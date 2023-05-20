Monday, 22 May 2023, 13:59 HKT/SGT Share: 中国汽车流通领域数字风险管理服务先驱 长久数科拟赴港上市

香港, 2023年5月22日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，2023年5月16日，中国领先的汽车流通领域服务提供商——长久数字科技有限公司（以下简称“长久数科”或“公司”）正式向港交所递交A1招股书，拟赴港上市，中信证券及工银国际担任联席保荐人。



深耕汽车流通服务领域 先进技术不断优化解决方案



公开资料显示，长久数科在中国提供综合性汽车数字风险管理服务和汽车经销商运营管理服务。根据灼识谘询的资料，按2021年的收入及截至2021年12月31日的汽车经销商用户数目计，公司均为中国汽车流通领域最大的数字风险管理服务提供商，市场份额为47.4%。



在汽车数字风险管理服务方面，长久数科具备著丰富的行业经验，根据灼识谘询的资料，公司是中国汽车流通领域中提供数字风险管理服务的先驱之一。



值得注意的是，长久数科以先进技术不断优化公司的服务解决方案，以满足使用者需要及提升运营效率。凭藉丰富的行业经验及先进的技术实力，近年来公司保持著良好的往绩。根据招股书，于2020年、2021年及2022年，公司分别识别、报告及规避35宗、28宗及27宗有关汽车经销商的风险事件，数字风险管理服务支持的汽车经销商中风险事件发生率于该等年度分别降至0.44%、0.32%及0.27%。



在汽车经销商运营管理服务方面，长久数科向寻求更优业务及财务表现的汽车经销商提供管理解决方案，提供服务涵盖汽车经销商营销、销售、维护、保险及年检等一站式解决方案；授予汽车经销商访问公司的汽车经销商运营管理系统“智科星”的权限，及为汽车经销商提供技术及人力资源支持，以及优化、标准化汽车经销商财务及会计系统。



此外，长久数科还持续强化数字信息基础建设，为公司的业务运营提供系统化、智能化及数字化支持，并持续为行业参与者创造价值。根据招股书，使用公司数字风险管理服务的汽车经销商数量由截至2020年12月31日的8,316个增至截至2021年12月31日的9,205个，并进一步增至截至2022年12月31日的10,684个。



拥有庞大及优质用户群 业绩实现稳定增长



根据招股书数据显示，截至2022年12月31日，公司向18家商业银行（包括中国所有六大国有商业银行及12家股份制商业银行）的约200家分行、24家汽车金融公司及约10,700家汽车经销商提供数字风险管理服务。



财务方面，于往绩记录期间，长久数科的业绩实现稳定增长。于2020年、2021年及2022年，公司收益分别为人民币430.6百万元、人民币477.7百万元及人民币547.9百万元，複合年增长率为12.8%。公司的年内利润分别为人民币114.1百万元、人民币83.7百万元及人民币95.9百万元。



从行业角度而言，受居民收入及购买力提升、汽车下乡等有利政策推动，中国的乘用车市场具有巨大的未开发潜力，尤其是在低线城市。根据灼识谘询的资料，低线城市的新能源汽车的销量增长率预期将于未来五年超越燃油车的销量，在此背景之下，中国新能源汽车销售网路、交付能力及售后服务的需求相应上升。



长久数科紧贴行业趋势，具备著广泛、优质的用户群、行业领先技术及稳健研发能力，未来有望持续享受行业高速增长带来的红利，加速进阶，成长空间值得期待。





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