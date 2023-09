天能动力2023年上半年经营业绩稳步增长，市场人士看好其后期表现

香港, 2023年9月8日 - (亚太商讯) - 近期,中国新能源电池行业的领军企业 - 天能动力 (股份代号:819.HK) 公布截至2023年6月30日止6个月之中期业绩。2023年上半年,天能动力坚持绿色、创新、开放的路线,推动产业升级与数字化转型并举,促进集团高质量可持续发展,经营业绩稳步增长。



报告期内,天能动力营业额较去年同期增加约33.66%至约414.71亿元 (人民币,下同);毛利增加约27.49%至约30.34亿元;期内溢利按年增加约11.88%至约10.08亿元;本公司拥有人应占溢利增加约20.86%至约9.18亿元。每股基本盈利增加约20.85%至81.54分。经营活动取得净现金由负转正,从去年同期约-4.68亿元转变至15.31亿元。



市场人士表示,“业绩是很多机构长期选股的一个标准,上半年市场行情主要偏向炒概念,近期随着中报的披露,市场风格会向业绩方面转变,盈利较好的新能源、消费等龙头股可能会迎来上涨期。”



高端环保电池稳步增长,储能业务增速超2倍

在主业动力电池赛道上,天能动力掌握了以极稳电芯工艺技术、智慧装配充电技术、绿色资源再生技术为核心的电池全生命周期管理系统,构建起深度赋能产品与服务体系的技术底座。此外,天能动力积极拓展新赛道,铅锂氢钠多技术路线并举,研发生产航空、船舶、储能系统等高端应用领域产品,致力于燃料电池、钠离子电池、固态电池等前沿电池技术的开发与应用,全方位优化产业服务生态。天能动力新型铅蓄电池产业已做到中国第一,电池循环产业做到国内头部地位。



高端环保电池是天能动力依托研发与工艺创新打造的密封型免维护铅蓄电池系列产品,包括动力电池、储能电池、汽车起动启停电池等。报告期内,高端环保电池业务取得营业收入约193.06亿元,较上年同期增长约35.83%。



据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国电动两轮车行业发展白皮书(2023年)》统计数据显示,2022年中国电动两轮车总体产量达到5,904万辆,同比增速约8.5%。在行业利好政策、持续的城镇化进程、在线购物和餐饮物流发展等多种因素驱动下,天能铅蓄动力电池业务取得营业收入约188.67亿元,较上年同期增长约35.73%。



随着铅炭电池技术的发展,铅炭储能已逐渐成为储能领域的主流选择之一,2023年3月,天能动力与国家电力投资有限公司共同建设的世界最大铅炭智慧电厂「和平共储」一期项目正式并网运行。该项目是目前世界上规模最大的铅炭储能电站,也是全球首个用户侧110KV储能电池系统、首个GWh等级的共享储能系统电站。报告期内,铅炭储能电池业务取得营业收入约2.26亿元,较上年同期增长约208.50%。



天能动力是储能行业少数坚持「铅锂同行」多技术路线发展的企业,现已成功推出100Ah、 180Ah、 280Ah等多款储能电芯,发布了风冷、液冷等多款储能插箱,并已成功交付,实现商业化应用。



积极推进新能源电池研发,可循环产业预期乐观

天能动力积极推进以锂离子电池、氢燃料电池、钠离子电池等下一代电池产品的生产、研发和销售,报告期内,锂离子电池业务取得营业收入约3.69亿元,氢燃料电池业务取得营业收入约454.59万元。



2023年上半年,天能锰铁锂电池新品正式发布,质量认证工作顺利推进,完成ISO9001认证和IATF16949体系认证,夯实质量管理基础。同时,集团发布适配电动轻型车的新一代钠离子电池「天钠T1」,五月,获得由上海有色网主办的第八届中国国际新能源大会暨产业博览会评选的「中国钠电优质企业」。



此外,集团凭借锂离子电池业务在技术、生产、市场等方面的优势,着力解决关键核心技术问题,促进下一代锂电池技术如固态电池的科研成果转化,为全球消费者提供更多绿色智能能源系统解决方案。



