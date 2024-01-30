SeaPRwire通过定向全球新闻稿发布，助力韩国各地区旅游业增长

韩国首尔, 2024年1月29日 - (亚太商讯) - SeaPRwire作为亚洲领先的新闻稿发布服务平台，通过定向的全球范围公关宣传，成功吸引全世界游客前往韩国一些鲜为人知的旅游目的地。凭借SeaPRwire的地理定位解决方案，首尔和济州岛之外的其他地区也增加了全球知名度和游客量。

SeaPRwire独有的Branding-Insight平台让韩国的旅游局、酒店、旅行社和其他旅游企业能够精确定位全球相关的媒体和记者。这为他们带来大量的曝光，增加网站流量和消费者查询。

使用SeaPRwire 发布服务的韩国地区目的地取得了卓越的成果:

-- 网站月会话次数平均增加56%

-- 平均旅游订单价值增长29%

-- 与去年相比旅游类媒体报道量增加72%

“SeaPRwire 在通过影响力十足的多语种新闻稿全球数码发布，帮助韩国这些蕴藏着巨大魅力的地区更加闪耀于世界舞台上，作用非凡”，SeaPRwire首席战略官詹姆斯·斯科特评论说，“考虑到这些地方有限的营销预算，我们的解决方案为他们提供了经济高效的方式来吸引眼球。”

釜山利用公关宣传推动旅游业复苏

位于韩国东部海岸的港口城市釜山，今年初使用了新闻稿服务，希望在新冠疫情的负面影响后推动旅游业的稳步复苏。自发布关于新艺术博物馆开幕、夏日音乐节活动和秋季观叶线路的新闻稿后，釜山观察到令人印象深刻的成果。

SeaPRwire提供高性价比的全球宣传渠道

对于预算有限的不太出名的旅游目的地来说，SeaPRwire提供可定制的经济实惠方案，使他们能够接触85，500多家媒体联系人。这些地区的新闻和活动可以被中国、日本、东南亚、美洲和欧洲等目标入境市场的英文媒体所报道。

灵活的地理定位功能确保新闻稿能与考虑韩国为旅游目的地的海外游客产生共鸣。所有稿件发布方案都包括实时监测提示功能，准确测量公关效果。

斯科特总结道:“凭借独特的定位技术、稿件分发平台和地理过滤功能，我们帮助韩国许多未充分挖掘的旅游目的地扩大了影响力。他们通过策略性的多语种新闻稿吸引高价值国际游客，支持当地经济稳步发展。”

欲了解更多SeaPRwire旅游业新闻稿解决方案详情，请访问www.SeaPRwire.com。

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