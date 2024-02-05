卡游递表港交所：深耕泛娱乐行业赛道 综合实力行业领先

香港, 2024年2月5日 - (亚太商讯) - 近年来，随着消费者需求不断增长，以及IP持有人对泛娱乐产品在其IP生态建设、IP生命周期延长及IP价值最大化方面的重要性认识提升，中国的泛娱乐产品行业正步入快速增长阶段。拥有优质IP储备、打通产业链形成业务闭环的头部企业有望持续享受发展红利。

其中，卡游有限公司（下称“卡游”或“公司”）是该行业的开拓者和领导者，其通过打造一个集卓越的产品体验、独特的趣味互动运营和先进的生产能力为基石的独特一体化商业模式，覆盖全产业核心环节，实现IP价值的持续释放及变现，在泛娱乐领域构建了自身的竞争壁垒。1月26日，卡游向港交所递交上市申请，计划在主板挂牌上市，摩根士丹利、中金公司和摩根大通担任联席保荐人。

产品设计及开发实力强劲 优质产品力驱动长期发展

作为中国泛娱乐产品的开拓者和领导者，卡游长期根植于中国泛娱乐产品行业，拥有奥特曼、卡游三国、斗罗大陆动画、蛋仔派对、火影忍者、名侦探柯南、哈利波特等44个国内外知名IP，并构建了丰富的产品组合以及多元化的产品矩阵。

在产品设计及开发环节，卡游组建了一个庞大的产品设计及开发的设计团队及支持团队，能够创造出抓住每个IP精髓的产品，并通过创新玩法设计、趣味互动等方式，提升产品收藏性、娱乐性和功能性，与消费者产生共鸣，增强粉丝粘性。借助强大的产品设计及开发能力，卡游还能够根据消费者喜好变化，持续推出新品，以把握市场机遇。据其A1招股书披露，公司从产品设计到产品在销售终端上线所需的时间可短至20至30天。

与此同时，卡游将产品质量作为推动其不断发展的核心驱动力。在生产环节，公司通过引进先进的生产设备、设备升级等方式，持续优化生产工艺，提高产品质量及生产效率。在采购环节，公司通过严格的供应商选择、评估及管理流程，确保所有供应商均符合其质量标准。凭借强劲的产品生产工艺及严格的品质把控能力，卡游得以为市场提供始终如一的优质产品。

得益于优质的IP内容及工艺，出色的产品设计与开发能力，以及先进的生产技术和强大的供应效率，卡游可以持续挖掘、打造和商业化IP，提升IP热度，延长IP生命周期以及最大化IP的商业价值。按2022年商品交易总额计，公司在快速增长的泛娱乐玩具行业集换式卡牌领域中排名第一，在泛娱乐产品行业及泛娱乐玩具行业中排名第二。

全渠道布局助力业绩强劲增长 行业高景气释放增长潜力

除了用产品俘获消费者心智，卡游还通过线上线下多渠道布局，实现消费者的广泛触达。截至2023年9月30日，其建立了一个覆盖31省份的全国性经销网络。

此外，公司还通过在电商平台、社交平台等线上销售渠道开设自营店的方式扩大其线上业务，以及通过自营门店、线下自动贩卖机等方式，为消费者提供差异化的购买体验。2021年以来，来自经销商渠道外的其他渠道收入占比持续提升，由2021年的3.2%，上升至2022年的7.3%，并进一步增至2023年前9个月的18.8%。

产品渠道同步发力之下，卡游实现了业绩的强劲增长。2021年-2022年间，公司的收入从人民币2,298.3百万元增至人民币4,131.1百万元，同比增长79.7%，经调整净利润由人民币795.4百万元增至人民币1,619.7百万元，同比增长103.6%。经调整净利增幅高于收入增幅，证明公司的盈利能力在持续增强。

从行业方面看，在消费者群体的扩大、消费需求的多元化以及IP持有者对泛娱乐产品关注度的增加等因素推动下，中国泛娱乐产品行业将持续增长。根据灼识咨询的资料，以商品交易总额计，中国泛娱乐产品行业市场规模预期将于2022年的人民币1,297亿元增长至2027年人民币2,304亿元，2022年至2027年复合年增长率为12.2%。其中，集换式卡牌因其可供消费者收藏、交换或畅玩的特性，粉丝粘性较强，预计将成为增长最快的细分行业，同期复合年增长率将达20.6%。

自身强劲的盈利能力以及广阔的行业增长前景，让卡游吸引了红杉、腾讯等知名资本加持，足见对其未来发展前景的看好。可以预见，在行业的持续增长之下，拥有丰富优质IP、并已形成完善商业模式的卡游，有望长期受益于此，实现业绩和估值的双双提升，充分释放其投资价值。

来源：彭博终端机

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