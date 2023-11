Tuesday, 14 November 2023, 17:36 HKT/SGT Share: 山西安装开启招股:区域工程服务龙头发力新能源增长潜力可期

香港, 2023年11月14日 - (亚太商讯) - 11月10日,工程服务商山西省安装集团股份有限公司(“山西安装”,股份代号:2520.HK)在港开启招股,招股期为11月10日至11月15日,预期将于11月22日登陆联交所。 据悉,山西安装是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商,主要从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。于2022年,山西安装为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商,市场份额为3.0%。 拥有全面且领先的行业资质 助力公司实现多元增长 根据弗若斯特沙利文的资料,山西安装是全国首家拥有市政公用、石油化工工程施工总承包、市政、化工石化医药行业设计“双特双甲”资质的工程服务商。同时,公司还具备专业工程承包行业的广泛资质,涵盖绝大多数工程类别。此外,公司还是建设工程承包行业中少数拥有设计院及工程设计能力的工程公司,具有成熟的设计和建造能力。 值得注意的是,山西安装形成了涵盖“设计咨询、投资建设、建筑施工、运营维保”的“四位一体”的全周期与全业务链的系统工程服务体系,业务遍及市政公用、石油化工、电力冶金、机电安装、轨道交通等多个行业以及新能源、绿色环保等新兴领域。凭借专业的行业知识以及丰富的行业经验,山西安装先后成功完成了广东石化炼化一体化项目、上海轨道交通14号线、临汾市第四污水处理厂项目、太古供热项目、和顺风电项目和太原煤炭交易展览中心等多个优质工程项目。 研发实力强劲 发力低碳环保领域打造新增长极 技术创新乃企业长远发展之本。山西安装致力于通过研发推动建设工程承包业务升级,以自主研发的方式,始终保持不断的技术创新,在多个领域开发了相应的关键技术,为企业扩大竞争优势奠定了坚实基础。 截至2023年6月30日,山西安装在中国拥有750多项有效专利,包括60多项重要发明专利、700多项实用新型专利及1项设计专利。 “双碳”趋势下,基建行业正从传统领域向新能源等新兴领域拓展,山西安装也在低碳环保领域积极发力,研发相关领域技术,在新能源、新基建、新材料、新装备等领域均取得了多项研发成果,持续提升其技术优势。同时,公司专注清洁供热、固废处置、水环境治理等节能环保领域,大力发展新能源业务,打造新的增长极。经历十余年发展,山西安装新能源业务遍布全国20多个省份,并已形成完整的新能源业务管理模式、开发模式、投融资模式。 中长期看,在新能源行业的发展带动下,中国新能源行业工程总市值预计在2027年达到接近人民币45,018亿元,2023年至2027年的复合年增长率为9.7%。其中山西省由于新能源开发力度加大,新能源行业工程按总产值计算,同期复合年增长率达13.7%,高于全国水平。 作为山西省内的工程服务龙头,山西安装凭借其全面的服务组合以及在新能源及绿色工程项目的技术和经验优势,将继续受益于低碳环保转型的行业发展趋势,迎来更多的发展机遇。通过赴港上市,借助资本市场的力量,可进一步拓展其业务规模,提高其市场知名度,推动公司综合实力进一步提升。



