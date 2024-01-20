Loop Industries宣布与Reed Management签署谅解备忘录，获得6600万美元的非稀释性融资，作为欧洲Infinite Loop(TM)技术推出的合资企业的一部分



加拿大蒙特利尔, 2024年1月19日 - (亚太商讯) - Loop Industries, Inc. (Nasdaq: LOOP), 一家专注于通过制造100%回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料和聚酯纤维来推动循环塑料经济的清洁技术公司，今天宣布与Reed签署了一份非约束性的谅解备忘录（MOU）。Reed是一家专注于高影响和技术驱动基础设施的欧洲投资公司。 Loop和Reed计划通过建立一个50/50的合资企业（JV）来形成战略性的长期合作伙伴关系，以在欧洲推广Loop的技术。Reed打算提供6,000万欧元（6,600万美元）的非稀释性资本。其中，3,300万美元将作为非稀释性资本提供给Loop，用于全球范围内资助Loop的技术商业化。其余的3,300万美元将投资于该合资企业。 该非约束性MOU受常规尽职调查和特定封闭前条件的履行的约束。交易预计将在2024年3月底前完成。 根据MOU的条款，Reed将提供资金如下： - 在合资企业中进行1,100万美元的股权投资，以从Loop那里获得在欧洲使用Loop技术进行商业化项目中与Loop共同投资的独家权利； - 通过合资企业向Loop提供2,200万美元的贷款，分两期平均分配 - 第一期在交易封闭时支付，第二期在接下来的12个月内支付，两期均为10%的资本化利息率和3年期限； - 承诺提供3,300万美元，以覆盖在欧洲开发项目的初始成本，包括Loop在先前宣布的与Reed建立的合资企业中的股权投资，用于建设法国圣阿沃尔德的Infinite Loop™工厂； - 合资企业的任何后续资本注入将由Reed和Loop以50/50的比例进行资助。 计划中的50/50合资企业将致力于在欧洲各地投资项目，推动Loop的技术商业化。该合作反映了Reed和Loop双方充分致力于充分利用迅速发展的欧洲市场潜力的强烈承诺，该市场需求的提高是由于引入更为严格的欧洲塑料回收法规和全球品牌承诺实现可持续目标。 与Reed的计划合作充分利用了Reed领导层在整个欧洲基础设施项目开发和融资方面的深厚行业经验，以及他们与主要机构建立的融资关系。Reed的经验丰富的投资团队得到了世界级行业领导和在基础设施、气候变化和投资行业具有重要专业知识的经营合作伙伴的支持，其强大的联盟网络涵盖了能源、水和废物领域的大型公司。 这项计划中的合作使Loop Industries能够减少其股权投资的资金需求，以支持在欧洲市场使用Infinite Loop™技术建设更多设施的推出。Loop Industries将直接从计划中的欧洲设施获得版税和工程费用。 Loop Industries的创始人兼首席执行官Daniel Solomita评论道：“我们很高兴与Reed建立伙伴关系，Reed长期以来一直是Loop突破性技术的支持者。我们相信，这种合作结合了Reed在主要资本项目开发和融资方面的广泛融资关系和经验与Loop的创新技术，在Loop战略发展的下一阶段将是非常宝贵的，并将最大程度地增加我们在品牌适应越来越严格的塑料回收法规的情况下渗透欧洲市场的机会。” Solomita先生补充说：“这种模式还将允许Loop最大程度地实现股东价值，因为Reed将共同投资于每个在欧洲进行的Infinite Loop™项目的股权，同时Loop将从每个设施获得年度版税和一次性工程费用。此外，当前计划中融资的结构将通过最小化最初的股权稀释来增加股东价值。” 关于Reed Management SAS Reed Management成立于2023年，是一家专注于高影响和技术驱动基础设施的欧洲投资公司。由Julien Touati领导，Reed Management正在利用其团队和合作伙伴的几十年经验，支持资本和技术密集型解决方案的扩大规模，从而推动基础设施的转变，并提供长期、稳定的回报以及强大的影响力。 关于 Loop Industries Loop Industries 是一家技术公司，其使命是加速世界向可持续 PET 塑料和聚酯纤维的转变，并摆脱我们对化石燃料的依赖。 