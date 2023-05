Monday, 15 May 2023, 18:00 HKT/SGT Share:

来源 Loop Industries, Inc Loop Industries 宣布与 On AG 签署意向书,以确保计划中位于韩国蔚山的 Infinite Loop(TM) 制造工厂的产量

加拿大蒙特利尔, 2023年5月15日 - (亚太商讯) - Loop Industries, Inc. (纳斯达克股票代码:LOOP)(“Loop'),一家清洁技术公司,其使命是通过制造 100% 回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (“PET”) 塑料和聚酯纤维来加速循环塑料经济和 On AG(“On”),运动服品牌和 On Holding AG 的子公司,今天宣布 On 签署了一份意向书(“LOI”),以确保从即将在韩国蔚山建造的 Asian Infinite Loop™ 制造工厂,Loop 正与其战略合作伙伴 SK Geo Centric 共同规划。蔚山制造工厂预计将于今年年底破土动工。



签署意向书之前,Loop 和 On 进行了为期两年的合作,在此期间完成了技术尽职调查,验证了 Loop 的技术,并在 On 的产品中测试了 Loop™ PET 树脂。该合作伙伴关系将使 On 能够使用回收材料生产可持续的鞋类和服装,而无需使用化石燃料制成的聚酯纤维,这有助于减少 PET 浪费和 On 的制造足迹。



“循环性是 On 可持续发展过程的主要支柱。我们很高兴看到 Loop 正在将他们的技术推向商业规模,”On 创新主管 Ilmarin Heitz 说。 “这标志着在纺织行业内关闭纤维到纤维循环又迈出了一大步。”



“Loop 的技术实现了纤维到纤维的回收,为 On 等品牌的供应链提供了闭环解决方案,”销售和业务发展副总裁 Giovanni Catino 说。 “我们预计我们计划在蔚山的商业制造工厂使用的原料中有 60% 来自聚酯纤维,这为这种材料的循环利用提供了重要机会。”



Loop Industries 在 PET 废料的可持续和循环解决方案方面处于领先地位,使材料可以在不损失质量或性能的情况下无限循环利用。 Loop 的突破性技术可将低价值 PET 废料升级回收为 100% 可回收的原生品质 Loop™ PET 树脂,可用于塑料产品和食品级包装以及聚酯纤维应用。除了低价值的 PET 塑料废料,Loop 还在其工艺中利用聚酯纤维废料作为原料。通过对这些材料进行升级再造,Loop 的技术帮助品牌提供可持续的再生聚酯面料,并为纺织行业提供闭环解决方案。这种独特的纤维到纤维回收过程是通过 Loop 的专利解聚技术实现的。



通过利用 Loop 的技术并确保即将建成的韩国蔚山制造工厂的产量,On 正在业内实施大胆且可持续的鞋类战略,在循环利用方面向前迈出了一大步。 Loop Industries 和 On 之间的合作展示了品牌如何过渡到可持续、环保的解决方案,其中材料可以无限回收。



关于 On

On 诞生于瑞士阿尔卑斯山,只有一个目标:让所有人都能在云端跑步,从而彻底改变跑步的感觉。上市 13 年后,On 为高性能跑步、户外和全天活动提供了颠覆行业的优质鞋类、服装和配饰创新。在客户推荐的推动下,On 屡获殊荣的 CloudTec® 创新、有针对性的设计和在运动服循环经济方面的突破性进展吸引了快速增长的全球粉丝群——激发人们去探索、发现和梦想。 On 在全球 60 多个国家开展业务,并与 www.on.com 上的数字社区互动。



关于 Loop Industries

Loop Industries 是一家技术公司,其使命是加速世界向可持续 PET 塑料和聚酯纤维的转变,并摆脱我们对化石燃料的依赖。 Loop Industries 拥有专利和专有技术,可以解聚无价值和低价值的废 PET 塑料和聚酯纤维,包括塑料瓶和包装、任何颜色、透明度或条件的地毯和纺织品,甚至是被太阳和盐降解的海洋塑料, 到它的基础构件(单体)。这些单体经过过滤、纯化和聚合,制成适合用于食品级包装和聚酯纤维的原生品质 Loop™ 品牌 PET 树脂,从而使我们的客户能够实现他们的可持续发展目标。 Loop™ PET 塑料和聚酯纤维可以在不降低质量的情况下无限循环利用,成功地闭合了塑料循环。 Loop Industries 通过减少塑料垃圾和回收废塑料以实现可持续发展的未来,为全球走向循环经济做出贡献。



公司普通股在纳斯达克全球市场上市,代码为“LOOP”。欲了解更多信息,请访问 www.loopindustries.com。在 Twitter 上关注 Loop: @loopindustries , Instagram:loopindustries . Facebook:Loop Industries 和 LinkedIn:Loop Industries.



