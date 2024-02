Wednesday, 7 February 2024, 17:59 HKT/SGT Share: 吉宏股份启动香港IPO计划:业务双轮驱动 开拓新价值空间

香港, 2024年2月7日 - (亚太商讯) - 2024年以来,境外上市备案速度明显加快。中国证监会网站数据显示,1月共有22家境内企业境外发行上市备案完成,环比增长83.33%。备案效率的大幅提高,提振了内地企业赴港上市的信心。已A股上市的厦门吉宏科技股份有限公司(下称「吉宏股份」或「公司」;002803.SZ),也趁此东风递交了港股上市申请。 两大业务双轮驱动 领先优势明显 吉宏股份是一家以跨境社交电商业务及纸制快消品包装解决方案业务双轮驱动的企业。于成立之初,公司主要以包装行业营销设计业务为收入来源。凭借对企业客户的深入理解以及对行业发展趋势的准确把握,公司逐渐将业务扩大到覆盖营销策略、产品设计、工艺设计及技术策划、生产到及运输及物流的一站式包装解决方案业务,可满足企业客户对各类产品全方位的包装需求。 经过近20年的行业深耕,吉宏股份在中国纸制快消品销售包装解决方案行业建立了领先的竞争优势。根据灼识咨询的资料,按2022年国内收入计,公司在中国纸制快消品销售包装解决方案市场排名第一。在2022年印刷经理人杂志发布的「中国印刷包装企业100强」中,公司位列第五。 在维持包装印刷业务领先优势的同时,吉宏股份瞄准跨境电商行业发展机遇,于2017年进一步将业务拓展至跨境社交电商领域。与第三方电商平台商业模式不同,公司的跨境电商业务采用「货找人」模式,通过强大的数据分析能力,实现精准的选品和推送,吸引消费者在看到广告投放后进入其落地页面,并购买相关产品。在该模式下,吉宏股份不受第三方平台限制,可以灵活地于社交媒体平台上投放广告,最大限度地实现精准营销及扩大盈利。依托高效的业务模式,吉宏股份快速成长为中国领先的领先跨境社交电商公司。按于2022年在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计,公司作为一家以亚洲市场为战略重点的领先跨境社交电商公司,在中国B2C对外电商公司中排名第二。 业绩稳健增长 跨境电商业务打造第二价值曲线 在包装解决方案业务及跨境社交电商业务的双轮驱动下,公司实现了经营业绩的稳健增长。2023年前9个月,公司实现营收人民币49.2亿元,利润达到人民币3.02亿元。 从收入结构来看,包装解决方案业务为吉宏股份提供了稳健的收入来源,跨境社交电商业务则打开了新的增长空间。2023年前9个月,包装解决方案业务收入同比增长3.7%,收入占比为31.6%。跨境社交电商业务收入同比大幅增长40.1%,收入贡献占比达63.1%,而2021年时占比为54.8%,实现了逐年提升。 受惠于跨境社交电商业务对公司收入贡献的持续增长,吉宏股份盈利能力稳步增强。2021年、2022年及2023年前9个月,跨境社交电商业务毛利率分别为58.0%、59.1%及64.3%,已经成为总体毛利率的关键驱动因素。同期,公司整体毛利率也随之上升,分别达到38.3%、40.5%及46.8%。 中长期看,随着社交媒体的发展以及持续渗透,中国B2C对外社交媒体电商市场有望进一步发展。根据灼识咨询报告,预计到2027年,中国B2C对外社交媒体电商市场规模将扩大至940亿美元,自2022年至2027年的年复合增速为19.2%。中国B2C对外社交媒体电商于亚洲市场的市场规模将达到492亿美元,自2022年起年复合增速为20.8%,保持较快发展态势。 独具特色的业务运营模式,使吉宏股份能够克服不同地区跨境销售的难点及痛点,在市场竞争中占据优势,从而把握住中国B2C对外社交媒体电商的增长机遇,为公司提供源源不断的内生增长动力,其未来成长性值得期待。



