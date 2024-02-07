将军澳中心 新春丰收祭 和风鸟居X樱花许愿树 新春室内主题市集



香港, 2024年2月6日 - (亚太商讯) - 临近岁晚，令人最期待的活动当然要数行花市！将军澳中心于1 月24至2月18日特别呈献室内新春市集「新春丰收祭」，以和风鸟居及樱花许愿树两大元素，打造与别不同的过年气氛，让大家在市集完成搜购年货，再到樱花许愿树兜个大圈，大运立即Double up，迎接美好新一年！将军澳中心「新春丰收祭」集齐12大品牌，有齐年花、优质茶品、贺年食品、优质海味干货等，方便大家，为拜年做好准备！The Point会员更尊享新春礼遇，凡购物满指定金额，即可免费换领多款人气新春礼盒，让大家新年团聚时大饱口福。小朋友亦可以参加场内日式注连绳主题工作坊，为龙年注满无限好运！新春和情人节期间，将军澳中心更邀请到财神到场，以及甜蜜大使大派香皂玫瑰花，祝愿大家财源滚滚及甜甜蜜蜜！将军澳中心「新春丰收祭」精彩活动连绵不绝，万勿错过，过一个丰足鼎盛的龙年。 将军澳中心 新春丰收祭 和风市集汇聚12大品牌 桃花树下行大运 临近农历新年，不少港人都会行花市，迎春花开！将军澳中心特意打造「新春丰收祭」，新春市集走东瀛路线，以日本鸟居为设计灵感，黑红色拱形横梁模仿乌居的笠木和岛木，远处看到已觉瞩目。鸟居旁边的市集以红色为主色，辅以灯笼、福字等布置，点出过年喜庆氛围。市集中间是一棵3.5米高樱花许愿树，让大家可以在逛市集之余顺便沾些甜蜜气息，迎接丰盛新一年。 将军澳中心 新春丰收祭 日期︰2024年1月24日（三）至2月18日（日） 时间︰12nn – 8pm 地点︰将军澳中心G/F中庭 查询︰3417 4328 云集贺年入手之选 全方位照顾大家办货所需 将军澳中心「新春丰收祭」呈献12大精品摊档，有齐过百年历史名牌名店英记茶庄、宝岛贺年食品台湾有礼、矜贵海味干货庆辉堂和进宝、健康食品六健通和珍式蜂蜜，优质急冻食材天赋坊、特色零嘴小食尝雪和天宝，以及贺年花卉花琛园、玫瑰花舍和KR Florist，全方位照顾到大家办年货所需，Last minute要买礼物去亲戚屋企拜年亦无问题！即睇以下精选贺年货品推介： 新春丰收祭 精选贺年货品 进宝 顶级瑶柱虾子幼面 原价$130，优惠价$ 60 海味干货品牌进宝自家香港制造，面条入口弹牙有蛋香，长寿连绵好意头。 庆辉堂 红烧瑶柱吉品鲍10头 原价$168/罐 特价$98/罐 10头吉品鲍，送礼自用也很得体，寓意十全十美，吉星高照。 台湾有礼 三式滋味酥 3入装 优惠价 $50/盒 精美礼盒内藏台湾贺年必备的芋头酥和紫晶酥，以为品牌自创的咸甜风味共融的芋香流芯酥，与家人共享甜蜜。 天赋坊 天然海蜇 麻油风味 原价$40，优惠价$20 团年饭加餸之选，爽脆海蜇即拌即食，麻油香气扑鼻。 The Point会员独家换领优惠 人气品牌礼盒免费换领 新年人人送礼，将军澳中心亦为The Point会员准备了一系列人气食品礼盒，只须消费满指定金额即可免费带返屋企！凤梨酥、肉松饼、坚果塔礼盒来自微热山丘、武松殿、朵朵好滋一众台湾著名品牌，当中The Point会员只需以2000积分及消费满$800，就可以换领到台湾有礼福满红豆综合酥，办年货时记得留意！ 新春丰收祭 人气品牌礼盒免费换领 日期：2024年1月30日（二）起 时间：1pm-10pm 地点：将军澳中心G/F中庭换领专柜 换领方法：The Point会员以2000积分加电子货币消费满指定金额，即可换领贺年食品礼盒。 -- 台湾有礼 福满红豆综合酥(6个) 2000积分+单一消费满$800 -- 台湾有礼 三式滋味酥(9个) 2000积分+消费满$1,000* -- 微热山丘 凤梨酥 (10个) 2000积分+消费满$1,200* -- 朵朵好滋 坚果塔礼盒(9个) 2000积分+消费满$1,300* -- 武松殿 经典原味肉松饼 (10个) 2000积分+消费满$1,300* -- 微热山丘 凤梨酥平安饼礼盒 (8个) 2000积分+消费满$1,400* *最多2组不同商户发出之单据，每张须满HK$100 新年主题「福气满载注连绳工作坊」 优雅装饰送上祝福 为迎接农历新年，将军澳中心今年以日本贺年必备的注连绳为主题打造「瀛」格十足的利是封。注连绳既是漂亮装饰，同时寓意祝福！有见及此，在指定日期，将军澳中心更开办「福气满载注连绳工作坊」，让大家在场内亲手制作充满福气的注连绳，迎接美好新一年！ 福气满载注连绳工作坊 日期︰2024年2月3至4日 时间︰2pm、3pm （每节45分钟；每节名额12个） 参加详情︰The Point会员以电子货币消费满$800，即可参加。 年龄要求︰5岁或以上即可参加。5-10岁的小朋友必须由1位家长陪同参与。 将军澳中心今年精心打造【和风刺绣DIY贴纸利是封】系列，集合四种创意元素，以日本贺年必备的注连绳为主题，配以达摩公仔、开运双鱼、招财猫、当当等吉祥物刺绣贴纸，再加上自选配搭设计，为大家送上四款「瀛」格十足的利是封！四款利是封更由不同吉祥物坐镇，于新年「龙」重登场，祝愿港人如意吉祥、年年有余、招财进宝及喜气洋洋！大家更可以发挥创意，将不同寓意的刺绣贴纸贴到自选位置上，轻松DIY极具个人风格的利是封，让新年祝福不再单调！即日起至2月9日（年三十），在内以电子货币消费满HK$400，即可换领利是封一包（长封或短封，每包2款，每款4个，共8个，连8款不同刺绣贴纸），数量有限，换完即止！ 农历新年紧接情人节 一连五日两大活动 今年农历新年与情人节两大节日紧接在一起，年初五就是情人节，因此商场一连五日排了「财神到 迎龙年」及「浪漫缘满情人节」两大活动：财神将于年初一至初三现身将军澳中心大派朱古力金币，祝愿大家财源滚滚来；情人节当天和前夕则为大家送上香皂玫瑰花，让身边伴侣香气满溢，让有情人度过难忘佳节。 财神到 迎龙年 日期︰2024年2月10至12日(年初一至年初三) 时间︰2pm – 4pm 地点︰将军澳中心G/F及L1 浪漫缘满情人节 日期︰2024年2月13至14日 时间︰5pm – 7pm 地点︰将军澳中心G/F及L1



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