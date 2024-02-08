吉宏股份递表港交所：深耕社交电商模式 国际化战略进一步深化

香港, 2024年2月7日 - (亚太商讯) - 2023年以来，在大力发展跨境电商、支持外贸新业态发展的政策背景下，中国跨境电商发展前景持续向好。厦门吉宏科技股份有限公司（下称「吉宏股份」或「公司」，股份代号：002803.SZ）作为领先的跨境社交电商公司，亦希望借登陆港股来发挥自身的数字化能力及资源优势，加速全球化布局，提升其国际市场影响力。

跨境社交电商龙头企业 主营业务实现规模经济

据悉，吉宏股份成立于2003年，是一家以技术、创新及数字化赋能为基础的双轮驱动企业，推动跨境社交电商业务及纸制快消品包装解决方案业务，已于2016年在深交所主板上市。2024年2月6日，吉宏股份正式递交香港上市申请，计划于港交所主板上市，中金公司及招银国际担任联席保荐人。

于2016年在深交所上市后，吉宏股份已成功转型并实现业务多元化，同时在业务及财务方面均取得重大成就。根据灼识咨询的资料，按于2022年在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计，作为一家专注亚洲市场的领先跨境社交电商公司，公司在中国B2C对外电商公司中排名第二。

于跨境社交电商业务中，由于采用创新的「货找人」模式，吉宏股份通过强大的数据分析能力，实现精准的选品和推送，在线投放定向广告，从社交媒体流量中吸引消费者访问公司的落地页，并最终将物美价优的中国商品推广及销售至全球海外消费者，助力中国供应商与亚洲、欧洲及北美洲的消费者实现对接。

独特高效的运营模式，让吉宏股份的跨境电商业务实现了快速增长，国际化布局不断突破。A1招股书数据显示，2018年至2022年，公司跨境社交电商业务的年复合增速达31.8%。于2021年、2022年及2023年前九个月，跨境社交电商业务收入分别占公司总收入的54.7%、57.8%及63.1%，其毛利率分别为58.0%、59.1%及64.3%。于往绩记录期间，公司已为15.5百万名消费者签收超过35百万份订单，且有逾550,000个SKU。根据灼识咨询的资料，于2023年前九个月，公司的ROI为192.5%，平均签收率为88.2%，高于行业平均。

研发实力强劲数字化赋能 构筑坚固竞争壁垒

过去20年里，创新一直是吉宏股份的核心价值和源动力。长期以来，公司坚持对研发的持续投入，在技术领域砥砺深耕，通过技术创新和产品迭代，促进其竞争力日益增强，业务范围和规模稳健提升。

自2017年以来，吉宏股份累计投入了超过人民币4.7亿元研发费用。截至2023年9月30日，公司在厦门、郑州及杭州分别设立共3个研发中心，研发团队超过600人。公司已拥有两项专利及118项软件版权，涉及跨境社交电商业务的算法、软件系统及其他技术开发，同时拥有301项专利及16项软件版权，涉及包装解决方案业务的包装设计及制造。

在与众不同的「货找人」模式下，吉宏股份大举投资以AI赋能的技术基础设施，藉助AI算法及模型，为其跨境社交电商业务专门自主开发了Giikin系统。透过已整合到Giikin系统中的AI应用程序，公司于有限的人工参与下无缝连接业务流程的各个阶段，从选品到运输及物流。公司亦与知名企业合作进行电商AI应用研发。根据灼识咨询的资料，其是首批在中国以AI技术赋能业务的公司之一。

财务方面，据招股书披露，于2021年、2022年及2023年前九个月，吉宏股份的总收入分别约为人民币51.8亿元、53.8亿元及49.2亿元，经调整利润分别约为人民币2.10亿元、1.71亿元及3.02亿元，整体稳中有升。

中长期来看，随着全球贸易不断整合，中国B2C对外电商市场展现出不凡的市场活力。2022年，中国B2C对外电商市场规模以收入计为3,229亿美元，占全球B2C电商市场的6.5%，预计2027年市场规模将达到7,339亿美元，占全球B2C电商市场的9.8%，自2022年起年复合增速为17.8%，具备较大增长空间。

凭借优异的数字化运营与创新能力，吉宏股份逐步发展成为于亚洲地区B2C对外社交媒体电商公司中的领导者。随着赴港IPO计划的开启，公司有望进一步提高市场知名度和影响力，帮助其在全球市场实现新的突破。

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