中美新加的院士都要来合肥！国轩高科第十二届科技大会19日在肥开幕

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|Friday, 19 May 2023, 16:52 HKT/SGT
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香港, 2023年5月19日 - (亚太商讯) - 5月19-20日，国轩高科第12届科技大会将在安徽合肥举办。本次大会以“拥抱能源新世界”为主题，邀请了16位海内外院士，以及100多位来自全球一流科研院所、研究机构、高等院校的教授专家学者齐聚一堂，畅论电池科学，见证新品发布，并揭晓2022科技成果奖。
本届大会，吸引了16位海内外院士齐聚合肥，来自全球一流科研院所、研究机构、高等院校的百余位专家学者共赴盛会，百余名战略客户和供应商等也将受邀出席。大会除了主旨论坛外，还开设了材料科学、数字科学、固态电池、新能源产业、科学家创新五大论坛。中国科学院院士孙世刚、新加坡工程院院士蓝钦扬、美国国家科学院院士Héctor Abruña、加拿大皇家科学院院士张久俊等业界大咖应邀进行主旨演讲。与会专家还将围绕“智能时代的技术态势”、“固态电池关键技术进展”、“新能源和智能汽车产业发展新格局”等话题展开深入探讨。
此外，大会期间，还将举行国轩电池新品发布会，揭晓2022年度国轩高科优秀科技成果奖。国轩高科科技大会自2011年开始，至今已成功举办十一届，已经发展成为新能源行业重要交流平台。
大会还将通过国轩高科官方平台（视频号、抖音号）、新华社云直播、合肥晚报抖音号、江淮晨报视频号、高工锂电视频号、机械工业出版社视频号、东方财富网等平台实时直播。
话题 Press release summary
部门 通用汽车, 替代能源
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