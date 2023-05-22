Monday, 22 May 2023, 11:16 HKT/SGT Share: 国轩发布自研全新LMFP体系L600启晨电池 -- 电池单体能量密度240Wh/kg，系统190Wh/kg

-- 整车续航1000公里，支持18min全时快充

-- 极简设计大幅度减少电池包结构件和线束

-- 自研材料耐1200°C高温，四代BMS主动安全防护

香港, 2023年5月22日 - (亚太商讯) - 5月19日，国轩高科在第十二届科技大会上发布了自主研发的全新LMFP体系的L600启晨电芯及电池包，这款电池开启了业内无NCM一样续航千公里的先河。

L600 LMFP 启晨电芯



国轩高科国际业务板块执行总裁程骞博士现场发布

发布会首次亮相的启晨电池包



第十二届科技大会启晨电池发布会现场

系统能量密度190Wh/kg,可实现续航1000KM



这款电池的发布者是国轩高科国际业务板块执行总裁程骞博士，当他健步跑上舞台时，引发现场一阵欢呼。程骞表示：近年来磷酸铁锂（LFP）技术重获市场认可，市场份额持续提升。与此同时，量产的磷酸铁锂电池能量密度增长已进入瓶颈，进一步提高需要化学体系的提升，因此掺杂锰元素的磷酸铁锂应运而生。



“启晨L600 LMFP电芯实现240Wh/kg的质量能量密度，525Wh/L的体积能量密度，常温循环4000圈，高温循环1800圈，轻松实现18分钟的快充，并且通过了所有的安全测试。采用了L600电芯后，体积成组率达到76%，超越现在量产三元体系的pack能量密度，系统能量密度达到190Wh/kg。正因为启晨材料的高能量密度，我们不用三元材料，同样可以做到续航1000km。”程骞说。



程骞介绍，国轩高科经过十年时间自研磷酸锰铁锂(LMFP)材料，并通过共沉淀合成工艺，先进的掺杂包覆技术和新型的造粒技术解决了高温Mn溶出、导电率低、压实密度低这等棘手问题。国轩在磷酸锰铁锂的突破，一方面得益于公司在材料端前瞻性的布局，2014年就已获得了《IFP1865140-15Ah方形磷酸铁锰锂锂离子蓄电池新产品证书》；2016年又获得了《锂离子电池用碳复合磷酸锰铁锂正极材料新产品证书》；2019年，国轩高科自主研发方形磷酸锰铁锂锂离子蓄电池获得了“安徽省新产品”荣誉称号；另一方面也得益于公司国际化研发视野，位于美国俄亥俄州的克利夫兰研究院研发出了针对LMFP的新型电解液，大大改善了高温循环和存储性能。采用自研的LMFP材料和电解液，国轩高科成功开发了启晨L600电芯。



程骞博士介绍，这款“十年磨一剑”的LMFP启晨L600电芯，公司计划2024年开始量产。



实现18min1800次快充 自研隔热材料可耐1200°C高温



据程骞博士透露，除了电池材料体系的全新升级和创新外，基于该款电芯打造的启晨电池包，也有多项技术的突破与创新。



启晨电池包采用了三明治结构的双面液冷技术和极简设计思路。极简结构设计使得电池包的结构件数量降低45%，重量降低32%；极简的电气设计使得电池包的线束长度甚至只有之前的26%，从原来的303米的线束降到了80米，体积成组效率却达到了76%，pack能量密度达到了190Wh/kg，超越了目前市场上的三元电池能量密度。



也就是说，在不采用三元电池体系的前提下，国轩高科启晨电池包也在业内首次做到了1000公里续航，并可满足18分钟1800次全时快充。



此外，本征安全也是启晨电池包主打优势：所采用的材料热分解温度远高于三元材料，做到了材料本征安全；自主研发的隔热材料可耐1200°C高温，相当于给电芯穿了一层隔热皮肤，并通过极端情况快速散热通道和主动安全的BMS，做到了四层极致安全保护。目前，该产品基于新国标的针刺，热箱，过充，过放，热失控，挤压和短路的所有测试，并且全部通过。





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