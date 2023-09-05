春城热力2023年上半年业务持续高质量发展 净利润同比增长95.9%至人民币1.25亿元



香港, 2023年9月5日 - (亚太商讯) - 吉林省最大的供热服务提供商吉林省春城热力股份有限公司（「春城热力」或「集团」；股份代号：1853）公布其截至2023年6月30日止六个月（「2023年上半年」或「期内」）之中期业绩。



财务表现

期内，受供热业务收入增加所带动，集团总收入录得8.98亿元（人民币，下同），同比增长1.2%。毛利大幅增长77.2%至2.26亿元，主要是由于购热成本、煤炭采购、劳务用工及水电费等成本下降所致；毛利率为25.1%。期内，热源采购成本的降低、建立节能降耗长效管理机制，以降低能源消耗量和优化智慧热网管控，带动公司权益持有人应占净利润同比飙升95.9%达1.25亿元，纯利率为13.9%，每股盈利为0.27元。



业务表现

期内，集团秉持高质量发展理念，持续完善供热生产管理体系，提升供热业务智能化水平，积极响应双碳减排目标和清洁取暖的工作要求，延续以热电联产为主导的供热方式。供热业务方面，期内，集团供热业务的收入同比上升2.1%至8.79亿元。供热面积同比增加5.0%至6,513.6万平方米。客户数方面，集团服务的供热客户同比增加4.6%至533,138户，其居民和非居民用户数目同比涨幅分别为4.3%和7.3%。



建设、维护、设计及其他业务方面，其业务主要为用户提供供热设施施工建设、工程维护、项目设计等服务。期内收入为1,900万元。其中，工程建设业务于2023年上半年承接了32个工程项目，设计服务业务则承接了7项设计元素。期内集团持续与高校合作研究行业前沿技术，目前有7个与吉林省科技厅及高校合作的科研项目。



研发方面，期内，集团新增取得国家知识产权局颁发的实用新型专利6项、国家版权局颁发的计算器软件著作权5项。



春城热力董事长孙会勇先生表示：「2023年上半年我们积极优化资源分配，深度实施节能挖潜，着力推动供热生产业务高质量开展，圆满完成了期内各项工作。进入2023年下半年，集团将以提升供热质量和降低能源耗为目标，开展供热数智融合项目，利用AI智能供热算法技术，切实提高能源利用效率，提升供热经营效益。展望未来，春城热力将持续深度审视经济发展与行业趋势，推进国有企业混合所有制改革，深化智能供热系统创新研发，进一步提高市场占有率，务求在效益提升和品牌建设等多维度综合发力，推动集团再上一个新台阶，为股东创造理想的投资回报。」



有关吉林省春城热力股份有限公司

成立于2017年，吉林省春城热力股份有限公司下属11家控股子公司及13家供热事业部，业务范围涵盖：供热服务、热源输送服务、工程建设、工程维护、工程设计、电气及仪表维护维修等。截止2023年6月30日，集团总供热面积已达6,513.6万平方米，承担着约53万户居民及非居民用户的供热工作。2019年，集团成功于香港联交所主板上市，股票代号为「1853」，成为香港资本市场第一支热力股。





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