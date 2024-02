Friday, 2 February 2024, 19:56 HKT/SGT Share: 富通保险与大湾区医疗集团及港怡医院强强联手 为客户提供跨地域健康管理服务

香港, 2024年2月2日 - (亚太商讯) - 内地与香港连系越趋频繁,为配合居住于不同地区的客户健康管理需求,富通保险有限公司(「富通保险」)继早前宣布与大湾区医疗集团及港怡医院达成医疗策略伙伴协议,现宣布由即日起,联手为客户送上推广优惠,提供视像医疗咨询及药物配送服务,无论客户身处何地,富通保险都全面关顾客户的健康所需。 富通保险与周大福企业集团旗下的大湾区医疗集团及港怡医院缔结成价值医疗战略合作伙伴,分别为身处内地及香港客户提供多元高端医疗健康保障服务,让其能得到适切的预防保健和疾病治疗。凡于推广期内成功投保富通保险产品a,并达至指定的总年度化首年保费要求之保单持有人b ,每位可获享长达一年之指定次数视像医疗咨询及药物配送服务(详见下表),申请程序简易且无需核保。 优惠推广期及详情: 投保申请书递交及缮发日期:2024年2月1日至2024年3月15日(包括首尾两天) 合资格保单 总年度化 首年保费b 优惠 适用于保单持有人 居住地为非内地c 适用于保单持有人 居住地为内地d ≧ $16,000美元或 ≧ $128,000港元或 ≧ $112,000人民币 视像医疗咨询2次 服务详情: · 适用于保单持有人已届年龄为18岁或以上 · 适用于港怡医院普通科医生咨询 · 透过DrGo平台进行视像医疗咨询 (每天不多于1次) · 使用视像医疗咨询时必须身处香港 · 基本药物 (每次不多于 3 天) · 药物配送服务(只适用于香港配送地址) · 自付额(每次$0港元) · 有效期为发出换领通知起计一年内 以上服务由港怡医院提供。 视像医疗咨询5次 服务详情: · 适用于保单持有人已届年龄为18至80岁 · 适用于全科医生咨询 · 透过WeChat小程序平台进行视像医疗咨询 (每天不多于1次) · 使用视像医疗咨询时必须身处内地 · 基本药物 (每次不多于 3 天) · 药物配送服务(只适用于内地配送地址) · 自付额 (每次¥20人民币) · 有效期为发出换领通知起计一年内 以上服务由大湾区医疗集团提供。 a. 「盈晋之选 2」投资相连寿险计划及「裕享」延期年金计划2除外。 b. 总年度化首年保费指以同一保单持有人于推广期内递交投保申请书及缮发的所有富通保险产品(「盈晋之选 2」及「裕享」延期年金计划2除外)之年度化首年保费总和(「合资格客户」)作计算。保单转换之保费、保费征费、预缴保费(如适用)、附加保费(如适用)及于冷静期内取消之保单将不获计算,而整付保费之保单则以10% 计算年度化首年保费。如合资格保单以非美元作保单货币,本公司将以8港元兑1美元及7人民币兑1美元的兑换率作计算总年度化首年保费。以上汇率仅供参考,富通保险保留更改上列兑换率之权利,而本公司毋须另行通知。于推广期内与基本计划一并或其后投保及缮发之附加保障,其附加之基本计划亦必需于推广期内投保及缮发,否则该附加保障将不获计算此优惠。 c. 保单持有人居住地为非内地指该保单持有人投保合资格保单时提供非内地住宅地址作登记。 d. 保单持有人居住地为内地指该保单持有人投保合资格保单时提供内地住宅地址作登记。 重要提示: · 本传媒通知乃资料摘要,仅供参考之用。有关服务详情请参阅相关条款及细则。 · 如欲查询,欢迎致电富通保险客户服务热线:+852 2866 8898,或浏览有关服务小册子:https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/outpatient-benefit-promotion-flyer.pdf。 · 本新闻稿只适宜于香港分发,不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品,或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法,富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。 关于富通保险有限公司 富通保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)(「富通保险」)为新创建集团有限公司(香港股份代号:659)之全资附属公司。服务香港逾三十年,富通保险透过与集团多元业务协同,致力成为客户的人生规划师,提供全面的生活和终身保障方案,从创富传承、健康养生到优质生活,照顾个人和家庭不同人生阶段的需要。凭借集团的雄厚财务实力及先进数码科技,富通保险矢志成为粤港澳大湾区领先的保险公司,创造超越保险以外的共享价值,迈向可持续发展的未来。 传媒联络 富通保险有限公司 品牌发展及传讯部 邝淑仪 (Suki Kwong) +852 2591 8504 suki.kwong@ftlife.com.hk 富通保险有限公司 (于百慕达注册成立之有限公司)



