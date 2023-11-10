佳明集团控股有限公司公布截至2023年9月30日止之中期业绩

香港, 2023年11月9日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（「公司」，连同其附属公司合称「集团」，股份代号：1271.HK）今天公布截至2023年9月30日止六个月（「2023/24上半年」）之中期业绩。

摘要

-- 期内录得总收益1.917亿港元，较去年同期下跌96.1%

-- 期内录得溢利1.111亿港元，较去年同期下跌92.1%

-- 宣布派发中期股息每股4.0港仙

-- 积极发展粉岭两个新的数据中心。

-- 持谨慎态度寻求具潜力的房地产开发项目。

2023/24上半年综合收益由截至2022年9月30日止六个月（“2022/23上半年”）的49.201亿港元下跌96.1%至1.917亿港元。集团2023/24上半年录得净溢利1.111亿港元，与2022/23上半年14.102亿港元相比下跌92.1%。每股基本盈利为7.8港仙（2022/23上半年：99.3港仙）。撇除投资物业的公平值变动，集团2023/24上半年之基础溢利为130万港元，较2022/23上半年基础溢利约14.143亿港元下跌99.9%。收益与溢利减少主要由于回顾期内从物业发展项目售出的物业数量大幅减少。

董事会现宣布将于2023年12月20日派发中期股息每股4.0港仙予2023年12月1日名列公司股东名册的股东。

集团首个物业发展项目「明翘汇」位处新界青衣，包括两幢住宅大厦，提供776个住宅单位，总楼面面积约400,000平方呎。此项目市场反应热烈，已售出逾94%之单位。

集团另一个发展项目名为「明隽」，位于九龙土瓜湾炮仗街45号。地盘已重建为一幢住宅大楼，提供76个单位和会所设施，地下及一楼设有零售商铺，总楼面面积约为31,000平方呎。此项目经已竣工，并于2023年6月推出预售，目前已售出约56%的单位，合约销售金额约2.1亿港元。项目在2023年8月取得入住许可证，并于2023年10月开始交付预售单位予买家。

集团拟将位于新界粉岭联发街1号的地块发展成总楼面面积约36,000平方呎的住宅及商业项目。地基工程现已完成，项目计划于2025年年中落成。

集团于2023年2月收购位于香港北角之地盘包括堡垒街66号一幢大厦及建华街57号一幅空置土地，地盘面积约3,240平方呎，可发展总楼面面积约30,000平方呎。此地盘将重建为住宅兼商业项目，预计于2027年完成。现正进行拆卸堡垒街66号现有建筑物之围板工程。

集团位于九龙太子道西279号的高档物业发展项目「明寓」亦销售非常理想。截至2023年9月项目18个单位中已售出15个。

集团展开中国内地的发展，于2021年7月透过政府公开拍卖获得其在中国内地第一幅地块。该地块位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区，计划发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目，包括高层住宅单位、别墅、零售商店及康养中心，目标客户将包括银龄和退休人士以及其家属。预计总楼面面积约为1,100,000平方呎。地下室及土方工程挖掘工作正在进行中。

数据中心租赁业务业务保持健康增长。集团现时拥有iTechTower1及iTechTower2两座数据中心。来自此租赁业务的收益增加17%至1.332亿港元，增长主要由客户在数据中心空间的使用率上升带动。此外，集团执行了扩建数据中心版图的计划，于两幅分别位于新界粉岭安居街3号及安全街8号的土地上发展两座高端数据中心，楼面面积合计约185,700平方呎。转换两幅地块用途的换地程序已于2023年6月完成。安居街3号的上盖工程现正进行中，安全街8号的地基工程亦已展开，项目预计分别于2025年中及2026年中完成。

建筑业务方面，源自外部客户的建筑收益为3,570万港元，较2022/23上半年增加20.1%。于2023年9月30日，集团持有之合约(包括外部客户及集团公司)总价值约21亿港元。

佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结：「全球和香港的经济形势预计将继续大幅震荡。尽管香港与中国内地的边境已于今年年初重开，疫症控制措施亦已撤销，但加息环境、全球通胀、地缘政治紧张，以及对中国内地经济增长的忧虑，均为香港的经济复苏蒙上阴影。在这种不利的市场情绪下，我们仍推售「明隽」项目，市场反应良好。我们会竭力推售「明隽」、「明翘汇」和「明寓」余下的单位。在数据中心业务方面，我们会继续致力为客户提供可靠的服务和支持。此外，集团为开发粉岭两个新高端数据中心不遗余力，确保两个数据中心如期完工并可交付使用。面对持续的不确定性和挑战，我们将集中精力加强营运及集团的财务。与此同时，我们将继续审慎探索可为集团带来可持续增长的潜在发展项目。」

有关佳明集团控股有限公司（股份代号：1271.HK）

佳明集团控股主要从事物业发展及物业租赁、楼宇建筑业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供货商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供货商之一，客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团现拥有两座高端数据中心 (即iTechTower1和iTechTower2)，亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮，现正发展成两座新高端数据中心。此外，集团正销售的发展项目包括青衣细山路18号「明翘汇」、九龙土瓜湾炮仗街45号「明隽」及太子道西279号「明寓」。发展中的地产项目包括粉岭联发街1号以及北角堡垒街66号和建华街57号之地盘。在中国内地，集团拥有一幅位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区之土地，拟发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目。

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杨莹莹

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