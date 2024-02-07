更多冲浪池即将登陆巴西，AWM和房地产开发商JHSF签署独家许可协议

加利福尼亚州索拉纳海滩, 2024年2月6日 - (亚太商讯) - 美国波浪机器公司（American Wave Machines），全球一流冲浪池目的地的领导者，今天宣布与巴西领先的高端房地产开发公司 JHSF 签署了一项为期多年的独家国家许可协议。该协议授予JHSF在巴西对PerfectSwell®品牌和技术组合的独家权利，将AWM与巴西最杰出的房地产开发集团JHSF合作。源于 Boa Vista Village 项目的成功以及即将开业的 São Paulo Surf Club，该协议使两家公司为在这一新兴领域的持续增长做好准备。

"JHSF不断创新其投资组合，旨在满足首要关注质量和卓越的客户需求。JHSF和AWM共同证明了 PerfectSwell和房地产在提供独特的卓越体验方面具有完全的协同效应。我们的客户在自己的社区中享受完美的浪潮，创造持久的回忆，这是源于质量和卓越的体验," JHSF首席执行官Thiago Alonso de Oliveira表示。"PerfectSwell®是这一领域的领先品牌，使其成为我们与之合作的理想伙伴，也是我们为客户提供的关键服务之一。"

"我们很高兴与JHSF扩展我们的战略合作伙伴关系，并继续为巴西冲浪卓越的传统添砖加瓦。 The Brazilian Storm 是真实存在的，JHSF及其客户在冲浪领域是多方面的冠军，" AWM首席执行官Bruce McFarland说道。"在巴西即将推出的PerfectSwell®项目堪称世界一流，我们将继续在每个新地点与JHSF合作，提供我们最高规格的冲浪体验。"

关于American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R)技术的发明者和开发商。AWM 开发世界级的冲浪设施目的地，拥有可靠的财务状况和刺激的冲浪者。 PerfectSwell(R) 在市场上独树一帜，并受到全球 50 多项专利的保护。PerfectSwell®的Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections和Wedge Barrels都受到AWM强大的专利组合保护。

关于JHSF

JHSF是一家总部位于巴西的控股公司，是巴西高收入房地产行业的领导者，从事房地产开发、购物中心、时尚零售、酒店和餐饮业务。成立于1972年，公司的主要经营和投资领域是高收入段，重点是可循环收入活动。该公司自2007年以来一直在公开交易，并在B3的Novo Mercado上市，业务覆盖巴西市场以及其他国家，如美国和乌拉圭。作为巴西房地产行业的先驱之一，JHSF是第一家专注于可循环收入资产的公司，包括购物中心、机场和酒店运营，以及房地产项目。欲了解更多信息，请访问 jhsf.com.br 。

联系人:

Jenna Timinsky

info@americanwavemachines.com

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