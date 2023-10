香港董事学会的《施政报告》回应——落实政策 才有结果

香港, 2023年10月25日 - (亚太商讯) - 香港董事学会就2023年10月25日发表之《施政报告》作出响应。 行政长官李家超先生今日发表任内第二份施政报告,篇幅虽长,但内容相当充实。行政长官的施政理念,类近英语所讲的result-oriented,施政看重结果。期望各部门能着力将蓝图纲领落实推行。 对接国家战略 发展经济 作为汇集中国优势和国际优势于一身的世界级城市,香港的发展动能,仰仗香港的「背靠祖国、联通世界」的独特优势。金融方面,强化离岸人民币业务,可以帮助人民币国际化的进程。促进股票市场,也非常重要。行政长官接纳「促进股票市场流动性专责小组」的建议,下调印花税之外,会检讨股票买卖价差,降低实时数据的相关费用,便利投资者。港交所亦已展开咨询,务求优化GEM市场。期待各界就相关议题作出建议。 今年,政府官员陆续出访,说好香港故事。我们希望各界继续努力,推广来香港投资经商的吸引力,连接传统欧美市场的同时,更多拓展一带一路沿线国家的经贸往来。我们期望能尽早加入RCEP。 施政报告包括政策措施,推进继续落实《创新科技发展蓝图》,包括扩大「产学研1+计划」,促进研究成果转化成商品。学会一直认同香港拥有不错的上游科研能力,但我们需要在中、下游更多努力,将杰出的科研成果转化成为对社会有广大裨益的产品。成立「新型工业发展办公室」,配合100亿元「新型工业加速计划」的配对资助,有助推进新型工业化。 数字化经济发展 财政司司长带领的数字化经济发展委员会将于明年提交建议。我们期待。支持中小企数码转型是重点之一。今日的施政报告提到,政府将成立「电子商贸发展专责小组」,配合清关便利发货措施,协助中小企拓展跨境电商业务,而将「商业数据通」与「授权数据交换闸」连接,应该有助加快信贷审批。 除了商业应用范畴,政府服务也是数码转型的一个战场。这方面,香港大概已经落后不少,必须赶上。行政长官今日提到,须加快数字政府建设,包括推动开放数据,协调各部门推出更多数字服务。我们支持。期望「数字政策办公室」在专员带领下,有所作为。 住宅物业印花税 近月,社会上有不少调整住宅物业印花税的呼声。行政长官今日表示,考虑到近期利息高企,客观环境与当年引入「辣招」时有所不同,将予调整。其中,额外印花税的适用年期由三年缩短至两年,以及买家印花税及新住宅印花税的税率减半至7.5%,这两项放宽比较侧重已拥有物业而想多买房产作投资的人士。至于外来人才置业的印花税,改为「先免后征」,让我们欲争取来港贡献经济发展的人士不须「带钱来打工」,我们认为合适。学会认为,压抑炒风的措施尚应保留,但实际帮助真正用家买房自主的措施或还可以更多放宽。 鼓励生育,缔造有利育儿环境 行政长官宣布,给予新生婴儿二万元奖励。我们支持这个奖励措施,但金额断不足以将婴孩养育成人。施政报告又提出公屋及资助房屋优先编配或选楼的措施,并提高与子女同住的纳税人的住宅贷款或租金扣税限额。支持在职家庭育儿方面,增加在职家庭津贴、增加幼儿中心名额和津贴、扩大学前儿童课余托管服务至全港、加强小区保姆服务等政策措施,本意都在帮助需要带孩子的家庭。 行政长官锐意引入新政策,鼓励生育,试图扭转持续多时的生育率下跌趋势,应该支持。但要真正提高生育率,我们认为需要更多有力政策支持,从住房到教育,由就业到向上流动,给予有意生育的家庭真正有力的诱因。 应用科学大学 提升职业专才教育 行政长官又提出,要发展应用科学大学,提升职业专才教育获得大学学位地位,鼓励青年学习专业技术发展事业。建设国际专上教育枢纽,扩大资助专上院校非本地学生限额,增拨奖学金资源及增加名额,可以吸引更多海外尤其一带一路国家学生来港就学,补充我们经济发展所需的人才。本地教育方面,进一步于中小学推行STEAM教育,也有助发掘培养本地STEAM精英,为我们的创科发展、新型工业提供人才储备。 医疗创新枢纽 施政报告提出,有长远目标建立「第一层审批」的药物及医疗器械注册机构,有望吸引更多本地及海内外药物及医疗器械企业选择在港进行研发和临床试验,此举与创科发展及新型工业化的政策相呼应。我们支持。行政长官表示,已获得赛马会出资30亿元支持,就疫苗研发、新发传染病预警和防控,强化本地自身及与内地联防联控的能力,相信可以帮助香港更有效应对或然出现的新传染病疫情。 至于应对季节性流感,我们建议政府作更多努力,宣传流感疫苗的效用和好处,释除市民的疑虑,维护公共卫生。 极端天气与管治 近月连番黑雨及台风,是自然力量的表现,也是人类活动引致气候变化的例证。施政报告有篇幅阐述如何强化应对极端天气的能力,例如,检讨机场及铁路面对台风、大雨天气如何疏导乘客旅客的应变措施。而80亿的雨水排放系统改善工程,以及「应对海平面上升和极端降雨的防洪管理策略规划研究」,须快速推展并向公众交代。 应对极端天气的做法措施是否有效得宜、动员是否有力、善后是否迅速,是政府管治成效的考验。 香港董事学会简介 香港董事学会(简称“HKIoD”或「学会」)为香港代表专业董事的首要组织,其宗旨是促进所有公司的持久成就;为达成使命,学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准,以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础,学会致力为董事提供教育项目及信息服务,并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化,采用两文三语经营业务。香港董事学会为「环球董事学会联盟」即Global Network of Director Institutes的成员,该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。 网址 http://www.hkiod.com。 传媒查询:任绮欣小姐 (电话﹕2889 1414;电邮﹕joanne.yam@hkiod.com;传真﹕2889 9982)



