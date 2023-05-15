Monday, 15 May 2023, 12:36 HKT/SGT Share: 易点云启动招股：身处黄金赛道 靓丽业绩彰显硬核实力

香港, 2023年5月15日 - (亚太商讯) - 得益于企业数量及其数字化需求不断增加，中国企业办公IT服务市场快速成长。根据弗若斯特沙利文的资料，企业办公IT服务的市场规模预计将由2021年的人民币1,560亿元增加至2026年的人民币2,139亿元，是条公认的黄金赛道，想象空间巨大。



为更好地抓住行业发展契机，进一步夯实核心竞争力与综合实力，5月15日-5月18日，中国知名的办公IT服务企业——易点云有限公司（「易点云」或「公司」；股份代号：2416.HK）正式在港启动招股，赴港IPO进入冲刺阶段。公司拟全球发售0.59亿股股份，其中香港公开发售初步占比10%，国际配售初步占比90%。发售价为每股10.00港元-12.00港元，每手500股，预计将于5月25日登陆港交所主板，中金公司为独家保荐人。



知名办公IT综合解决方案供货商 用户群庞大留存率高



易点云是中国主要的办公IT综合解决方案供货商，以订阅方式为企业客户（主要包括中小企业）提供一站式办公IT服务。根据弗若斯特沙利文的资料，就2021年收入、服务设备数量及再制造能力而言，位居中国办公IT综合解决方案行业首位，超过第二名至第五名的总和。



生产方面，易点云具备着行业领先的再制造能力，其核心再制造工厂位于武汉，同时亦在北京、上海、深圳及成都建立四个其他设施，实现与公司的客户拓展协同发展。公司行业领先的再制造技术通过芯片级维修技术，可以将设备的使用年期从平均三年延长到平均七至十年，大幅提高设备利用率，实现可扩展性及盈利能力。根据弗若斯特沙利文的资料，公司拥有中国唯一年产能超过600,000台设备的个人计算机再制造工厂网络。于往绩记录期间，易点云的平均再制造时间是传统IT服务供货商设备维修或更换过程时间的一半，公司在核心市场的响应时间较行业平均水平快约十倍，大大提升了服务能力及客户满意度。



同时，易点云致力于通过广泛的服务内容、及时的客户服务及系统化的质量控制来提高客户满意度，继而能够扩大公司的客户覆盖，培育公司与现有客户的关系，以及增强公司的客户黏性。



根据招股书，于2020年、2021年及2022年，公司实现了高客户留存，净现金留存率分别为110.6%、128.5%及101.6%。截至2022年12月31日，易点云拥有约42,000家订阅企业客户及约110万台订阅设备，庞大用户群体无疑将为公司业绩增长提供有力支持。



专有基础设施串联业务运营 财务数据表现亮眼



自主开发的星云系统，是易点云业务的基础及动力，连接了从前端到后端的营运。在该系统的支撑下，公司得以高效率地为企业客户提供广泛的办公IT服务，包括设备配置、设备/工程师部署、运维支持、性能优化及设备管理服务，如设备的下单、订阅管理、现场检查及批量付运。



通过专有基础设施，公司能够有效地大规模管理设备，提供量身定制和及时的客户服务。根据弗若斯特沙利文的资料，于2021年，易点云在中国用量付费办公IT行业的收入、服务设备数量及再制造能力方面分别排名第一，综合实力进一步得到彰显。



全面的业务布局及优质的服务，也给易点云带来了业绩上的提升。根据招股书，公司收入由2020年的人民币8.13亿元增加45.6%至2021年的11.84亿元，并进一步增加15.9%至2022年的13.72亿元。毛利由2020年的人民币3.37亿元增加67.7%至2021年的5.65亿元，再进一步增加10.8%至2022年的人民币6.27亿元。截至2021年和2022年底，公司分别实现经调整净利润人民币9348.1万元及1.35亿元，同比增长44.6%，成功连续盈利，且增速较为可观。可以预期，随着公司持续增长带来的供应链、服务效率、再制造等多方面的规模效应，公司的净利润仍具备进一步上升空间。



总体而言，依托庞大的客户和设备基数、超高客户留存、强大的再制造能力及自主开发的高效运营系统等优势，易点云在过去的深入布局中帮助客户最大限度地延长办公IT稳定运行时间，提高效率，提升雇员生产力并推动业务增长，铸就了长期价值，广受市场认可。未来，相信有了资本市场的加持，公司的造血能力会更加强大，有望获得更大的突破，成长空间十分可期。





来源：彭博终端机





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