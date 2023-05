Monday, 22 May 2023, 10:52 HKT/SGT Share: 16名院士助阵,市委书记广发英雄帖,国轩高科第十二届科技大会盛大开幕

香港, 2023年5月22日 - (亚太商讯) - 5月19日上午,国轩高科第十二届科技大会在合肥开幕,安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华出席并现场广发“英雄帖”,希望更多新能源链上企业扎根合肥。16位海内外院士,100多位知名专家学者参加大会并演讲交流。开幕式上,国轩高科还发布了最新自研LMFP体系的L600启晨电芯及电池包,开启了业内无NCM依然可续航1000公里的先河。

合肥市委书记虞爱华现场致辞

国轩高科董事长李缜现场致辞

大众中国执行副总裁 、国轩高科董事Olaf Korzinovski发表致辞



启晨L600 LMFP电芯

启晨电池包

国轩高科邀请与会院士教授专家为优秀科技工作者颁奖

书记致辞 欢迎链上企业和创新人才“扎根”



安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华说,服务企业、做强产业、带动就业,是地方党委政府的追求和责任。支持国轩就是支持安徽,支持合肥。今天的合肥,科创主体井喷增长,战新产业加速集聚,人才活水充分涌流。特别是,合肥新能源产业蓬勃发展,链上企业超600家,产值超2000亿元,正在加快打造具有国际影响力的新能源汽车之都。真诚欢迎更多链上企业“扎根”、创新人才“扎营”,我们将提供量身定制的产业和人才政策,以真金白银的支持、真心实意的服务、真抓实干的作风,携手各方追逐梦想、创造未来。



国轩高科董事长在开幕式欢迎辞中表示:推动科技创新,重塑新的产业时代,发端于思想的引领,依靠于科技的进步,仰赖于英雄的辈出,企盼于年轻人定义。国轩高科希望与全球具有国际影响力的院士专家们携手,共同关注新的能源文明动力是什么,新的能源文明材料是如何构成的,新的能源文明如何制造出来,新的能源文明的数字化方向,新的能源文明应用体系在哪里等新能源数智化转型升级中的五大问题,共同发力新能源产业创新,让绿色能源服务人类发展。



大众中国执行副总裁、国轩高科董事Olaf Korzinovski先生致辞说,大众汽车与中国企业建立了强有力的伙伴关系,对国轩高科的投资就是最好的佐证。得益于国轩高科的研发和锂电池制造实力,双方合作取得了稳健进展,双方携手开发新技术,让更多电动车型受到用户青睐。大众汽车正在安徽打造一个完整的电动出行生态圈,融汇大众在制造、研发、采购、销售和软件领域的优势,推进全新电动和智能网联汽车的理念得到更快应用。期待国轩高科与大众中国在安徽的各个实体之间发挥强大的协同效应,推动未来电动出行技术的发展。



院士助阵 把脉未来电池技术创新方向



“在我眼里,国轩高科是一个独特的企业。我在多年前参观过国轩高科的技术中心,令我非常惊讶,当时他们投资拾亿元建设的技术中心的平台,其设备的先进性和完备性,以及整个研发流程的严谨性,都给我留下了深刻印象。”中国科学院院士、 清华大学教授欧阳明高在当天的视频致辞中表示:这些年来,国轩高科抓住了磷酸铁锂大发展的机遇,在行业中不断刷新纪录,同时在动力电池中磷酸铁锂整个的转向和升级,以及储能电池的风口中,都抓住了机遇,得到了大的发展。并且国轩高科不断突破自我面向国际,与多个国际公司在多个国家设立锂电产业园,充分显示了国轩高科宽阔的胸怀,宽广的视野,和为全球可持续发展共同建设人类绿色家园的崇高理想。



此外,在19日的主旨演讲和材料科学高端论坛上,中国科学院院士孙世刚、褚君浩,中国工程院外籍院士及加拿大皇家科学院、工程院院士孙学良,新加坡工程院院士蓝钦扬,美国国家科学院院士Héctor Abruña,加拿大皇家科学院、工程院、工程研究院院士张久俊等6名院士及清华大学、中国科技大学、中国科学院、华中科技大学等多名教授专家陆续发表演讲,把脉全球碳中和背景下,新能源领域技术态势,未来电池材料科学新方向以及人工智能如何助力能源存储等热门话题。



根据大会安排,20日还有中国科学院院士封东来、成会明;中国工程院院士杨善林、彭寿;日本工程院院士唐捷、亚太材料科学院院士温兆银、欧盟科学院院士孙金华、加拿大工程院院士陈国华、欧洲科学院院士傅晓明等参会演讲交流。



新品发布:启晨电池无NCM照样续航1000km



开幕式上,国轩高科国际业务执行总裁程骞博士发布了公司的最新产品——启晨L600电池。程骞介绍,国轩高科经过十年时间自研LMFP材料,通过共沉淀合成工艺,先进的掺杂包覆技术和新型的造粒技术解决了高温Mn溶出、导电率低、压实密度低这等棘手问题,美国克利夫兰研究院研发出了针对LMFP的新型电解液,大大改善了高温循环和存储性能。采用自研的LMFP材料和电解液,国轩高科启晨L600电芯应运而生。



“启晨L600 LMFP电芯实现240Wh/kg的质量能量密度,525Wh/L的体积能量密度,常温循环4000圈,高温循环1800圈,可以确保汽车行驶80万公里以上,轻松实现18分钟的快充,并且一次性通过新国标的针刺、热箱、过充、过放、热失控、短路、挤压等安全测试。”程骞介绍,启晨L600电芯预计2024年开始量产。



而基于该款电芯打造的启晨电池包,采用了三明治结构的双面液冷技术和极简设计思路。其极简设计结构使得电池包的结构件数量降低45%,重量降低32%;极简电气设计思路使得电池包的线束长度甚至只有之前的26%,从原来的303米的线束降到了80米,体积成组效率却达到了76%,pack能量密度达到了190Wh/kg,超越了目前市场上的三元电池能量密度。也就是说,在不采用三元电池体系的前提下,国轩高科启晨电池包业内首次做到了1000公里续航。



激励科创,91个研发团队分享500万奖金



5月19日晚,国轩高科举行了颁奖音乐会,表彰2022年度研发先进团队和个人,91个团队在技术突破、产业创新、知识产权、专利发明、标准成果等方面取得了优异成绩,分享了500万奖金。其中,高能量密度磷酸盐系电芯开发和国轩星晨系列圆柱电池获得2022年度优秀科技成果奖特等奖。国家知识产权示范企业、安徽省技术标准创新基地(动力电池)、宜春市锂资源综合利用重点实验室等国家和省市级荣誉的(申报)团队获得表彰。



国轩高科董事长李缜表示,国轩高科在科技研发领域的成绩,离不开全球各地院士、科学家、专家学者长期以来对国轩的关心、帮助和支持,这些是思想引领、创新启发,使得我们在新能源领域的研发成果日益丰硕。我们举行颁奖音乐会,是对国轩人在科学发现、技术创新、工程落地方面做出的努力进行褒奖,也是对更多科研人员的激励,希望研发人员在新的阶段创造更多优秀成果,奔向更高的科学殿堂。





话题 Press release summary



部门 通用汽车, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network