透云生物率先实现工业化量产莱茵衣藻

香港, 2023年9月7日 - (亚太商讯) - 专注于中国健康饮食行业的透云生物科技集团有限公司(「透云生物」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1332.HK)欣然宣布,集团成为全球首家实现莱茵衣藻工业化量产的企业,同时正式进军低血糖生成指数(GI)方便食品市场,为消费者提供具丰富营养及高健康元素的藻蛋白食品原料,务求为改善人类健康作出贡献。



莱茵衣藻是使用先进发酵技术生产的绿色食物,含有丰富的蛋白质和微量元素组合。随着民众的健康意识提升,集团看好莱茵衣藻及微藻产品市场的前景且提前作好部署,自2020年起已投入大量资源发展相关生物科技技术,并在山西省长治市建成年产4,000吨莱茵衣藻的工业化生产工厂,继第一期项目于2021年第二季开始投产后,现时工厂更正式开展工业化量产。现时,该工厂是全球最大藻类生产工厂,有望凭借规模优势为集团带来庞大贡献。



继获得美国食品药物管理局(FDA)的公认安全(GRAS)认证后,莱茵衣藻先后通过新加坡和香港等地专业机构的食品安全审查,并于2022年5月11日更获中国国家卫生健康委员会正式批准为「新食品原料」,安全可靠并可不限量食用,标志着政府对莱茵衣藻的高度认可,是透云生物近年业务发展的一大重要里程碑。另外,集团旗下的莱茵衣藻项目采用独家专利发酵技术,经藻种培养、发酵罐异养扩大培养及喷雾干燥等工艺制成,不占用大量的土地,并可全天候生产。因此,集团的莱茵衣藻工业化生产工厂占地仅约33,000平方米,其优质蛋白产品生产力却相当于面积超过1,300万平方米的大豆种植场。而且,莱茵衣藻生产过程中不消耗任何粮食,不与土壤接触,没有微囊藻毒素、重金属及农药残余,其综合营养成分远高于其它植物,是优质的绿色食品原料,可加到面食、饮品、奶制品等食品中,有效提升食物营养价值。



目前,莱茵衣藻在全球掀起主食新潮流,集团把握行业高速发展的蓬勃机遇,乘胜追击推出添加莱茵衣藻的「低GI」产品。于本月在北京举行的第23届中国方便食品大会上,透云生物介绍莱茵衣藻产业发展的最新产品,同时展示自行研发生产的方便面、固体饮品、代餐粉等衍生食品。添加莱茵衣藻所生产的「低GI食品」获得专业机构的临床试验认证,显示产品是含有可利用碳水化合物、GI在55以下的「低GI食品」,适合一众关注血糖、血压、血脂和心脑血管健康的消费者使用。数项临床医学实验证明,在面粉中加入超过5.6%的莱茵衣藻,该面食便可能成为「低GI食品」。由2021年开始,集团在香港的零售及在线市场推出如面条及营养补充剂的莱茵衣藻产品,至今已售出数百万份藻蛋白面饼,市场反应相当理想。



透云生物董事会主席兼执行董事王亮先生表示:「为把握市场机遇,集团多管齐下加快莱茵衣藻业务的发展步伐。于消费市场方面,我们建立潮流快消品系列和专业系列两个生产系列,并开发在线线下多种销售渠道及合作方式,务求通过一系列市场活动提升产品及品牌的市场曝光率,以实现可观销售,并加深消费者对莱茵衣藻及其衍生品的认知及认可。于产业市场方面,我们积极开发产业客户,推动莱茵衣藻进入更多细分市场及消费场所。与此同时,我们锐意加强产品及工艺研发,从而提高生产效率及降低能耗。」



事实上,作为自然界的天然微藻和绿色健康食品的重要原料,莱茵衣藻被冠以「绿色细胞工厂」和「绿色酵母」的美名。莱茵衣藻没有坚硬的细胞壁,方便人体吸收,而其营养成份非常丰富,优质蛋白含量达35-50%,具有18种氨基酸,同时含有丰富的维他命B、C、D及叶酸、生物素、叶黄素,其粗多糖含量为15-25%;并含有数十种人体必需的有机微量元素,尤其是硒、铁、钙、锌和镁等。目前,国内部分地区的居民未能从日常饮食中吸收足够的硒元素,由于摄入少量莱茵衣藻足以提供充分硒元素,莱茵衣藻的工业化量产无疑有效解决部分民众硒摄入量不足的问题。由于有益于人类健康又能满足食品安全标准,因此莱茵衣藻在全球引起广泛关注。



王亮先生补充:「展望未来,莱茵衣藻和微藻产品业务将继续是我们的发展重心,我们将秉承做良心产品的理念,精心打造健康营养食品,不断推出涵盖食品、饮品、藻基植物奶、藻基植物肉等消费领域的优秀莱茵衣藻原料和产品,带动健康食品的革命性转变,改善人类健康带来更大贡献。同时,集团将积极寻求与国内食品大消费市场各行业企业的深度合作,共同开创『向微生物蛋白』的广阔市场,务求为国家健康饮食行业作出贡献。我们亦深信莱茵衣藻充足且稳定的供应将支持集团拓展其他国家的市场,协助集团进一步扩大业务版图。集团将继续审度市场形势,全力以赴地迎接未来的机遇与挑战,策略性扩大市场份额和提升盈利能力,竭力为股东争取理想回报。」



关于透云生物科技集团有限公司

透云生物科技集团有限公司(股份代号:1332.HK)主要从事莱茵衣藻产品业务、包装产品设计、研发、生产及销售业务,同时亦为向中国快速消费品提供产品包装上的二维码以及商务智能信息技术解决方案的市场领导者。集团扎根传统包装业务超过三十载,在香港以及广东多地设有办公室及制造车间,目前为众多世界知名品牌提供专业包装设计及制造服务,拥有长期稳定的客户群。自2020年起,集团多元化发展业务范围至莱茵衣藻、微藻产品业务,并与山西省长治市潞城区人民政府合作建设全球首座莱茵衣藻工厂,以展开莱茵衣藻工业化量产。



如欲查询更多数据,请浏览集团网站:https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/





