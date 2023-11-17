马来西亚TAMCO Switchgear 可持续发展与再生能源资源整合的先锋

吉隆坡，马来西亚, 2023年11月16日 - (亚太商讯) - 电力分配与控制解决方案领域的佼佼者TAMCO Switchgear，将参与于11月15至17日在迪拜举行的2023年水资源、能源、科技及环保展（Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition，简称WETEX 2023）。TAMCO Switchgear将会在该活动中，展现本身在缔造世界级产品和解决方案上，对创新与可持续发展的坚定承诺。

WETEX 2023是本区域其中一个最盛大，专为可持续发展和清洁能源（clean energy）科技而设的展会。WETEX 2023不仅为业者提供平台，以便他们展出最新的创意杰作，也让他们得以分享在能源转型和可持续领域方面的计划。

据TAMCO Switchgear首席执行员西格兰·拿拉亚兰博士（Dr. Ir. Segaran Narayanan）指出：“作为一家公司，我们致力于通过技术创新和策略性的业务伙伴关系，在电力分配业务的前沿精益求精，并努力成为能源分配领域中值得信赖的伙伴。作为WETEX 2023的金牌赞助商，我们放眼展示对可持续和创新解决方案始终如一的承诺。”

拿拉亚兰博士博士补充说：“WETEX 2023为我们提供了与志同道合的行业领导者以及公司合作的机会。我们很高兴能参与今年的活动，并期待在展会上与潜在客户以及伙伴们会面，以携手应对未来在能源和环境方面的挑战。”

Dr. Ir. Segaran Narayanan, CEO of TAMCO Switchgear

TAMCO Switchgear的团队将在WETEX 2023的展会上，展示该公司确保可靠和安全电力的实力。配合全球的能源转型，该团队将重点展示有利于智能电网（smart grid）技术中再生能源整合的产品以及定制化解决方案。这些解决方案提供了更优良的电网管理、可靠性和效率，为更加智能、更妥善连接的能源分配网络铺平了道路。

访客们将有机会近距离观看TAMCO Switchgear符合业内数码化趋势且内置传感器的空气绝缘开关设备（Air Insulated Switchgear）。此外，访客和参展者还可造访有关展示摊位，以了解各种可迎合能源与环保领域不断演变的发展需求，并与全球可持续发展目标一致的先进解决方案。除了上述展览，这项为期3天的活动也将举办多场研讨会。TAMCO Switchgear研发部高级总经理德瓦拉杰·马纳（Devraj Manna）将会在2023年11月16日亲临现场，分享他对‘模块化且符合未来趋势的中压混合型SF6开关设备’（Modular & Future Ready Medium Voltage Hybrid SF6 Switchgear）的深入见解。

自1997年以来，TAMCO Switchgear就一直与迪拜电力和水务局（Dubai Electricity and Water Authority，DEWA）紧密合作，为哈利法塔（Burj Khalifa）、阿拉伯塔（Burj Al Arab）、迪拜机场（Dubai Airport）和朱美拉棕榈岛（Palm Jumeirah）等众多标志性和备受瞩目的项目提供电力。

在国内，TAMCO Switchgear也与多家来自不同领域的公司合作，在为马来西亚的经济成长做出贡献之余创造就业机会。其合作对象包括国家能源有限公司（Tenaga Nasional Berhad）、砂拉越能源（Sarawak Energy Berhad）、国家石油（PETRONAS）、沙巴能源私人有限公司（Sabah Electricity Sdn Bhd）和国家基建有限公司（Prasarana Malaysia Bhd）等。

如今，TAMCO Switchgear不仅是东南亚最垂直整合的其中一家开关设备制造商，也是本区域最显要的业者之一，向东南亚、海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）、澳洲、英国和非洲等指定国际市场，出口旗下逾50%的产品和解决方案。

TAMCO Switchgear plant The TAMCO Switchgear booth at WETEX 2023 held in Dubai from 15-17 November. Visitor at the TAMCO Switchgear booth at WETEX 2023

欲知更多有关TAMCO Switchgear以及其业界领先的解决方案的更多详情，请浏览www.tamco.com.my。

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Esther Liew | esther.liew@tamco.com.my | +03-3361 8200

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