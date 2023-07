Thursday, 6 July 2023, 18:31 HKT/SGT Share: 环球贸易广场 「天馔101」 五大空中优质食府 共推「居高临夏」夏季新菜品隆重登场 夏季出游香港 享受极致美食体验

於最高摩天大厦 360度俯瞰维多利亚港

当代主题创意粤菜馆麒天隆重登场 全新开幕南意海洋盛宴Perla

星级粤菜波士厅 101 六本木炉端烧名店田舍家 精致新派法菜Odyssée

凭指定景点门票票根 旅客可享独家优惠

香港, 2023年7月6日 - (亚太商讯) - 夏天是旅游旺季,最适合到处观光旅游,今个暑假到香港, 就有极致体验等待发现。香港作为国际大都市,以其独特的魅力吸引来自世界各地的游客,这里既拥有繁华的商业中心、摩天大厦和豪华购物中心,也有世界一流的文化艺术设施和美食。位于香港岛和九龙半岛之间的维多利亚港及其天际线更是香港独特魅力之象征,摩天高楼和美丽海湾的景色无论白天还是夜晚都令人叹为观止。

The Kitin麒天创意点睛当代粤菜

Perla南意海洋珍宝

The Sky Boss波士厅 101 米其林星级粤菜

Inayaka田舍家 过江龙炉端烧

法派新菜Odyssée

位于中国香港特别行政区九龙尖沙咀西的环球贸易广场(International Commerce Centre,简称ICC),总高度达484米(1,588英尺), 是香港最高的建筑物、亦是全球最高的摩天大厦之一。位于ICC 101楼的「天馔101」 (Sky Dining 101) 汇聚了五家享誉盛名的国际餐厅,食客仿佛置身云端品尝顶级美食的同时,并能360度俯瞰维港全景,于网红打卡的圣地感受前所未有的味觉与视觉双重奇妙体验。「天馔101」所汇集的五大空中食府,包括以近日开业并以创新粤菜迅速成为网红店的The Kitin麒天、以正宗南意手法炮制海洋美食并以全新面貌登场的Perla、提供米其林星级品质与服务的The Sky Boss波士厅•101、传承东京六本木总店味道的炉端烧名店Inakaya田舍家,以及呈现令人陶醉的法派新菜Odyssée。



ICC「天馔101」地理位置优越,位处西九龙站及高铁站上盖, 并紧邻西九文化区。要度过丰富愉快的一天游,可先参观M+博物馆,领略当代艺术之魅力;再游览故宫文化博物馆,感受中华文明辉煌;或到戏曲中心, 欣赏千年文化的戏曲艺术。随后前往ICC 101楼的「天馔101」在五家风格独特的高级餐厅品尝顶级美食;而这五家餐厅更推出「居高临夏」夏季新菜式及游客特别优惠,只要出示香港故宫文化博物馆、M+ 或戏曲中心之门票票根,惠顾更可享专属优惠。让食客在全港最高大厦炎炎夏日尽享“舌尖上的狂欢”并享受前所未有的尊尚美食之旅。



The Kitin麒天创意点睛当代粤菜

近日正式开业的麒天,在试营业期间便迅速成为美食达人关注的焦点。麒天融合中西美食文化,呈现当代粤菜,并在菜式设计上加入许多创意元素,食材搭配更是别出心裁。这里的佳肴来自两位才华横溢的大厨。行政总厨何师傅曾任职米其林二星和三星酒店中餐厅主厨,并后来创建了自己的创意餐饮事业。他拥有超过30年的丰富经验,烹饪风格不拘一格,善于从世界各地汲取灵感。创作主厨Wyane的烹饪之旅始于年轻时在澳洲留学,多年来曾在日本、法国、意大利研究烹饪技艺,擅长将异国食材融入佳肴,并使摆盘美观大方。两位大厨共同创造了充满中西结合新意的菜品,让食客会心一笑。进入盛夏,麒天的点心和小菜菜单上有许多开胃佳肴,如XO酱蒜蓉牛角包、赤玉帆立贝鱼冻、金蚝法国鹌鹑生菜包和梅酒泡泡白芦笋等充满中西结合新意的精致美食,为食客带来清新的夏日惊喜。菜式富有创意,装潢同样独具匠心。设计灵感源于中式桥梁,强调空间的连续性,逐层深入的设计融入几何元素,同时向传统艺术和中国八大菜系致敬,营造出深邃而高雅的氛围,为云端盛宴锦上添花。



