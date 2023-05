新希望服务上市2周年

香港, 2023年5月25日 - (亚太商讯) - 中国综合物业管理及民生服务运营商——新希望服务控股有限公司(简称「新希望服务」或「公司」,股票代码:3658.HK)上市2周年,在蓉举行主题为「民生新服,始于烟火成都」的战略发展论坛,武侯区领导,成都市住房与城乡建设局副处长黄玺磊,中共四川省物业行业委员会副书记、四川省房地产业协会专职副会长郑友才,成都楼宇经济促进会理事长张炜,人居地产集团党委书记、董事长王磊,首程控股执行董事、执委会副主席李伟,武侯国投集团、武侯发展集团、武侯资本集团、经开国投主要负责人,涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕,锦欣福星康养集团CEO晏云,国酿总经理罗毅,徽记食品总经理陈启武,以及公司董事会主席姜孟军、联席主席武敏、非执行董事董李、首席执行官陈静等出席活动。











达成八项战略合作,优厚实力广受认可

恰逢上市2周年,新希望服务也在论坛期间与成都市武侯区人民政府、成都人居商业管理有限公司、首程控股有限公司、四川新希望味业有限公司、四川徽记电子商务有限公司、成都锦欣医疗投资集团有限公司6家单位,分别签署了战略合作协议。同时,与武侯国投、武侯发展、武侯资本联合成立合资公司,与成都经开园区投资有限公司成立合资公司。



-- 武侯区人民政府X 新希望服务,将在生活服务、城市服务、物业服务、食堂运营、资产运营等领域进一步深化联动,助力构建更高能级的城市极核,打造更高水平的幸福城区样本。

-- 成都人居商管X 新希望服务,将在深耕成都、建设成都、服务成都的思想引领下,共同打造面向未来的消费场景和服务场景,着力提升社区商业便民、利民、惠民的空间价值及民生服务价值延伸。

-- 首程控股X 新希望服务,将共同为服务城市公共出行、商业服务和居民民生服务等需求提供更多优质服务。

-- 成都锦欣医疗X 新希望服务,将携手参与医疗物业+的探索,围绕医疗后勤服务、托幼、居家养老等领域,为区域高质量医疗服务发展贡献力量。

-- 新希望服务正式成为新希望味业与徽记食品的全国物业销售渠道总代理,未来将在产品持续供应、服务品质保障、服务闭环等维度强化合作。

-- 新希望服务与武侯国投、武侯发展、武侯资本三家国资平台,成立合资公司——成都国悦新生活服务有限责任公司,将充分发挥彼此优势,在开发配套服务、物业服务、生活服务和资产管理服务方面,加强城市“大物业”领域的务实合作。

-- 新希望服务与成都经开园区投资成立合资公司——成都经开希望优服商务有限公司,将在服务城市开发建设和开发配套服务、物业服务、生活服务等事项中推进。



深化政企合作有助于国资平台与民营企业的融合发展,在物业+细分领域的极致探索,以及新希望集团内部民生供应链建设的深入推进,种种措施都将进一步激发新服的业务动能。同时,健全战略合作机制,贯穿行业上下游,构建产业共同体、发展共同体、命运共同体的方式,也为其在服务城市发展、服务民生生活层面打开了新局面。



扎根城市服务民生,多方探讨发展之道

战略发展论坛上,成都市住建局与四川省房协的领导表达了对行业及新希望服务发展的期许,也有来自锦欣福星康养集团、涂鸦智能等企业的代表,围绕城市深耕、民生服务、产业联动做深入探讨。



新希望服务董事会主席姜孟军说到:新希望服务之于新希望集团而言,是践行集团民生产业的重要一环,也是连接集团民生产业资源与客户需求的重要渠道之一,相较于行业内其它物企,公司有着系统的民生产业链做后盾,且重点围绕“吃得好”和“住得好”两大民生需求提供生活服务,上市2年来在优质服务、稳健发展、规范运营、可持续建设等方面都迈入全新的阶段。



新希望服务首席执行官陈静分享到:物业管理已从服务小区延伸到服务城市、服务民生,在城市基层治理和居民美好生活满足等方面的价值日趋凸显。新希望服务在成都精耕、成长,在成都烟火生活气中培育出服务美好的能力,背靠新希望集团40余年沉淀出的民生产业布局和品牌美誉,将物业管理、商业运营和生活服务有机结合,围绕“资产增值保值”和“生活安心美好”构建核心竞争力,也将在数字运营助力下,联动上下游产业,搭建“物业+”的良性服务生态,更好的服务客户、服务美好生活。



服务细分,专业能力尤为稀缺,相较于行业常见的“买买买”,新希望服务更注重合作共建。战略发展论坛上,锦欣福星康养集团CEO晏云提到:欣赏新服以“每天,让幸福发生”的使命,认同其以满足客户需求为己任的初心,双方将在优势互补、资源互补背景下达成产业深耕共识,从医疗产业后勤出发,深挖服务新蓝海。



作为新希望服务长期的战略合作伙伴,涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕先生,诠释了创新智慧服务模式下,完成对新服不同在管项目业态的存量/新增设备的智能化升级,通过搭建物联网标准化体系,开放硬件生态资源库,助力实现作业流程全周期规范,共建数字民生生态。



稳健经营有质增长,民生业务有序推进

论坛之外,新希望服务的业绩和业务表现不俗:对比上市前,在管面积提升近2倍,第三方外拓面积增长近10倍,企业营收增长近1倍,行业综合实力排名提升至TOP25,并保持着良好前进势头;旗下商业运营团队刚刚召开了中鼎316项目的招商会,进度喜人;零售业务的“纽扣乐选-希望小站”在5月25日这天正式亮相,作为民生服务的落地载体之一,将以希望系爆品为“试验田”,通过周周爆品焕新、每月25日享会员权益的方式,与客户共享烟火美食;团餐业务“新食主义”,已快速成长为四川区域内产业链渗透较长、服务场景较全、辐射层级较多的团膳供应商。



随着行业回归理性,高品质服务与高质量增长的“双高”模式仍然是物业企业获得稳健发展的关键。新希望服务在夯实物业服务基础之上,携手政府、国资平台、优质企业,探索基于企业核心优势的差异化服务模式,实现与城市共发展的目的,是其在民生服务上力求获得长远稳健发展的一种解题思路。可以预见的是,在未来一段时间内,新希望服务通过持续的深耕探索+合作方支持,有望在物业及更广泛的民生生活服务领域,获得不错的市场席位。



新希望服务控股有限公司(股份代号:3658.HK)

新希望服务(股票代码:3658.HK)作为民生服务运营商,深耕中国都市圈和城市群,是四川本土港股上市物企代表,西部物业服务市场地位领先企业。因背靠世界500强企业新希望集团,新希望服务具备得天独厚的品牌与民生供应链优势,可持续为一线、新一线和二线城市客户,提供物业管理服务、生活服务、商业运营服务和非业主增值服务,既具备团餐保供能力,亦有显著突出的服务优势与经营优势,是众多在川优质国企的重要合作伙伴。近年来,凭借稳健的规模提升、高客户满意及高质量业绩增长,公司在「2022中国物业企业综合实力」排名中跻身第25名,并荣获「2022金麒麟港美股最佳中小市值上市公司」。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

李欣 / 刘黎逍 / 朱卓轩

电话: (852) 2114 4320 / (852) 2864 4170 / (852) 2114 4955

电邮: yan.li@sprg.com.hk / grace.liu@sprg.com.hk / albert.chu@sprg.com.hk

网页: www.sprg.com.hk





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network