中信国际电讯CPC 成为Versa Networks大中华区首家SASE和SD-WAN托管服务合作伙伴

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|双方首次合作扩展网络、安全、行业及全球覆盖优势
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香港, 2023年5月24日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（简称「中信国际电讯CPC」）欣然宣布成为Versa Networks在大中华区的首家安全存取服务边缘（SASE）和SD-WAN托管服务的合作伙伴。 Versa Networks 是全球知名的整合SASE服务供应商。
|左起：中信国际电讯CPC代表郭伟基(商务总裁) 和蓝泰来(战略总裁) 以及Versa Networks代表Martin Mackay（首席营收官）、Rachel Ler（副总裁、亚太区及日本）
此次合作通过Versa Networks的前沿技术，不但强化了中信国际电讯CPC的网络安全综合服务组合，更为客户带来崭新的托管安全网络解决方案，以一站式安全存取服务边缘（SASE）、SD-WAN和7X24实时监控及支持服务，为全球企业，包括大中华地区客户提供完备的云网安底座，加速数字化转型。
强强联手 建立共赢
中信国际电讯CPC与 Versa Networks携手共建强大的合作伙伴关系。 Versa Networks凭借其在SASE和SD-WAN市场的优势地位持续推出创新技术，结合中信国际电讯CPC在大中华地区多年累积的客户经验，广泛服务覆盖，以及专业的本地化市场认知，熟悉行业政策与法律法规，共同为企业打造一系列糅合网络连接、安全和7X24运维管理的完善产品组合。
中信国际电讯 CPC 战略总裁蓝泰来表示：「通过此次合作，加强两家公司的核心优势，进一步提升市场竞争力。Versa Networks一直在创新技术及网络安全解决方案领域享负盛名，我们很荣幸成为Versa Networks的首个大中华区SASE和SD-WAN托管服务合作伙伴，通过Versa Networks优质技术为客户创优增值。我们将持续为客户提供定制化的解决方案，并与不同领域的优质技术供应商协同发展，实现共赢。」
Versa Networks首席营收官Martin Mackay表示：「中信国际电讯CPC 在业内拥有丰富经验及优秀成绩，为全球及大中华区客户提供高质量的托管服务。无论在技术和产品知识、创新和专业服务，以及本地化的支持能力，均是我们不可或缺的合作伙伴，有助扩大全球业务版图。相信凭借我们的互补优势，双方将更有效地为客户提供更高水平的托管服务、更完善的网络连接、安全和云解决方案，以应对和解决他们复杂的网络安全及存取挑战。」
两家企业合作提供的综合网络安全托管服务，融合了中信国际电讯CPC「服务在地‧连接全球」的一站式托管ICT服务，以及Versa Networks优质的SASE和SD-WAN技术，其中包括多重租赁 (Multi-tenancy)、多样服务 (Multi-service)、零接触配置（Zero Touch Provisioning）和一系列网络和安全功能，从而提高网络和安全的灵活性。
持续提升基础设施 实现优质托管服务
与Versa Networks的合作，巩固了中信国际电讯CPC持续优化其高等级基础设施和安全服务的能力。配合中信国际电讯CPC近期在上海启动的第三个7X24安全运营中心（SOC），将可进一步提升高质量的云网安服务能力，为国内和国际企业在大中华区的业务运营提供更好的支持。实现网络、安全、数据、应用和多云需求的全面视觉化、优化、自动化和实时管理，以满足企业客户的需求。
中信国际电讯CPC 作为一站式DICT 数智通讯服务供应商，秉持“创新不断”为经营理念，矢志为企业提供综合及创新的产品和服务。通过与Versa Networks的合作，更夯实中信国际电讯CPC 在行业内的优势地位，持续为客户提供高质量ICT安全解决方案。
中信国际电讯CPC简介
中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。
凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。
中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。
Versa Networks 簡介
Versa Networks是单一供应商统一SASE平台的领导者，提供人工智能/机器学习支持的SASE和SD-WAN的解决方案。该平台通过云、本地或两者的混合提供具有真正多租户和复杂分析的网络和安全性，以满足各种规模的企业和服务提供商的SASE要求。全球拥有数千名客户和数百万用户信任 Versa 的关键任务网络和安全性。欲了解更多信息，请访问 https://www.versa-networks.com 或在 Twitter @versanetworks.
媒体查询：
Catherine Yuen (阮颖珊)
中信国际电讯CPC
(852) 2170 7536
电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com
话题 Press release summary
部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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