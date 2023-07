艾伯科技拟投资新港电子

香港, 2023年7月5日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司(「艾伯科技」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:2708.HK)欣然宣布,集团与滕大成先生订立意向书,拟投资于山东新港电子科技有限公司(「新港电子」),强化集团在中国电子烟领域的实力,深化集团在中国电子烟市场的布局。



滕大成先生是新港电子的最大股东,持有新港电子49.9%股权。新港电子创立于2001年,总部位于中国山东省潍坊市,主要从事研发、生产及销售电容型╱数字开关型气流传感器、一次性╱充电功能型气流传感器、MEMS气流传感器、电子烟控制器「订制」模块、ECM麦克风及MEMS传感器。新港电子为专业声学设备及MEMS传感器产品整体解决方案供货商,并为在ECM麦克风及MEMS传感器领域领先的中国高新科技企业。新港电子先后在新加坡、北京、深圳、青岛设有研发中心,与中国科学院、新加坡科技局及山东大学、吉林大学达成战略合作,打造MEMS麦克风╱MEMS传感器双研发平台,目前拥有70多项技术专利和100多项专有技术,以及数十名专家和四十多名研发工程师团队。



待集团对新港电子进行财务、法律及业务尽职调查并信纳其结果后,集团拟收购滕大成先生所持有新港电子的股权,有关价格乃经参考估值(不超过新港电子年度纯利的20倍)而定。新港电子拟搭建及完成境外红筹架构,而滕大成先生将透过境外控股公司持有新港电子的间接股权。于境外红筹架构完成后,集团有权选择透过发行股份、可换股债券、承兑票据及现金或公司其他工具以偿付代价。代价股份的发行价格或可换股债券的转换价格不得高于每股股份0.75港元。



继集团早前宣布投资一家集恒压恒功率气流传感芯片研发、生产、销售为一体的企业—杭州一芯微科技有限公司(「杭州一芯」),以及委任在中国电子烟领域拥有丰富行业知识和扎实管理经验的钟志雄先生为联席行政总裁后,艾伯科技再次宣布有意投资在中国电子烟领域实力雄厚的新港电子,以实际行动证明其进军中国电子烟赛道的决心。集团多管齐下发展相关业务,有助集团迅速夯实未来发展基础,以捕捉行业黄金机遇。



艾伯科技主席兼执行董事黎子明先生表示:「积极投入多元业务发展是艾伯科技的未来大方向,而中国电子烟业务亦将发展为集团的业务重心之一。我们非常高兴与滕大成先生订立有关投资新港电子的意向书,并相信新港电子未来将维持高速发展步伐,继续在中国电子烟市场做大做强,逐步发展为世界一流的电声╱传感整体解决方案提供货商。展望未来,我们锐意继续在市场上物色如杭州一芯和新港电子般具高科技水平和庞大发展潜力的合适投资对象,坚持以推动高质量发展为主题、加大力度布局中国电子烟赛道,促进企业业务规模增长。」



关于艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司(股份代号:2708.HK)是行业领先的产业数字化解决方案企业,专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案,业务主要分为四个类型,包括(i)智能终端产品销售;(ii)系统集成;(iii)软件开发;及(iv)系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年,客户来自中国公营及私营界别,如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。于2023年5月29日,艾伯科技股份有限公司宣布投资杭州一芯微科技有限公司,以进军芯片制造业务。



如欲查询更多数据,请浏览艾伯科技股份有限公司网站:http://www.ibotech.hk