The Kitin麒天夏日推介

XO酱蒜蓉牛角包 HK$78

采用自家烘焙的牛角包,搭配最佳食用温度50度的秘制XO酱、蒜蓉和迷迭香,再撒上红椒粉,让充满橄榄香气的牛角包增添烟熏味。这款美食能缓解XO酱和蒜蓉的香辣感,闷热天气里品尝它,立即能刺激味蕾,为人们带来振奋精神的体验。



赤玉帆立贝鱼冻 HK$238

在炎热的夏季,清凉爽口的前菜鱼冻无疑是开胃的首选!选用日本海洋特产,搭配芫荽、九层塔等打造的青油,将清新的草原风味融入充满海洋气息的赤玉帆立贝,让食客同时领略到多重味觉的奇妙体验。



凤尾龙虾金鱼饺 HK$128

精美的龙虾饺在以蛋白和上汤熬制而成的“鱼塘”中栩栩如生地“游弋”,加上官燕作为点缀,既令人眼花缭乱,又让人忍不住想立刻投身海中享受“夏水礼”!



The Kitin麒天

游客专属优惠:凡出示香港故宫文化博物馆、M+ 或戏曲中心之门票票根惠顾,即享

每台全单85折 及 免费获赠精选点心一客。

*此优惠不适用于星期六,日及公众假期

*此优惠只适用于午市时间 (上午11时30分至下午3时)

*此优惠不适用于贵宾房

地址:香港西九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场(ICC)101楼C号铺

电话:3619 7123 / 5288 3133 (WhatsApp)

营业时间:(星期一至日)11:30-15:00;18:00-23:30



Perla南意海洋珍宝

最近入驻Sky Dining 101顶级美食阵容的意大利餐厅Perla于近日开始试业,主推来自意大利南部阿马尔菲海岸和西西里岛地区的传统菜肴。这些地区以壮丽的景致、新鲜优质的海产而闻名于世,吸引了不少海鲜爱好者前来品味。位于高空的Perla巧妙地呈现了浓郁的南意风情,如窗帘设计灵感源于渔网,模彷海浪的地毯等,把餐厅打造成一个天空中的海洋宫殿。行政总厨Romeo Morelli首先邀请客人在半空中踏上“地中海海鲜之旅”,更提供单点菜单及野生捕获生勐海鲜,选择丰富多样。Perla在意大利语中意为珍珠,正如其名,餐厅致力于为食客呈献海洋的珍宝。从名贵的海产到时令鱼虾应有尽有,例如蓝龙虾、阿拉斯加帝王蟹、地中海鲈鱼和多宝鱼等。所有食材都在客人下单后一分钟内即刻烹制,忠实呈现南意传统,让客人尽享地道的美食体验。



Perla 夏日推介:「地中海海鲜之旅」菜式(6道菜 每位HK$1680)

*餐单或因应时令食材供应而略有变化

Carabineros Red Prawn

世界上最珍贵的红虾鲜味十足,仅需用海盐简单烹煮,再搭配橄榄干、25年意大利陈醋、香脆土豆和蒜香蛋黄酱,让无添加食材带领你的味蕾畅游地中海的夏日风情。



Brittany Blue Lobster

海鲜冷盘恰如仲夏时节在南意海岸度假的美好时光。蓝龙虾被誉为最稀有且珍贵的海鲜之一,肉质鲜嫩厚实,味道浓郁且甘甜。经过蒸煮的蓝龙虾与焦糖洋葱、沙拉、香脆甘蓝、香醋搭配,再加入鱼子酱。最后,用龙虾头部制成番茄酱淋在上面,呈现出酸甜可口的滋味。



“Guazzetto”

南意菜以新鲜食材为主,口感清新而不过于浓烈,非常适合在炎炎夏日品尝。意大利名菜gnocchi薯团的海洋变奏,改用鱼肉制作,口感柔软细腻,搭配海鲜浓汤,再加上鱼子酱点缀,诠释出尊贵的美味。



Perla

游客专属优惠:凡出示香港故宫文化博物馆、M+ 或戏曲中心之门票票根惠顾,可享全单八折优惠 (饮品及附加菜单除外) 及赠送意大利气泡酒一杯

地址:香港西九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场(ICC)101楼B1号铺

电话:3618 7880

营业时间:(星期二至日) 12:00-15:00;18:00-00:00



The Sky Boss波士厅•101 米其林星级粤菜

波士厅的威水史, 大家真的不可不知!这家高级粤菜馆的中环分店于2013年开业,仅半年便获得米芝莲星级评定,并在次年再次荣获米芝莲星级食肆称号。自2015年在ICC开业以来,波士厅•101也一直秉承米芝莲星级品质及服务,以融合中国传统与现代的时尚菜式主打。其中皇冠吉品鲍、滋补花胶、北海道刺参等滋补海味深受高级顾客的喜爱。而点心方面同样选用珍贵食材,如新推出的彩凤金龙,包含了丰富的龙虾、鲜蟹和鲜虾,堪称是为VIP客人量身定制的美食!



