结同心。 【祈愿】蝴蝶漫舞祈愿灯 彩蝶在在4米高的祈愿灯中随着春风翩翩起舞,在兰花衬托下,宛如仙子般传递着美好的祝福,向梦想奔驰,祈愿新的一年梦想成真。 东港城「繁花锦簇御庭园」新春布置 日期:即日起至3月5日 地点:将军澳东港城一楼中庭 时间:上午10时至晚上10时 The Point会员专属消费礼遇 情人节礼品换领 今年情人节正值农历大年初五,适逢新年连假假期,绝对是约会拍拖好时机。东港城特别贴心为各位情人准备甜蜜贴心的礼品,凭积分及消费满指定金额即可换领,礼品男女皆宜,向心仪对象表达心意最适合不过! 《中年好声音》实力唱将登场 大唱贺年歌曲迎新春 2月4日立春起,东港城将于四个周日邀请《中年好声音》多位实力唱将以歌声迎接新春。12位靓声王联袂登场,包括颜志恒、林鉫玮、涂家尧、尹新杰、鲍圣光、李泇霖、何博文、罗金荣、区俊杰、柳冕、梁凯榳及冯志豪,大唱贺年歌曲及经典金曲。东港城更特别推出《中年好声音 – 新春演唱盛典》入场证及礼物包换领,顾客凭指定消费即可换领入场券2张及贺年小食包1份。 东港城龙年贺岁醒狮巡游 迎接龙年,东港城将于大年初八举行龙年贺岁醒狮巡游,祝愿商户及顾客龙年行好运,将贺年气氛推向最高潮! 年花摆放布局旺风水 麦玲玲师傅分享年花催运贴士 新春买年花带回家后装饰摆放位置也非常考究,东港城特别邀请麦玲玲师传助阵,分享以年花催旺不同运程的妙法。年轻男女想趋旺桃花,在正东放置任何水种植物或颜色鲜艳的花卉,可改善桃花运及人缘;想喜事临门及添丁旺财,西南位放带果实的泥种植物,凡事喜上加喜;一众打工仔希望升职加薪,最适宜西北摆放四枝水养富贵竹来摧旺。