Loop Industries 拥有专利和专有技术，可以解聚无价值和低价值的废 PET 塑料和聚酯纤维，包括塑料瓶和包装、任何颜色、透明度或条件的地毯和纺织品，甚至是被太阳和盐降解的海洋塑料, 到它的基础构件(单体)。这些单体经过过滤、纯化和聚合，制成适合用于食品级包装和聚酯纤维的原生品质 Loop(TM) 品牌 PET 树脂，从而使我们的客户能够实现他们的可持续发展目标。 Loop(TM) PET 塑料和聚酯纤维可以在不降低质量的情况下无限循环利用，成功地闭合了塑料循环。 Loop Industries 通过减少塑料垃圾和回收废塑料以实现可持续发展的未来，为全球走向循环经济做出贡献。 公司普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“LOOP”。 欲了解更多信息，请访问 www.loopindustries.com 。在 Twitter 上关注 Loop: @loopindustries , Instagram：loopindustries . Facebook：Loop Industries 和 LinkedIn：Loop Industries. 前瞻性声明 本新闻稿包含根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”。此类声明可能以“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预测”、“应该”、“可能”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”或“继续”等词语开头，或类似的词语。这些前瞻性声明包括但不限于关于Loop的市场机会、策略、改善和扩展能力、竞争、预期活动和支出（Loop进行业务计划的过程中），可用现金资源的充足性、合规性、未来增长计划和运营、Loop可寻址市场的规模、市场趋势以及Loop公司财务报告的内部控制的有效性等方面的陈述。前瞻性声明并不保证未来的业绩，它们是基于一定的假设，并且受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了Loop的控制范围，无法预测或量化，因此，实际结果可能与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有所不同。此类风险和不确定性包括但不限于以下方面的风险和不确定性：（i）我们技术和产品的商业化；（ii）我们与合作伙伴的关系状态；（iii）我们知识产权和产品的开发和保护；（iv）行业竞争；（v）相对于我们当前和未来财务承诺的额外融资的需求和能力；（vi）我们制造设施的工程、合同和建设；（vii）我们扩大规模、制造和销售产品以产生收入的能力；（viii）我们拟议的商业模式及其执行能力；(ix) 能否获得任何拟议合作伙伴关系的必要批准或满足任何封闭条件的能力，(x) 我们合资企业项目以及在此过程中恢复某些支出的能力。（xi）由于增加的监管、媒体或财务报告审查、实践、传闻或其他原因对公司业务和运营产生的不利影响；（xii）疾病流行和其他与健康有关的关切和危机，可能导致资本市场减少获取、供应链中断和审查、对受影响地区生产的货物禁运、政府强制关闭企业以及由此导致的员工临时停工、政府就业补贴计划、旨在防止疾病传播的旅行限制或类似措施，或可能导致我们无形资产、固定资产和设备的非现金减值的市场或其他变化，（xiii）全球宏观经济不确定性及其影响的效果，包括通胀、市场波动以及外汇汇率和利率的波动，（xiv）任何针对我们的美国证券交易委员会（“SEC”）调查或集体诉讼的结果，（xv）我们招聘和/或保留合格员工和顾问的能力，（xvi）我们几乎无法控制或不控制的其他事件或情况，以及（xvii）Loop在随后提交给SEC的文件中讨论的其他因素。关于Loop和可能影响前瞻性声明实现的风险因素的更详细信息已在Loop提交给SEC的文件中提供。投资者和股东被敦促免费在SEC的网站http://www.sec.gov 上阅读这些文件。Loop不承担公开更新或修订其前瞻性声明的义务，也不承担因新信息、未来事件或其他原因导致的义务。 了解更多信息： 投资者关系:

Kevin C. O'Dowd

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com 传媒查询:

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Loop Industries, Inc.

+1 (450) 951-8555

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