天韵国际（6836.HK）收购健力宝约5%权益 并计划进一步增持至约20%



香港, 2023年11月21日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品及特色饮料销售商及制造商天韵国际控股有限公司 (「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」) (股份代号: 6836.HK) 欣然宣布，于今日收市后时段，本公司与健力宝亚洲有限公司（「健力宝亚洲」) 已订立认购协议，以总代价人民币3亿元认购健力宝亚洲股份。完成认购后，本公司将持有健力宝亚洲扩大后已发行股本约8.40%，以及广东健力宝股份有限公司（「健力宝」) 约4.76%至5%的间接实际权益。同时，本公司计划进一步增持其于健力宝之实际权益至约20%。 天韵国际与健力宝订立认购协议 集团作为健康食品饮料产业的领先企业，为消费者提供营养补充和维持身体健康的优质运动饮料产品，将依托健力宝强大的品牌力、多元化产品、供应链、研发能力、数字化和智能化、市场资源，结合健力宝的渠道优势，深入挖掘天韵国际的发展潜力。 通过开拓研发多样化、优质、特色的产品，进一步扩大集团于运动饮料等领域的布局，以推动优质的运动饮料产品走向世界，塑造强势中华民族品牌，提升品牌效应和国际声誉。双方将携手打造国际一流的中华民族运动饮料产业，缔造双赢局面，于包括运动饮料在内的多个领域建立紧密合作关系，发展海外市场及更多渠道的销售网络。 随着大众健康意识日益增强，运动饮料的市场需求日益上升，根据中国国务院颁布的《「健康中国2030」规划纲要》显示，到2030年中国定期参与运动及健身的人数预期将达到5.3亿人，为运动饮料行业带来巨大的需求，饮用场景趋于日常化，可带动销售额持续增长。根据艾媒咨询的数据显示，2024年中国运动饮料市场规模预计达到约人民币216亿元，市场的增长潜能极大。 集团副主席兼执行董事杨云耀先生表示：「是次的强强联合，将实现『打造国际一流的中华民族运动饮料品牌』的发展战略，是拓展我们的业务战略中的一个重大里程碑，可携手带领天韵国际成为具规模的跨国性食品饮料产业。此次收购，不仅延续我们的使命，将我们最高质量和创新的产品带到全世界，同时加速我们自有品牌业务于国内和国外的可持续发展，以实现成为国际化的食品饮料企业的愿景，为股东创造最高的价值。」 集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「天韵国际和健力宝于企业文化及理念相近，同样承诺为消费者带来真正的优质健康选择。集团深信，这次投资将建立战略合作关系及引领可观的协同效应，双方于品牌、营销、研发、采购、物流及管理等方面享有更丰富资源，将深度合作并扩大国际及国内的销售网络，提升市场销售份额，推动优质产品走向世界市场，提升成本效益，实现多方共赢。」 关于广东健力宝股份有限公司 广东健力宝股份有限公司是一家于中华人民共和国成立并有效存续的股份有限公司（以下简称「健力宝」），总部坐落在佛山市中国(三水)国际水都饮料食品基地内，其经营范围为研发、生产、销售:食品、饮料、瓶（桶）装饮用水、其他酒（配制酒）、食品添加剂及其相关原料、包装物、包装材料；销售：饮料包装机械；仓储服务（不含危险化学品）；国内贸易；电子商务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。健力宝是中国境内享负盛名的企业，曾赢得中国弛名品牌的美誉，是一家以饮料生产销售为主导产业，并涉足塑料容器制造等相关领域的现代化企业。销售网络覆盖全国30多个省市区，设有4家饮料生产厂，可生产加工运动饮料、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、功能饮料等多品类产品。公司旗下拥有健力宝、第5季、微泡水、爱运动、超得能、爆果汽等一系列知名品牌；其中核心品牌「健力宝」是我国首款含电解质的运动饮料，被政府认定为第一批「中国驰名商标」及被誉为「中国民族饮料之父」。1984年，作为首选运动饮料，伴随中国体育代表团参加美国洛杉矶第23届奥运会，被外国媒体誉为「中国魔水」。全球首颗从企业命名的天文行星「三水健力宝星」更被载入史册，高挂星空。 关于天韵国际控股有限公司（股份代号﹕6836.HK） 天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i)生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品、(ii)生产及销售饮料产品及(iii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。特色饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。 集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001、SMETA、CQM等认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。 集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年及2022年，集团连续两次荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。于 2023 年，集团主席兼行政总裁荣登福布斯中国「2023 大湾区 ESG 企业家 30 评选」。 欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com



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