The Sky Boss波士厅•101夏日推介

吉品花胶扣刺参(时价)

随着夏季的到来,人体容易出汗失水。吉品花胶扣刺参含丰富的蛋白质和矿物质,正好能在此时滋补身体。此外,花胶还能滋润肌肤,促进细胞再生,令肌肤更加光滑细致。波士厅精选正宗溏心吉品鲍,搭配五花腩、鲜鸡、金华火腿等材料,经过秘制焖煮三日,使得溏心鲍鱼味道浓郁。佐以特选花胶和口感爽滑的北海道刺参,这款名贵菜式三重口感让人难忘。



大澳艇家虾酱炸鸡(HK$358/半只, HK$668/只)

炎炎夏日,并未减少人们对脆炸食物的喜爱。虾酱炸鸡的咸香味道和鲜美口感非常适合夏季的饮食需求,刺激食欲。夏季正是虾的旺季,也是制作虾酱的最佳时机,因此餐厅特别推荐大澳艇家虾酱炸鸡。大厨采用特选虾膏和新鲜嫩鸡,经过腌制和厨师精湛的炸技,炸鸡外脆内嫩、多汁。虾酱的鲜味与鸡肉的香气相互融合,发挥出大澳虾膏的咸香,让人垂涎三尺。为降低夏天的温度,炸鸡旁边配上清爽的青瓜条,口感清新且美味。青瓜具有清热解暑、生津止渴的功效,能有效缓解夏季的暑热不适。



彩凤金龙(HK$88/件)

品尝清新的点心,搭配解腻的茶水,是缓解夏日烦闷的良方。选材上乘的海鲜饺子,将龙虾肉、鲜蟹肉、鲜虾肉等食材鲜度提升至极致,再加入西芹、甘笋等增加口感,令人惊喜。翠绿酱汁则由菠菜汁和特浓鸡汤制成,进一步提升了味道层次。



The Sky Boss波士厅•101

游客专属优惠:凡出示香港故宫文化博物馆、M+ 或戏曲中心之门票票根惠顾,即享全单八五折 及 免费获赠饮品一杯。

地址:香港西九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场(ICC)101楼B2号铺

电话:3955 1755

营业时间:(星期一至五)11:30-16:00;18:00-22:00

(星期六﹑日及公众假期)11:30-16:30;18:00-22:00



nayaka田舍家 过江龙炉端烧

田舍家餐厅秉承东京六本木总店的传统,将“不时不食”的理念带到香港,为顾客精选最新鲜时令的日本食材。遵循总店的传统,田舍家提供琳琅满目的佳肴选择,其中大部分顶级食材每天从日本空运至港,包括喜知次鱼、鳕场蟹脚、北海道带子等。此外,还有极品日本和牛,肉质细腻、富含油脂,在烤炉上散发出令人垂涎三尺的香气,搭配特制酱汁和新鲜芥末,更是美味无穷。午餐时段,田舍家提供多款选择,包括寿司拼盘、时令刺身、铁板烧等套餐;晚餐则以日本食材为主要原料,让日本风味展现得淋漓尽致。随着夏日临近,田舍家推出一系列日式佳肴:包括选用最顶级海鲜帆立贝、季节鱼、鲍鱼和海胆等原料的夏季海鲜铁板餐;口感细腻、油香四溢的日本和牛为主角的炉端烧和牛三文治,以及风味独特的炉端烧荣螺。



Inayaka田舍家 夏日推介

夏季海鲜铁板餐 HK$2,380

这款集合夏季时令渔获与果物的套餐,让食客仿佛置身于六本木。先品尝日本直送的时令刺身,继而领略厨师精湛技艺打造的季节鱼、帆立贝、大虾和野菜等铁板烧美食。在品味过鲍鱼搭配海胆、黑松露炒饭等豪华佳肴后,别忘了留点胃口品尝时令水果。



