更多冲浪池即将登陆巴西，AWM和房地产开发商JHSF签署独家许可协议

"JHSF不断创新其投资组合，旨在满足首要关注质量和卓越的客户需求。JHSF和AWM共同证明了 PerfectSwell和房地产在提供独特的卓越体验方面具有完全的协同效应。我们的客户在自己的社区中享受完美的浪潮，创造持久的回忆，这是源于质量和卓越的体验," JHSF首席执行官Thiago Alonso de Oliveira表示。"PerfectSwell®是这一领域的领先品牌，使其成为我们与之合作的理想伙伴，也是我们为客户提供的关键服务之一。"
"我们很高兴与JHSF扩展我们的战略合作伙伴关系，并继续为巴西冲浪卓越的传统添砖加瓦。 The Brazilian Storm 是真实存在的，JHSF及其客户在冲浪领域是多方面的冠军，" AWM首席执行官Bruce McFarland说道。"在巴西即将推出的PerfectSwell®项目堪称世界一流，我们将继续在每个新地点与JHSF合作，提供我们最高规格的冲浪体验。"
关于American Wave Machines
American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R)技术的发明者和开发商。AWM 开发世界级的冲浪设施目的地，拥有可靠的财务状况和刺激的冲浪者。 PerfectSwell(R) 在市场上独树一帜，并受到全球 50 多项专利的保护。PerfectSwell®的Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections和Wedge Barrels都受到AWM强大的专利组合保护。