跨境社交电商吉宏股份拟赴港上市 国际化布局跑出发展加速度

香港, 2024年2月7日 - (亚太商讯) - 近年来,中国政府持续出台政策,深化资本市场改革和双向开放,提升跨境投融资便利度。近期,中国证监会副主席方星海、王建军均在公开场合明确表示,要坚定推进资本市场开放,进一步完善境外上市机制、丰富发行方式,让内地企业更加便捷高效地赴港上市、进一步深化互联互通。 政策东风之下,加快了企业国际化发展步伐。厦门吉宏科技股份有限公司(「吉宏股份」或「公司」;002803.SZ)便是其中之一。2月6日,吉宏股份向港交所递交上市申请,拟发行H股,实现「A+H」两地上市。 AI赋能提质增效 业绩稳健增长 吉宏股份最初为快消品企业客户提供一站式纸制包装解决方案,凭借在产品营销和识别消费者需求方面积累的深刻理解和经验,于2017年切入跨境社交电商业务,以把握移动互联网发展所带来的新兴跨境电商行业机遇,实现了业务多元化发展。目前,跨境社交电商业务已超过总体收入一半。按于2022年在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计,其在中国B2C对外电商公司中排名第二。 跨境社交电商业务采用「货找人」的业务模式,运用AI等前沿技术融合跨境社交电商应用场景,在选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、精准产品推荐、广告投放及客服等跨境电商业务的多个环节实现了数智化升级,有效提高运营效率,大幅降低客户找货时间成本,改善客户购物体验。此外,公司还能利用其积累的数据洞察,持续提升其数据分析能力,训练模型,不断优化其运营系统,实现对于消费者更为精准的了解,从而提升产品签收率预测和定价模型准确度,实现更高的ROI。根据灼识咨询的资料,于2021年、2022年及2023年前九个月,公司ROI分别为204.9%、208.3%及192.5%,高于行业平均。 凭借对市场趋势的敏锐洞察和对消费者需求的精准把握,以及通过AI深度赋能跨境社交电商业务降本增效,吉宏股份取得了营收及利润的双双增长。2023年前9个月,公司实现营收人民币49.16亿元,同比增长24.9%;实现净利润人民币3.02亿元,同比增长59.1%。 国际化布局卓有成效 行业长期向好下前景可期 吉宏股份于2017年开始布局跨境电商业务,开启其国际化发展之旅。通过不断优化电商信息化系统、供应链管理和物流配送体系,公司跨境社交电商业务已经在亚洲(除中国外)地区建立了坚实的市场基础,销售额持续增长。 财务数据显示,于2021年、2022年及2023年前9个月,来自跨境社交电商业务的收入分别约为人民币28.34亿元、31.07亿元、31.01亿元,占总收入的比重约54.7%、57.8%、63.1%,呈持续提升之势,贡献了大部分收入来源。由此可见,海外市场已成为吉宏股份业绩增长的第一大引擎。 从行业方面来看,随着疫情扰动因素消退,全球网络零售将逐步回归常态增长。特别是除中国以外的亚洲市场,社交媒体电商业务仍处于早期发展阶段,根据灼识咨询报告,2022年亚洲(不包括中国)社交媒体普及率约为47.4%,随着移动互联网于亚洲地区的不断普及,预计到2027年将提高至53.3%,显示出巨大增长潜力。预计到2027年,中国B2C对外社交媒体电商于亚洲市场的市场规模将达到492亿美元,自2022年起年复合增速为20.8%。 对此,吉宏股份紧抓亚洲地区互联网流量红利机遇,深耕「货找人」社交电商模式,差异化竞争优势凸显。在行业长期向好背景下,跨境电商业务将受益于海外市场复苏、亚洲(不包括中国)社交电商渗透率提升,为公司业绩提供有力支撑。 选择赴港上市,也是吉宏股份国际化战略的重要一步。一方面,发行H股的过程需要对招股书内容进行充分验证,将为公司电商业务的真实、合规提供证明,打消市场对其跨境业务的疑虑。另一方面,若成功登陆国际资本市场,有助于吉宏股份进一步布局跨境电商市场,推动跨境业务发展,伴随着其国家化战略的深入推进,公司有望实现加速发展。



