印度尼西亚的组织"Inspire"获得联合国文明联盟-宝马集团跨文化创新中心的认可



柏林, 2023年5月25日 - (亚太商讯) - 总部位于印尼的组织"Inspire"成为了联合国文明联盟（UNAOC）和宝马集团合作的著名跨文化创新中心认可的十个全球基层倡议之一。在位于德国柏林举行的仪式上，由安永（Accenture）支持实施的联合国文明联盟-宝马集团跨文化创新中心赞誉了他们的项目"承诺联合"。



该组织凭借他们的"承诺联合"项目入选，旨在利用足球教育和挑战年轻男孩中存在的性别偏见和态度，从而在早期阻止基于性别的暴力。通过一个为期8周的计划，将足球和游戏与妇女权益和性别问题的教育课程相结合，该倡议旨在为妇女创造安全空间，消除性别不平等，建立更具凝聚力的社会。



“长期以来，男性的态度和行为一直没有受到挑战，现在，通过 Pledge United，年轻人正在成为积极变革的推动者，因为他们使用他们的平台来分享平等与和平的信息。跨文化创新中心的支持是 Inspire 创始人兼首席执行官乔纳森·汉密尔顿 (Jonathan Hamilton) 表示：“这极大地推动了我们实现更具包容性的未来的愿景。



每年，跨文化创新中心支持促进跨文化对话和理解的基层倡议，从而有助于和平、文化多样性和更具包容性的社会。今年的仪式由联合国副秘书长兼联合国文明联盟高级代表Miguel Ángel Moratinos先生和宝马股份公司人员与房地产董事会成员、劳动关系总监Ilka Horstmeier女士主持。



通过跨文化创新中心，"Inspire"将获得财务赠款，并获得联合国文明联盟、宝马集团和安永一年的能力建设和指导支持，以加强"承诺联合"项目，并为更具包容性的社会作出贡献。这种联合国与私营部门之间的合作模式创造了更深远的影响，因为合作伙伴们提供各自的专业知识，以确保每个受支持项目的可持续发展。



了解有关该项目的更多信息： https://interculturalinnovation.org/inspire-pledge-united/



传媒查询:

- Milena Pighi, Head of Corporate Social Responsibility, BMW Group, Milena.PA.Pighi@bmw.de

- Alessandro Girola, Programming Coordinator, UNAOC, alessandrog@unops.org



话题 Press release summary



部门 业务, 本地

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

