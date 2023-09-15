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来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC持续扩大全球网络布局 增设印度、巴西据点，完善金砖五国资源覆盖 积极响应国家“一带一路”倡议，加强数字经济合作动能

香港, 2023年9月15日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) 欣然宣布公司紧贴客户发展步伐，继今年初新增印度服务据点(PoP)后，将启动巴西全新网络据点，完善在金砖五国(巴西、俄罗斯、印度、中国及南非，BRICS)的服务覆盖及资源布局，实现更快速的全球无缝连接，赋能国际化客户高效全栈”云网智安”服务，助力企业加速国际化营运和数字化高质量发展。



国家“一带一路”倡议提出10周年，迎来金砖国家扩员。以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家推动了广阔的市场、贸易、投资机会，也加强了科技创新和产业合作。作为全球知名的数智通讯服务供应商，中信国际电讯充分发挥中信集团协同优势，联同子公司积极响应国家“一带一路”倡议，加速国际化资源布局，夯实数字基础设施，成为推动数字中国高质量发展有力支撑。



「中信国际电讯CPC踏准时代节拍，践行国家战略，不但率先在一带一路区域、RCEP成员国、粤港澳大湾区等地区形成了独特的国际协作网络，更依托丰富全球化资源与全栈智能ICT服务产品链条，完善了金砖五国服务覆盖，为跨国企业无缝连接中亚非经济走廊，助力千行百业数字化转型升级。」中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「今年我们新增了印度和巴西2个国际网络据点，不但为全球客户提供更安全、高效、优质的服务，更体现了我们积极落实“一带一路” 高质量发展战略、为沿线各国的数字经济发展注入新动能，持续为客户加速数字化转型作出的系统化部署。」



实践全球化核心价值 助力推进“一带一路”高质量发展

中信国际电讯CPC以客户为先，紧贴客户发展步伐拓展网络覆盖，强化信息安全底座，支撑客户发展国际市场与本地运营的竞争力。凭借创新技术、高等级ICT基础设施及「服务在地，连接全球」的优势，中信国际电讯CPC现时已覆盖五大洲、无缝连接超过165个服务据点，其中包括超过100个据点落地中国大陆80多个主要商业城市, 满足全球化企业需求。



新增的印度及巴西服务据点加强了中信国际电讯CPC于金砖五国的网络覆盖，不但完整了全球化服务布局，同时提升网络安全可靠性、扩展性和成本效益，提供更高效的用户体验。智慧化”云网安”一体化平台，包括MPLS专线，SDWAN 网络连接，SASE与信息安全套件，并融合多元化云服务，不但满足跨国企业在地运营的基础设施需求，更全面助力企业创新发展，开展数智化格局，进一步拓展全球业务。



黄政华先生续说：「“创新不断”是我们一直秉持的服务理念，为客户提供高质量服务是我们的核心价值与承诺。展望未来，中信国际电讯CPC作为全球化的数智通讯服务供应商，将继续强化全球网络布局，创新服务资源，为客户带来更多定制化及本地化的ICT解决方案，协助企业把握一带一路带来的机遇，并能快速应对瞬息万变的营商环境，竭力成为客户更可信赖的数智化方案合作伙伴。」



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过165个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com





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