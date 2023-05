Saturday, 13 May 2023, 07:01 HKT/SGT Share: Mitrade 用卓越表现说明一切:赢得两大经纪商奖项,同时推出全新的 iPad 应用程序

澳大利亚墨尔本, 2023年5月13日 - (亚太商讯) - Mitrade( https://mytd.cc/2Ox )荣获由 Global Brands Magazine 颁发两个奖项——分别为“亚太区最佳流动差价合约交易平台”和“全球增长最快的外汇金融科技经纪商”。这些尊爵不凡的荣誉证明了 Mitrade 一直坚守持续创新、傲视同侪和令顾客户满意的服务承诺。

Mitrade 被 Global Brands Magazine 评为全球增长最快的外汇金融科技经纪商(左)和亚太区最佳流动差价合约交易平台(右)



Mitrade( https://mytd.cc/2Ox ) 一直承诺为亚太区尊贵的客户提供无缝且用户友好的交易体验,而‘亚太区最佳流动差价合约交易平台’ 奖正正肯定了我们的努力。,借着这些增强功能改善了 CFD 交易平台的发展,使用者满意度也随之上升,令Mitrade 得以在 2023 年取得了显著进步。



Mitrade 将其交易平台带入 iPad

Mitrade( https://mytd.cc/2Ox )在 2023 年 三月iPad专用的交易平台,从而 扩大业务范围。交易者现在可以在 iPad 上实时地参与市场交易,同时能够灵活地切换设备,确保交易者身处何地也能紧贴市场,掌握每个交易机会。此次发布重申 Mitrade 对用户满意度的坚定承诺以及保持行业领先地位的决心。



通过双因素身份验证 (2FA) 令交易更安全

为了保持平台安全维持在最高级别, Mitrade 已经实施双重身份验证( 2FA) 提高令登入过程变得更安全,此举减低了未经授权登入的风险,保护用户的敏感信息和使平台更安全。有了 2FA,Mitrade 继续为为客户打造安全可靠的交易环境。



改善交易用户接口

Mitrade 平台为用户提供了在“红色上涨”和“绿色下跌”选项之间无缝切换的能力,并具有适应和个性化功能,以迎合交易者的偏好和既有习惯。



凭借最先进的流动应用程序,Mitrade( https://mytd.cc/2Ox ) 使交易者能够随时随地浏览全球金融市场,让他们能够把握投资机遇并轻松做出明智的交易决策。



除了‘亚太区最佳流动差价合约交易平台’ 奖项外,Mitrade 也被公认为‘增长最快的外汇金融科技经纪商’。这个全球享负盛名的奖项表彰了 Mitrade 的快速发展、致力打造创新交易平台的决心、出色的客户服务和孜孜不倦地教育世界各地的交易者贸易 。



随着 Mitrade 继续开拓其全球足迹并加强其在行业中的地位,本公司仍然决意提供最高标准的客户服务、安全、创新和教育。 Mitrade 专注于以用户为本的设计,同时致力提供无缝的交易体验,期望引领行业进入在线交易的新时代。



关于 Mitrade:



Mitrade( https://mytd.cc/2Ox )是领先的在线交易平台,为交易者提供进入广泛金融市场的途径,包括外汇、指数、商品和加密货币。凭借用户友好的接口和强大的交易工具,Mitrade 使所有级别的交易者都能充满信心和成功地进行交易。该平台提供一套全面的功能,包括高级图表、风险管理工具、教育资源和专门的客户支持团队。 Mitrade 致力于提供卓越的交易体验,将尖端技术与以客户为中心的方法相结合。



媒体垂询,请联系:



品牌: Mitrade

联系人:媒体团队

电邮:branding@mitrade.com

网站:https://www.mitrade.com/





Apr 5, 2023 18:16 HKT/SGT Mitrade推出Mitrade Academy:轻松有趣学习交易的方式 Jan 12, 2023 15:58 HKT/SGT Mitrade达到240万用户,比去年增加90万

