光大环境持续打造减碳样本助力国家双碳战略

Tuesday, 5 September 2023, 11:02 HKT/SGT

香港, 2023年9月5日 - (亚太商讯) - 日前,中国光大环境(集团)有限公司(257.HK)公布了2023中期业绩。作为一站式、全方位的环境综合治理服务商,光大环境于2023年上半年坚持稳中求进,展现出较强发展韧性,行业龙头地位持续稳固,品牌价值不断提升,高质量发展成效逐渐体现。同时,公司在ESG(环境、社会和公司治理)方面也紧跟国家政策,坚守环境保护与社会责任理念,积极推动节能减排、减污降碳,积极推动社会、经济和环境效益的同步提升。



2023年上半年,光大环境锚定“双碳”目标,以减污降碳为抓手,深度探索谋划,取得良好成效。于今年上半年,生活垃圾处理量达25,634,000吨,危固废处理量186,000吨,农林废弃物处理量3,750,000吨,提供绿色电力12,986,000,000千瓦时,即约相等于10,821,000个家庭一年的总用电量;相当于节约标煤5,194,000吨,减少二氧化碳排放15,894,000吨。污水处理量845,823,000立方米,垃圾发电厂渗滤液处理量5,653,000立方米,减少化学需氧量(“COD”)排放407,000吨。



同时,光大环境的环保能源工程建设有序推进,高质量完成了海南博鳌零碳示范园EPC项目中多个项目的工程建设,展示“零碳”理念与成果,为持续发展的中国样板贡献“光大”力量。



今年8月,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》(发改能源〔2023〕1044号)。《通知》规定,集中式风电、集中式太阳能(含光热发)、分散式风电、分布式光伏、生物质发电等项目的上网电量,核发可交易绿证。光大紧跟国家步伐,研究院推进国际核证碳减排标准(VCS)的碳资产开发试点工作,并已完成旗下甘肃武威垃圾发电项目的VCS第三方现场审核以及旗下十余个垃圾发电项目相关资料的收集整理,为国家核证自愿碳减排(CCER)重启做好准备。



光大环境将可持续发展概念纳入公司治理结构,并持续关注气候变化的相关风险和机遇,同时不断完善其议程,以上下一心的态度落实气候风险的应对目标与策略。光大环境深明气候变化所带来的多种风险,因此一直采取审慎积极的态度制定应付策略。与此同时,光大环境亦充分认知气候变化所带来的机遇,锐意借着气候变化的应对工作来推动城市整体的可持续发展。因此,光大环境制定和落实了一系列应对气候风险的策略,旨在身处持续变化的世界中仍能保持清晰定位。早在2020年,光大环境已作为支持机构加入气候相关财务信息披露工作组(“TCFD”),彰显公司对气候相关信息披露的承诺。同时,公司按照TCFD的框架编写可持续发展报告,向包括投资者及资金提供者在内的持份者披露气候相关风险信息,务求加强信息透明度及确实性,协助各界应对气候变化。



除了环境贡献,光大环境不忘坚持践行企业公民责任。2023年上半年,公司积极参与各类公益慈善活动,宣扬生态环保与可持续发展理念。依托旗下各业务板块及运营项目,光大环境围绕“世界环境日”等环保主题日,策划并组织了公众开放、知识竞赛、公益课堂、亲子活动等一系列活动,加强与当地政府部门、机构院校、社区民众的互动与融合,强化“政企民”利益共同体,将国家生态文明建设的相关精神与要求落实在基层。



此外,为支持香港特区政府“共创明‘TEEN’计划”,公司结合自身业务特点于香港举办环保讲座,倡导环境保护理念,加强香港中学生对于生态环保、可持续发展的理解和认同。截至2023年6月30日,光大环境旗下实施公众开放的项目累计达201个;接待各界参观考察人士逾5.2万人次。





