东港城新春布置「繁花锦簇御庭园」

香港, 2024年2月12日 - (亚太商讯) - 还有不足一个月踏入龙年，新地旗下将军澳东港城特别推出一站式赏、买、玩、乐的全方位贺岁活动迎接新年。由即日起，东港城率先以古色古香的新春主题装置「繁花锦簇御庭园」迎春，中式古朴庭园8大场景打卡度满分，随手一拍都是诗情画意；不同场景更细心配以不同寓意的贺年花，祝愿龙年繁花似锦，花好月圆。

疫情过后的首个新春，东港城更为大家准备悠悠「乐」韵，邀请《中年好声音》12位实力歌手大唱多首贺年及经典金曲，炒热全场气氛；大年初八更将举行东港城龙年贺岁醒狮巡游，祝愿商户及顾客全年行好运。

漫步8大中式古朴庭园场景 ５米花灯亭挂满80灯笼祝愿佳节团圆

迎接龙年，东港城于1楼中庭特别打造中式古朴庭园场景装置，8大中式古朴庭园场景配以不同的贺年年花，让大家宛如穿越古代，置身于古雅的庭园之中。先踏进「新春报喜跃拱门」，彷佛穿梭到古代诗意盎然的庭园中，一步一步游历繁花锦簇、古式古香的御庭园。５米高的「新春梦幻花灯亭」尽收眼帘，80盏花灯洋溢着诗意氛围。漫步至「古朴典雅屋檐下」，在「百花门前结良缘」前回眸留下倩影；在「花漾喜鹊迎新春」中被春意盎然的繁花及喜鹊的优雅叫声环绕，再绕着「春意情缘桃花树」徜徉，春风吹拂，静静感受春至的美好；与挚爱安坐于「情浓在花见秋千」一同摇曳，在花间共度新年。春天初至，携手到「蝴蝶漫舞祈愿灯」前许下新年愿望，祈求新年花开如意，幸福绵绵。

【春至】新春报喜跃拱门

逾3.5米高的新春拱门以盛开奔放的牡丹点缀，象征繁华的春日到来，与挚爱携手踏过粉红拱门，彷佛穿梭到古代诗意盎然的庭园，沉浸于花香与美景中。

【缘定今生】百花门前结良缘

与爱人门前结下良缘，两手相牵邂逅，在繁花锦簇的庭园中道别时依依不舍，回眸一笑时像庭园中繁花一样美艳，愿每对情侣前世今生再续缘，绽放无尽的幸福。

【幸福】新春梦幻花灯亭

在5米高的中式花灯亭，抬头见漫天色彩斑斓的花灯，被近80盏花灯包围营造360度无死角打卡位，配以红彤彤的串串富贵子作点缀，如梦如幻的花灯散发着幸福的氛围，愿龙年家家户户被幸福包围。

【小确幸】古朴典雅屋檐下

在逾5米高、古风满满的屋檐前，在半掩的木门前回顾与挚爱相处的每一刻小确幸，期待新一年更多甜蜜共聚时刻。

【成双成对】花漾喜鹊迎新春

在花团锦簇的庭园中，一双一对的喜鹊在高达4米的雀笼上舞动，花瓣飘扬，配合喜鹊的优雅叫声，恍如被春意盎然的繁花及喜鹊环绕，喜气蓬勃，寓意喜事到家，吉祥如意。祝福龙年大家双双对对，团团圆圆，幸福欢乐。

【缘份】春意情缘桃花树

新春绕着4 米高的桃花树徜徉，芍药花绽放，红粉绯绯的树下漫步，春风吹拂，感受春天美好的氛围，预示着新一年的人缘大好。

【甜蜜】情浓在花见秋千

桃花林畔，与挚爱共坐3米高心型花见秋千，热情如火的玫瑰绽放在旁，摇曳间绽放幸福的祝愿，愿有情人永结同心。

【祈愿】蝴蝶漫舞祈愿灯

彩蝶在在4米高的祈愿灯中随着春风翩翩起舞，在兰花衬托下，宛如仙子般传递着美好的祝福，向梦想奔驰，祈愿新的一年梦想成真。

东港城「繁花锦簇御庭园」新春布置

日期：即日起至3月5日

地点：将军澳东港城一楼中庭

时间：上午10时至晚上10时

The Point会员专属消费礼遇 情人节礼品换领

今年情人节正值农历大年初五，适逢新年连假假期，绝对是约会拍拖好时机。东港城特别贴心为各位情人准备甜蜜贴心的礼品，凭积分及消费满指定金额即可换领，礼品男女皆宜，向心仪对象表达心意最适合不过！

《中年好声音》实力唱将登场 大唱贺年歌曲迎新春

2月4日立春起，东港城将于四个周日邀请《中年好声音》多位实力唱将以歌声迎接新春。12位靓声王联袂登场，包括颜志恒、林鉫玮、涂家尧、尹新杰、鲍圣光、李泇霖、何博文、罗金荣、区俊杰、柳冕、梁凯榳及冯志豪，大唱贺年歌曲及经典金曲。东港城更特别推出《中年好声音 – 新春演唱盛典》入场证及礼物包换领，顾客凭指定消费即可换领入场券2张及贺年小食包1份。

东港城龙年贺岁醒狮巡游

迎接龙年，东港城将于大年初八举行龙年贺岁醒狮巡游，祝愿商户及顾客龙年行好运，将贺年气氛推向最高潮！

年花摆放布局旺风水 麦玲玲师傅分享年花催运贴士

新春买年花带回家后装饰摆放位置也非常考究，东港城特别邀请麦玲玲师传助阵，分享以年花催旺不同运程的妙法。年轻男女想趋旺桃花，在正东放置任何水种植物或颜色鲜艳的花卉，可改善桃花运及人缘；想喜事临门及添丁旺财，西南位放带果实的泥种植物，凡事喜上加喜；一众打工仔希望升职加薪，最适宜西北摆放四枝水养富贵竹来摧旺。

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