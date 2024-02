Tuesday, 6 February 2024, 16:07 HKT/SGT Share: 将军澳中心 新春丰收祭 和风鸟居X樱花许愿树 新春室内主题市集 云集12大精选贺年礼品档主 一站式搜购特色贺年所需

The Point会员独家礼遇︰$800即享免费换领礼盒优惠

贺年主题工作坊 新春情人节一连五日派发祝福

香港, 2024年2月6日 - (亚太商讯) - 临近岁晚,令人最期待的活动当然要数行花市!将军澳中心于1 月24至2月18日特别呈献室内新春市集「新春丰收祭」,以和风鸟居及樱花许愿树两大元素,打造与别不同的过年气氛,让大家在市集完成搜购年货,再到樱花许愿树兜个大圈,大运立即Double up,迎接美好新一年!将军澳中心「新春丰收祭」集齐12大品牌,有齐年花、优质茶品、贺年食品、优质海味干货等,方便大家,为拜年做好准备!The Point会员更尊享新春礼遇,凡购物满指定金额,即可免费换领多款人气新春礼盒,让大家新年团聚时大饱口福。小朋友亦可以参加场内日式注连绳主题工作坊,为龙年注满无限好运!新春和情人节期间,将军澳中心更邀请到财神到场,以及甜蜜大使大派香皂玫瑰花,祝愿大家财源滚滚及甜甜蜜蜜!将军澳中心「新春丰收祭」精彩活动连绵不绝,万勿错过,过一个丰足鼎盛的龙年。 将军澳中心 新春丰收祭 和风市集汇聚12大品牌 桃花树下行大运 临近农历新年,不少港人都会行花市,迎春花开!将军澳中心特意打造「新春丰收祭」,新春市集走东瀛路线,以日本鸟居为设计灵感,黑红色拱形横梁模仿乌居的笠木和岛木,远处看到已觉瞩目。鸟居旁边的市集以红色为主色,辅以灯笼、福字等布置,点出过年喜庆氛围。市集中间是一棵3.5米高樱花许愿树,让大家可以在逛市集之余顺便沾些甜蜜气息,迎接丰盛新一年。 将军澳中心 新春丰收祭 日期︰2024年1月24日(三)至2月18日(日) 时间︰12nn – 8pm 地点︰将军澳中心G/F中庭 查询︰3417 4328 云集贺年入手之选 全方位照顾大家办货所需 将军澳中心「新春丰收祭」呈献12大精品摊档,有齐过百年历史名牌名店英记茶庄、宝岛贺年食品台湾有礼、矜贵海味干货庆辉堂和进宝、健康食品六健通和珍式蜂蜜,优质急冻食材天赋坊、特色零嘴小食尝雪和天宝,以及贺年花卉花琛园、玫瑰花舍和KR Florist,全方位照顾到大家办年货所需,Last minute要买礼物去亲戚屋企拜年亦无问题!即睇以下精选贺年货品推介: 新春丰收祭 精选贺年货品 进宝 顶级瑶柱虾子幼面 原价$130,优惠价$ 60 海味干货品牌进宝自家香港制造,面条入口弹牙有蛋香,长寿连绵好意头。 庆辉堂 红烧瑶柱吉品鲍10头 原价$168/罐 特价$98/罐 10头吉品鲍,送礼自用也很得体,寓意十全十美,吉星高照。 台湾有礼 三式滋味酥 3入装 优惠价 $50/盒 精美礼盒内藏台湾贺年必备的芋头酥和紫晶酥,以为品牌自创的咸甜风味共融的芋香流芯酥,与家人共享甜蜜。 天赋坊 天然海蜇 麻油风味 原价$40,优惠价$20 团年饭加餸之选,爽脆海蜇即拌即食,麻油香气扑鼻。 The Point会员独家换领优惠 人气品牌礼盒免费换领 新年人人送礼,将军澳中心亦为The Point会员准备了一系列人气食品礼盒,只须消费满指定金额即可免费带返屋企!凤梨酥、肉松饼、坚果塔礼盒来自微热山丘、武松殿、朵朵好滋一众台湾著名品牌,当中The Point会员只需以2000积分及消费满$800,就可以换领到台湾有礼福满红豆综合酥,办年货时记得留意! 新春丰收祭 人气品牌礼盒免费换领 日期:2024年1月30日(二)起 时间:1pm-10pm 地点:将军澳中心G/F中庭换领专柜 换领方法:The Point会员以2000积分加电子货币消费满指定金额,即可换领贺年食品礼盒。 -- 台湾有礼 福满红豆综合酥(6个) 2000积分+单一消费满$800 -- 台湾有礼 三式滋味酥(9个) 2000积分+消费满$1,000* -- 微热山丘 凤梨酥 (10个) 2000积分+消费满$1,200* -- 朵朵好滋 坚果塔礼盒(9个) 2000积分+消费满$1,300* -- 武松殿 经典原味肉松饼 (10个) 2000积分+消费满$1,300* -- 微热山丘 凤梨酥平安饼礼盒 (8个) 2000积分+消费满$1,400* *最多2组不同商户发出之单据,每张须满HK$100 新年主题「福气满载注连绳工作坊」 优雅装饰送上祝福 为迎接农历新年,将军澳中心今年以日本贺年必备的注连绳为主题打造「瀛」格十足的利是封。注连绳既是漂亮装饰,同时寓意祝福!有见及此,在指定日期,将军澳中心更开办「福气满载注连绳工作坊」,让大家在场内亲手制作充满福气的注连绳,迎接美好新一年! 福气满载注连绳工作坊 日期︰2024年2月3至4日 时间︰2pm、3pm (每节45分钟;每节名额12个) 参加详情︰The Point会员以电子货币消费满$800,即可参加。 年龄要求︰5岁或以上即可参加。5-10岁的小朋友必须由1位家长陪同参与。 将军澳中心今年精心打造【和风刺绣DIY贴纸利是封】系列,集合四种创意元素,以日本贺年必备的注连绳为主题,配以达摩公仔、开运双鱼、招财猫、当当等吉祥物刺绣贴纸,再加上自选配搭设计,为大家送上四款「瀛」格十足的利是封!四款利是封更由不同吉祥物坐镇,于新年「龙」重登场,祝愿港人如意吉祥、年年有余、招财进宝及喜气洋洋!大家更可以发挥创意,将不同寓意的刺绣贴纸贴到自选位置上,轻松DIY极具个人风格的利是封,让新年祝福不再单调!即日起至2月9日(年三十),在内以电子货币消费满HK$400,即可换领利是封一包(长封或短封,每包2款,每款4个,共8个,连8款不同刺绣贴纸),数量有限,换完即止! 农历新年紧接情人节 一连五日两大活动 今年农历新年与情人节两大节日紧接在一起,年初五就是情人节,因此商场一连五日排了「财神到 迎龙年」及「浪漫缘满情人节」两大活动:财神将于年初一至初三现身将军澳中心大派朱古力金币,祝愿大家财源滚滚来;情人节当天和前夕则为大家送上香皂玫瑰花,让身边伴侣香气满溢,让有情人度过难忘佳节。 财神到 迎龙年 日期︰2024年2月10至12日(年初一至年初三) 时间︰2pm – 4pm 地点︰将军澳中心G/F及L1 浪漫缘满情人节 日期︰2024年2月13至14日 时间︰5pm – 7pm 地点︰将军澳中心G/F及L1



