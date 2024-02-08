跨境社交电商吉宏股份拟赴港上市 国际化布局跑出发展加速度

香港, 2024年2月7日 - (亚太商讯) - 近年来，中国政府持续出台政策，深化资本市场改革和双向开放，提升跨境投融资便利度。近期，中国证监会副主席方星海、王建军均在公开场合明确表示，要坚定推进资本市场开放，进一步完善境外上市机制、丰富发行方式，让内地企业更加便捷高效地赴港上市、进一步深化互联互通。

政策东风之下，加快了企业国际化发展步伐。厦门吉宏科技股份有限公司（「吉宏股份」或「公司」；002803.SZ）便是其中之一。2月6日，吉宏股份向港交所递交上市申请，拟发行H股，实现「A+H」两地上市。

AI赋能提质增效 业绩稳健增长

吉宏股份最初为快消品企业客户提供一站式纸制包装解决方案，凭借在产品营销和识别消费者需求方面积累的深刻理解和经验，于2017年切入跨境社交电商业务，以把握移动互联网发展所带来的新兴跨境电商行业机遇，实现了业务多元化发展。目前，跨境社交电商业务已超过总体收入一半。按于2022年在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计，其在中国B2C对外电商公司中排名第二。

跨境社交电商业务采用「货找人」的业务模式，运用AI等前沿技术融合跨境社交电商应用场景，在选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、精准产品推荐、广告投放及客服等跨境电商业务的多个环节实现了数智化升级，有效提高运营效率，大幅降低客户找货时间成本，改善客户购物体验。此外，公司还能利用其积累的数据洞察，持续提升其数据分析能力，训练模型，不断优化其运营系统，实现对于消费者更为精准的了解，从而提升产品签收率预测和定价模型准确度，实现更高的ROI。根据灼识咨询的资料，于2021年、2022年及2023年前九个月，公司ROI分别为204.9%、208.3%及192.5%，高于行业平均。

凭借对市场趋势的敏锐洞察和对消费者需求的精准把握，以及通过AI深度赋能跨境社交电商业务降本增效，吉宏股份取得了营收及利润的双双增长。2023年前9个月，公司实现营收人民币49.16亿元，同比增长24.9%；实现净利润人民币3.02亿元，同比增长59.1%。

国际化布局卓有成效 行业长期向好下前景可期

吉宏股份于2017年开始布局跨境电商业务，开启其国际化发展之旅。通过不断优化电商信息化系统、供应链管理和物流配送体系，公司跨境社交电商业务已经在亚洲（除中国外）地区建立了坚实的市场基础，销售额持续增长。

财务数据显示，于2021年、2022年及2023年前9个月，来自跨境社交电商业务的收入分别约为人民币28.34亿元、31.07亿元、31.01亿元，占总收入的比重约54.7%、57.8%、63.1%，呈持续提升之势，贡献了大部分收入来源。由此可见，海外市场已成为吉宏股份业绩增长的第一大引擎。

从行业方面来看，随着疫情扰动因素消退，全球网络零售将逐步回归常态增长。特别是除中国以外的亚洲市场，社交媒体电商业务仍处于早期发展阶段，根据灼识咨询报告，2022年亚洲（不包括中国）社交媒体普及率约为47.4%，随着移动互联网于亚洲地区的不断普及，预计到2027年将提高至53.3%，显示出巨大增长潜力。预计到2027年，中国B2C对外社交媒体电商于亚洲市场的市场规模将达到492亿美元，自2022年起年复合增速为20.8%。

对此，吉宏股份紧抓亚洲地区互联网流量红利机遇，深耕「货找人」社交电商模式，差异化竞争优势凸显。在行业长期向好背景下，跨境电商业务将受益于海外市场复苏、亚洲（不包括中国）社交电商渗透率提升，为公司业绩提供有力支撑。

选择赴港上市，也是吉宏股份国际化战略的重要一步。一方面，发行H股的过程需要对招股书内容进行充分验证，将为公司电商业务的真实、合规提供证明，打消市场对其跨境业务的疑虑。另一方面，若成功登陆国际资本市场，有助于吉宏股份进一步布局跨境电商市场，推动跨境业务发展，伴随着其国家化战略的深入推进，公司有望实现加速发展。

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