炉端烧和牛三文治 HK$380

如果无法在夏日远行度假,那就来田舍家体验与东京本店味道如出一辙的炉端烧和牛三文治。肥美的和牛烤得香气四溢,外层面包将油香完美吸收。



炉端烧荣螺 HK$680

春季至初夏是荣螺肉质最肥美的时候,其独特的海潮味道充满神秘魅力。这道季节限定美食从日本空运而来,肉质鲜嫩有弹性。原汁原味地烧烤,保留了螺肉的海洋风味和甜美口感,让人回味无穷。



Inakaya田舍家

游客专属优惠:凡出示香港故宫文化博物馆、M+ 或戏曲中心之门票票根惠顾自选餐牌,可享八五折优惠。

(此优惠不适用于晚市炉端烧房)

地址:香港西九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场(ICC)101楼A2号铺

电话:2972 2666

营业时间:(星期日至四)12:00-14:30;18:00-22:30

(星期五﹑六及公众假期前夕)12:00-14:30;18:00-23:00



法派新菜Odyssée

在维港夜景的映衬下,品尝法派新菜Odyssée或许比身处巴黎更为浪漫。作为法国代表性餐厅的Odyssée,菜单注重食材原味的展现,不拘泥于传统的菜式排序。顾客可自由选择季节食材,大厨会根据所选食材以及顾客喜好制作前菜、主菜和甜品,充满惊喜与独特性。位于ICC Sky Dining 101的Odyssée,让食客在欣赏维港美景的同时,沉浸于现代感十足的舒适环境中,尽享精致的法式佳肴。室内设计时尚简约,大型落地玻璃引入的自然光线突显深蓝色和金色主调的高雅,营造出温暖舒适的氛围。沙发、地毯和椅子亦采用相应的颜色,呈现和谐优雅的格调。每两个月更新一次菜单的Odyssée,每次推出的新品都令人惊喜不已。



Odyssée 夏日推介:Odyssée Experience菜式

(8道菜 每位HK$1,480;9道菜 每位HK$1,680)

Matsuba Crab Roll (Cucumber / Green Apple / Lime Dressing)

夏天度身定制的开胃前菜,鲜嫩细腻的松叶蟹肉搭配脆爽的青瓜,再加上清新酸甜的青苹果和青柠汁调味,令人耳目一新。



Hokkaido Abalone (Green Peas / Sea Urchin / Coconut Foam)

北海道鲍鱼与海胆的柔嫩口感,融合清新宜人的青豆,,创造丰富独特的口感。淋上轻盈的椰子泡沫,更为这道佳肴增添一丝夏日热带小岛风情。



Snacks (beef tartare / chicken liver / tofu panacotta)

炎炎夏日,食欲不振时,许多人都渴望享用清爽开胃的小吃。牛肉他他是传统高级法式餐厅常见的菜色,嫩滑的牛肉搭配微酸的酱汁,成为消暑的最佳选择。



法国珍肴鸡肝酱深受全球美食家喜爱。这道口感滑顺细腻的一口小吃,正是夏日的绝佳开胃选择。



奶香浓郁的豆腐意式奶冻,细腻嫩滑、入口即化。在盛夏品尝这款清凉爽口的甜点,无疑是一种赏心悦目的享受。



Odyssée

游客专属优惠:凡出示香港故宫文化博物馆、M+ 或戏曲中心之门票票根惠顾自选餐牌,可享八五折优惠。

地址:香港西九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场(ICC)101楼A1号铺

电话:2977 5266

营业时间:12:30-15:30;18:00-23:00





话题 Press release summary



部门 消费者, 旅游观光, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

June 21, 2023 20:24 HKT/SGT 新地十二大商场7.1贺回归精心策划「七一」主题七大优惠攻略 七月一日当天消费大派优惠礼券及额外积分 May 2, 2023 21:58 HKT/SGT 新地12大商场迎五一黄金周 豪斥千万港元大办感谢祭 Mar 1, 2023 18:58 HKT/SGT 东港城、上水广场、北角汇、将军澳中心等香港12大商场派1500万精彩礼遇予海外旅客及香港居民 Jan 12, 2023 17:46 HKT/SGT 新地25大商场推出 “食买玩通关三重赏”迎旅客 Jan 9, 2023 14:02 HKT/SGT 【中港两地通关】新地12大商场斥资$1,000万迎内地客 July 11, 2022 19:01 HKT/SGT 新地旗下东港城、北角汇、上水广场、将军澳中心、Mikiki等勇夺国际大奖 Oct 18, 2011 11:10 HKT/SGT 2011年《投资者关系杂志》大中华区奖项入围名单公布 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   