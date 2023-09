Friday, 15 September 2023, 10:31 HKT/SGT Share: 浦银国际:首予巨星传奇(6683.HK)“买入”评级 目标价7.8港元 ——“明星IP +新零售”双轮驱动 优势逐渐凸显

香港, 2023年9月15日 - (亚太商讯) - 9月14日,浦银国际发布研究报告,首次覆盖巨星传奇(6683.HK),首予“买入”评级,考虑到公司明星IP与公司新零售和直播业务的深度融合带来的发展潜力,用27x 2024E P/E(接近东方甄选10%的折扣)进行估值,目标价为7.8港元。



据悉,巨星传奇的业务包括两个部分:新零售产品的销售以及明星相关IP的创造与营运。浦银国际认为,两个业务能够独立产生收入,同时彼此之间联动,能够迸发出巨大的协同效应。



以新零售业务来看,公司一直专注于低碳健康管理产品以及护肤品的开发及销售,其中以魔胴咖啡为首的健康管理产品是公司收入贡献最大的品类。按2020至2022年总商品交易额计算,巨星传奇已连续三年已成中国防弹咖啡市场最大的公司,2022年份额达24.9%。



在此基础上,公司一直在积极跑出新“增量”。一个明显的变化是,去年7月推出的新品牌爱吃鲜摩人正在逐渐打开市场。上半年,爱吃鲜摩人销售收入约1510万元,占新零售业务收入的比例为17.0%,较快实现从零到千万销售额,展露出爆品潜质。今年6月中旬,爱吃鲜摩人又推出两款新品——抹茶冰淇淋和虎皮凤爪,在“刘畊宏肥油咔咔掉”抖音直播间引起热烈反响,一度登顶热门时段的“618大咖榜”“直播总榜”。



在明星相关IP的创造与营运业务上,浦银国际认为,巨星传奇通过自身强大的明星IP孵化能力,打造明星IP资源。据招股书透露,巨星传奇为周杰伦、刘畊宏、王婉霏Vivi、方文山、詹宇豪、梁心颐、张杰等多位艺人打造明星相关IP并持续拓展明星IP组合,还在今年上半年与陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议,另与孙耀威的艺人经纪公司订立谅解备忘录。从流量储备来看,巨星传奇现有明星IP组合的累计粉丝数已达2亿,体现出影响力和商业价值。这也意味着这一业务潜在的增量空间仍较大。



以此为基础,巨星传奇通过深耕明星IP管理业务模式,以多元形式实现创收。期间,巨星传奇持续与刘畊宏及其他明星合作推广第三方品牌产品,通过参与直播、短视频及其他线上线下表演构思及筹备产生收入,以及运用自有抖音账号进行直播带产生销售佣金等收入,分别实现收入约2200万元、1640万元。



此外,巨星传奇还在不断拓宽IP业务的商业阈值,进军元宇宙领域,启动元宇宙IP内容创造业务,不断拓宽IP矩阵的边界和可能性,拓宽新增长点。今年5月,巨星传奇携手中国移动于中国移动元宇宙产业联盟中推出周杰伦的首个数智人“周同学”,带来约870万元的收入。后续,巨星传奇还正在设计和制作与名人IP相关的数字内容。



今年下半年,巨星传奇打造的两档主要IP节目即周杰伦真人秀《周游记》第二季,以及与庾澄庆打造的流行音乐脱口秀《乐来乐快乐》将正式播出,这不仅有望创造直接收入,也能够提升其品牌知名度,放大赋能效应。



浦银国际认为,巨星传奇具备独特的商业模型,其以自有明星IP所带来的流量为基础,同时以主打健康管理的产品为流量载体,形成新零售产品销售及明星相关IP创造与营运两个业务。两个业务既能够独立产生收入,又能彼此联动,从而迸发出巨大的协同效应。



根据最新财报数据,巨星传奇今年上半年实现营收净利双增长,其中营业收入达1.51亿元,同比增长21.1%;调整后净利润为2500万元,同比增长16.8%。对于业绩增长,巨星传奇解释称,主要是由于公司明星IP管理业务产生的收入由2022年上半年的1460万元,增加至2023年上半年的3840万元,增幅高达163%。



截至2023年9月14日收盘,巨星传奇报收6.66港元/股,换手率0.13%,成交量104.35万股,成交额694.05万港元。根据Wind数据,巨星传奇上市后股价一路走高,上市首日涨幅达23.76%,上市至今年化收益率高达130.43%。上市后的股价表现也意味着投资人对巨星传奇的长期发展的持续性看好及信心。





话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network