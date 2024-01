2024香港资本市场论坛：《透过市场诚信和健全治理推动可持续发展》

香港, 2024年1月31日 - (亚太商讯) - 香港上市公司商会(CHKLC) 、香港上市公司审核师协会(PIEAA)及香港董事学会(HKIoD),秉承共同的目标和信念,联袂举办首届香港资本市场论坛-《透过市场诚信和健全治理推动可持续发展》,共同探索香港资本市场的前景。 地缘政治波动为环球经济带来不稳定性,香港面对的外围环境变得更加复杂。在国际新形势下,香港资本市场的未来趋势如何? 香港又应该怎样更好地吸引国内外投资者,探索创新的金融和商业模式,同时巩固香港的独有优势,以应对挑战及把握机遇?在强调市场诚信和健全治理是香港资本市场发展的重要基石的大前题下,是次论坛聚焦多方议题,邀请了多位演讲嘉宾和环节主持人,汇聚接近400名商界精英和专业人士,共同就香港所面对的挑战献计出力,在思维上激扬碰撞。 论坛筹委会主席兼香港上市公司商会副主席林建兴博士表示:「CHKLC强调香港资本市场的长远健康发展及高效运转,PIEAA重视上市公司的诚信及透明度, HKIoD着重企业管治及董事专业行为,在这样的共识下,三会联手筹备了这次具代表性和影响力的合作,首次创建一个跨界别的交流平台,冀结合各方的专业知识和市场案例,为资本市场的可持续发展注入动力。」 香港特别行政区政府财政司司长陈茂波先生大紫荆勋贤 GBS,MH,JP担任首届论坛主礼嘉宾。论坛以专题演讲-「2024年经济与资本市场展望」拉开序幕,论坛继而就两大专题-「如何促进香港资本市场活力」及「如何提升香港作为国际资产管理中心的竞争力」作深度交流,压轴的午餐会环节由促进股票市场流动性专责小组主席唐家成博士 GBS, JP以「提升香港作为国际金融中心的竞争力与吸引力」为题演讲,为论坛圆满作结。 林建兴博士总括称:「通过举办是次论坛,我们主办单位希望为业界提供一个平台,让大家就市场诚信、健全治理、可持续发展等相关议题发表意见,互相交流和讨论,分享最佳实践和创新发展方向。这将提高市场参与者对市场诚信的重视和理解,吸引更多资本流入市场,促进经济的健康发展。同时,这也有助于推动资本市场向可持续发展方向转型,加速资本形成,增强资产管理能力,提高香港的长期竞争力和经济的可持续性。」 四百名商界及专业人士踊跃参与首届香港资本市场论坛。 新闻垂询: 纵横公共关系顾问集团有限公司 陈 练/ 852 2114 4396/ brenda.chan@sprg.com.hk