绿色的天能,已经迈出了高质量发展的新步伐,目前已经构筑了铅蓄电池、锂离子电池两大循环经济生态圈,探索绿色科技创新模式,形成电池死循环绿色产业链。报告期内,可循环产业取得营业收入约人民币17.23亿元。



现时,天能动力在全国已有建设四大铅蓄电池循环经济产业园,年处置废旧铅蓄电池产能约为100万吨。2023年5月,天能动力获得由中国循环经济协会颁发的「全国循环经济技术中心」证书,并于6月与巴斯夫(中国)有限公司及中南大学共同签署战略合作协议,共同推进循环经济技术研究院的建设。



在锂离子电池回收方面,天能动力现具备1万吨废旧锂离子电池的年处置能力。高工产业研究院预测,到2025年中国退役动力电池累计将达到137.4GWh,需要回收的废旧电池将达到96万吨。位于江苏省滨海县的10万吨规划处置产能正在建设中,以契合未来大量报废电池处置的需求。



积极拓展国际市场,积极响应国家「一带一路」倡议

报告期内,天能动力积极开拓国际市场的发展空间,进一步以全球化视野构建具有国际竞争优势的产业生态。天能动力积极响应国家「一带一路」倡议,以东南亚市场为切入点,已签订数十家海外经销商,并在推进海外服务体系搭建方面取得了进展,逐步完善海外售后服务流程,建设全球呼叫中心。2023年上半年,天能动力成立首个海外自主研发中心,以响应全球客户的个性化、系统化产品需求,充分满足国际市场准入认证的要求。此外,天能动力成功发起并举办第二届天能全球化战略联盟伙伴大会(TGA 2023),与13个国家及地区的企业建立战略伙伴关系。



2023年以来,天能动力全球化步伐不断迈进,在研发、产品、市场等多方面取得了一系列重要突破:成立全球研发中心和全球资源整合中心,积极探索技术路线,布局前沿产品;越南、泰国等多个国家的办事处相继挂牌,加速实现本地化运营,全面提升了天能动力在当地的产品力、服务力与管道力。天能动力产业基地现遍布全国七个省,建有130多家子公司,境外销售覆盖近50个国家和地区。



天能动力一直以来勇于创新,积极寻求内部管理流程和业务模式的持续精进。2023年上半年,天能动力启动天能电池制造执行管理系统(Manufacturing Operation Management)项目,助力新能源电池数字化转型加速推进;运用数字化营销工具深挖不同区域的市场增量,通过专业化服务运营能力提高每一片区域的服务效率。实现综合成本、生产效率、经营效益最优化目标,进一步开拓市场份额,巩固行业地位。



围绕技术创新,天能动力大力实施数智化工程,建成全产业链智慧工厂和电池行业首个「产业大脑」;持续推动研发创新与技术成果转化,通过启动「全国引才」「全球引智」计划,建成以国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、全国示范院士专家工作站为主体的科创平台和研发体系。于2023年6月底,天能动力主导和参与修订国内国际标准170余项,拥有各类专利4,800余件;承担智能制造重大研发计划项目等国家及省级重点项目20余项,技术创新能力和核心竞争力持续提升。



面向未来,天能动力表示,将高效开展前沿技术、关键技术、新型产品的研发,提高科技创新对企业高质量发展贡献度。继续以用户需求为导向提供更加高效、安全、环保的产品。天能将持续推动新能源电池绿色化、高端化、智能化进程,不断深入新能源电池的技术创新和场景探索,逐步形成「安全核心科技+全场景覆盖+系统解决方案」的品牌竞争力。



董事会主席张天任先生表示:「面向未来,本集团将继续秉持绿色、创新、开放的发展理念。坚持以科技创新为引领,坚持开放共享,大力推进新能源布局和发展。通过数字化与智能化加快调整产业结构,提高能源使用效率。引导和带动整个产业链上下游共同实现可持续发展。」





