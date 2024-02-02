香港股票分析师协会坚定支持23条尽早立法 落实特区宪制责任

香港, 2024年2月1日 - (亚太商讯) - 香港股票分析师协会（“协会”或“本会”）就此声明指，协会坚定支持香港特区落实宪制责任，尽快完成23条立法。

《基本法》第23条立法于1月30日起至2月28日开展公众咨询。维护国家安全是 “一国两制”的根本宗旨，是香港必须履行的宪制责任，亦更是香港得以安身立命的根本所在，将关系到每一位香港人的福祉。本会相信第23条立法将有利营商环境，亦大大有助香港整体经济发展，故将坚定支持23条尽早立法。

在此，本会亦呼吁社会各界必须居安思危，坚定支持特区政府通过第23条立法，相信特区政府在咨询期将充分听取社会各界的建议，凝聚社会共识，落实港人支持的法律屏障，全港上下齐心，保障“一国两制”行稳致远、香港繁荣发展及市民安居乐业。

关于香港股票分析师协会

香港股票分析师协会目标是为业界行家制定更高层次的专业标准，推广专业知识，培训金融业人才，增强大众对金融市场的认识，达致提高本港金融中心的地位。本会吸纳逾百位专业分析师会员，为行业十大商会之一，在金融业界有一定代表性，并经常获财经事务及库务局、港交所等政府机构邀请，为香港金融政策的制定提供专业意见，代表业界发声。

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