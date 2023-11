Friday, 17 November 2023, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 Innovusion Innovusion交付20万台激光雷达单元,引领行业前所未有的增长 高性能激光雷达传感器领先提供商创下交付单元的纪录

加利福尼亚州桑尼维尔, 2023年11月17日 - (亚太商讯) - Innovusion,作为高性能激光雷达传感器和解决方案的领先提供商,今天宣布其已经累计交付了20万台车载激光雷达单元,实现了作为激光雷达行业全球领导者的重要里程碑。 根据Yole Intelligence的《2023年全球汽车激光雷达市场与技术报告》,Innovusion是激光雷达领域中迅速增长的参与者,在2022年占据了乘用车和轻型商用车激光雷达市场的大部分份额。该公司在2022年明显超过了Yole Intelligence去年的预测,并在乘用车和商用车激光雷达市场上领导了销售量和收入。今年,Innovusion通过与汽车制造商蔚来等公司的合作,继续引领激光雷达传感器的大规模交付,其中蔚来在包括ET7、ES7和ET5在内的八款车型中使用了Innovusion的汽车级产品Falcon。 考虑到大规模生产高性能激光雷达的挑战,该公司在2023年生产了20万台激光雷达单元,这是一项重大成就。在汽车行业内,制造商必须满足极其严格的产品可制造性、供应链成熟度、生产周期和可靠性要求,同时保持光学仪器的精确组装、有序的快速大规模生产以及产品性能和产量率的保证。激光雷达还面临着汽车行业许多新兴领域的挑战,例如初始工业链的成熟度低、缺乏大规模工业生产能力、难以确保大规模生产的实现,生产一致性和质量控制等问题。 "Innovusion很高兴在今年实现了生产20万台激光雷达单元的这一里程碑," Innovusion的首席执行官兼联合创始人鲍俊伟表示。"Innovusion专注于实现大规模生产,同时确保为客户打造最高质量的传感器。我们期待进一步推动激光雷达功能的发展,促进未来更安全、更智能、更高效的大规模应用。" 通过前瞻性设计开创大规模生产 在交付大量激光雷达单元的背后,是对设计全面产品矩阵的承诺,以满足汽车和智能交通系统行业不断发展的客户需求。Innovusion面向未来的产品开发基于汽车制造商和交通技术提供商的实际而复杂的需求。该公司旨在持续解决客户的核心工程问题,开发及时的产品改进,并探索创新的设计解决方案。 2021年,Innovusion从零开始开发了世界首个汽车级高性能激光雷达供应链。目前,公司的轻量级生产线实现了90%的自动化,确保了及时高效的生产。根据Yole Intelligence的报告,全球车载激光雷达的需求正在迅速增长;预计到2028年,市场收入将从2022年的3亿美元增至近45亿美元。Innovusion的年产能目前超过30万台,并计划建设新的生产线以满足市场不断增长的需求。 巩固关键合作伙伴关系,推动激光雷达行业的发展 今年,Innovusion宣布与全球多家公司建立合作伙伴关系,包括Wideye, Exwayz 和 D2 Traffic等,旨在为汽车和智能交通系统行业提供先进的激光雷达技术,以实现更安全、更智能的交通。该公司还积极与其他一些公司合作,包括蔚来、图森未来、EACON、Deepway、AUTRA TECH和MOGO Auto等。这些合作推动了Innovusion的增长和对先进激光雷达解决方案的追求,公司将继续开发满足行业独特需求的解决方案。 关于Innovusion Innovusion是一家全球领先的图像级激光雷达传感器提供商,为汽车、智能交通、铁路和工业自动化等行业提供更安全、更智能、更便捷的解决方案。凭借在美国和中国的研发团队和汽车级制造基地,Innovusion的动态激光雷达解决方案帮助社区实现更安全的移动性,提供更好的自动驾驶体验,并促进更准确、更高效的智能城市发展。汽车级产品Falcon自2022年以来一直是蔚来Aquila系统8个车型的标配,包括ET7、ES7和ET5,目前已有15万台以上的使用量,并持续大规模生产至今。欲了解更多信息,请访问 www.innovusion.com 。 媒体联系

