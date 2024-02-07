USESTA.TW引入全新线上服务，简化美国旅游许可流程

台北，台湾，2024年2月8日 - (亚太商讯) - USESTA (http://www.usesta.tw)，一家专门为台湾居民提供 ESTA 服务的代办机构，宣布推出全新的线上服务，旨在进一步简化和便利台湾居民申请美国旅游许可的流程。

美国是一个令人惊叹且多元化的地区，适合每个人。为了充分享受美国之旅，有几件事情需要关注，其中包括使用美国电子签证的签证流程。美国的 ESTA 旅游许可电子系统允许41个免签证计划参与国和地区的公民通过网络方式获得入境许可，其中包括台湾居民。USESTA.TW的线上服务将使申请人能够更迅速且便捷地完成申请流程，无需繁琐的常规签证程式。

公司发言人在接受采访时表示：“我们致力于为台湾居民提供更简单、高效的申请过程。新的线上服务不仅节省了申请人的宝贵时间，同时也为他们提供了更方便的方式，使他们能够更轻松地计划和享受美国的旅程。”

此次推出的线上服务将为台湾居民提供更直观且易于操作的介面，以便他们更轻松地填写申请表格和提交必要的档。而此外，USESTA的客服服务人员专业精通 ESTA 申请流程和台湾旅客条件，并能够提供个性化的支援，使申请人在整个过程中感受到更多的便利。

美国 ESTA 签证的有效期为两年，并允许旅客在此期间内入境美国停留不超过90天。这一系统的推出旨在为台湾居民提供更灵活、高效的旅游选择，无论是商务访问、观光还是中转，都能够更加顺利地前往美国。

关于USESTA的服务，公司发言人进一步表示：“我们不仅仅是一个代办机构，更是一个为台湾居民提供资讯和支援的平台。我们深知台湾旅客的需求，因此我们的服务人员不仅通晓 ESTA 申请流程，还精通台湾的中文，确保申请人在使用我们的服务时无需担心语言障碍。”

最后，发言人强调了公司的承诺：“我们将不断努力改进和扩展我们的服务，以确保台湾居民能够轻松、便利地获得美国 ESTA 旅游许可，让更多人能够畅游美国的美丽风景。”

关于USESTA

USESTA提供专门的电子签证线上申请服务，在签证申请过程中协助旅客。公司的专员协助旅客取得政府的旅行授权。本服务包括正确核对所有回答的资料、协助填写申请、核对申请的准确性、完整性、拼写和文法；本服务亦包括资讯的翻译

一旦在USESTA.TW上完成申请，移民专家将对其进行核对，并将申请提交给政府。所有申请都须经政府批准，凭借USESTA.TW的专业知识，公司将确保申请资料 100% 正确无误。有关更多资讯，请访问http://www.usesta.tw。

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