布局数字经济双赛道 联控释放引擎新动力

香港, 2023年5月23日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,随着近年利好政策频出,数字经济受到来自各界的关注持续提升,包括广发、华鑫、信达等多家证券机构认为,作为「稳定器」和「加速器」的数字经济已成为提升国家竞争力的关键所在,其建设也已进入发展快车道,云计算、大数据、政企信息化等相关业务呈现高景气度,估值亟待重构。



在近日「第六届数字中国建设峰会」上,中国信通院发布研究报告,据测算,2022年,我国数字经济规模达到50.2万亿元,同比增长10.3%,数字经济占GDP比重41.5%,相当于第二产业占国民经济比重。数字经济涵盖数字产业化和产业数字化两大部分,两者又均处于「裂变」和「聚变」的加速期。联想控股(3396.HK)作为一家产业运营与投资公司,在数字基础设施建设以及数字技术应用等国家关注领域,提前布局、长期规划,其与成员企业在推进自身发展的同时,亦赋能各行各业进行数智化转型,共同推动数字经济发展。



数字产业化,数字经济的铺路石



数字产业化是数字经济发展的先导产业,为数字经济发展提供了技术、产品、服务和解决方案等。受惠于数字经济利好政策,数字产业链上下游企业纷纷加快布局,尤其像联控这样长期关注科技赛道的企业,更有望在产业链中发挥引领和带头作用,推动旗下企业为数字产业发展提供技术支持与经验借鉴。



联控旗下的成员企业之一联想集团(992.HK)很早就抓住了数字经济机遇,从「高效的数字基础建设」和「可交易的数字化能力」两个方面布局深耕该领域,构建「端-边-云-网-智」新IT技术架构,抢占数智化时代先机。



截至最新季度业绩,联想集团在智能设备业务上继续保持行业领先地位,按出货量计,全球市场份额23%。而作为全球增长最快的基础设施解决方案供货商之一,联想集团建立全面且全栈型基础设施解决方案组合的努力已见成效,服务器、存储及软件的收入和AI边缘计算出货量均创下新纪录,继续凭借其扩大的客户覆盖范围以及全集成ODM+(原设计制造)业务模式和解决方案于市场中脱颖而出,云服务IT基础设施业务及中小型企业IT基础设施业务的收入录得高双位数增长并创新高。



联想集团董事长兼CEO杨元庆认为,在「十四五」时期,大力促进信息基础设施升级,必须要大力发展5G。早在2014年,联想集团便已着手5G技术研发和规划布局,设立5G实验室,截至2021年,联想集团5G标准必要专利申请数量已超过1800件。



产业数字化,数实融合,释放数字经济引擎新动能



若说数字产业化能催生经济增长的新动能,产业数字化则可助力实体经济基础强筋健骨。在以数字化、智能化引领带动农业、工业等不同领域产业的转型升级方面,联控旗下企业具有多年实践经验。以联想集团为例,其常年为实体经济的数智化转型提供新IT解决方案,已成功应用到宁德时代、三一重工、吉利汽车等近千家各行业企业转型之中。



《数字中国建设整体布局规划》中提出,要以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理。在这方面,包括联控旗下佳沃集团在内的成员企业积极依托自身经验,为农业的数智化转型升级提供助力。例如,在蓝莓种植方面,佳沃集团搭建起数智化农业管理平台,实现农业信息采集、大数据分析、精细化智能管理等方面的种植生产全流程「决策」支持;此外,佳沃还与清华长三角研究院就农食产业数实融合达成合作,双方将在智慧营养服务领域深入开展数字化科研与实践的探索等等。



联控还推动旗下基金和企业紧扣国家产业规划和政策导向,在新一代信息技术、芯片、人工智能等国家战略性产业上密集投资,2022年累计投资的科技企业近150家。其中,君联资本紧扣国家战略布局,2022年新增和追加投资近90个项目,涵盖芯片、数字经济等领域,其中不乏观脉科技、海致科技等数字产业企业,君联资本亦荣获 「中国半导体与集成电路领域投资机构TOP20」等奖项;联想之星也一直聚焦前沿科技等硬科技赛道,2022年投资境内外项目近30个,涵盖半导体芯片、数字医疗等细分方向;正奇控股亦不遑多让,股权投资了汇成股份、思林杰、汉朔科技、镭神智能等新一代信息技术领域的国家级专精特新「小巨人」企业。



数字经济正推动生产、生活和治理方式深刻变革,成为全球重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。构建自立自强的数字技术创新体系必须在确立企业科技创新主体地位基础上,发挥科技型骨干企业引领支撑作用,推动创新链、产业链、人才链深度融合。联控体系多年来的规划与深耕也越来越受到外界关注,相信随着其在数字经济领域的持续积累与系统布局,将迎来更为广阔的发展空间。





