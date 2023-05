Thursday, 11 May 2023, 18:22 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC与Veeam深化合作,提供简易、安全、可靠的备份和灾难恢复,增强全球企业的业务可持续性 中信国际电讯CPC连续六年荣获香港地区Veeam云端与服务供应商(VCSP)年度合作伙伴

香港, 2023年5月11日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司(香港交易所股份代号:1883)全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(简称「中信国际电讯CPC」)为全球跨国企业提供高度可扩展且量身定制的ICT解决方案,以满足企业特定的业务需求。中信国际电讯CPC 今天欣然宣布,获得两项Veeam® Customer Ready专业认证:异地备份( Off-site Backup )(https://www.veeam.com/cn/managed-backup-as-a-service.html) 和Microsoft 365备份即服务(BaaS)(https://www.veeam.com/cn/backup-as-a-service-for-microsoft-365.html), 下一个目标是获得第三个专业认证:灾难恢复即服务(DRaaS)(https://www.veeam.com/cn/disaster-recovery-as-a-service-draas.html)。

中信国际电讯CPC荣获Veeam 云端与服务供应商合作伙伴 (VCSP) 白金级认证,并连续六年成为香港地区Veeam云端与服务供应商年度合作伙伴

中信国际电讯CPC自2010年与Veeam合作,成为亚太区首家提供由Veeam Cloud Connect支持的虚拟至云端备份服务的云端服务供应商。中信国际电讯CPC非常高兴荣获Veeam 云端与服务供应商合作伙伴 (VCSP) 白金级认证,并连续六年成为香港地区Veeam云端与服务供应商年度合作伙伴。中信国际电讯CPC与Veeam持续深化合作关系,凭借多项伙伴认证建立更紧密的伙伴关系,并以专业的行业知识支持云端解决方案,满足客户的需求。



Veeam Software香港及台湾地区高级业务经理邓展权先生表示:「作为我们核心的VCSP合作伙伴之一,中信国际电讯CPC为全球近160个国家的跨国企业提供服务。结合Veeam以客为本的能力及价值代表着行业的最佳实践,深受跨国企业的认同。我们更希望借此肯定中信国际电讯CPC SmartCLOUD™ BRR备份(https://www.citictel-cpc.com/sc-hk/product-services/smartcloud-brr)、 复制和灾难恢复解决方案持续达到双位数的年增长率成绩。」



凭借综合的云端运算方案,中信国际电讯CPC 致力为企业实现创新未来,助力企业转型及建立其IT环境,并保障客户的数据资料。作为「服务在地、连接全球」的数智通讯管理服务供应商(DICT MSP),中信国际电讯CPC 为客户提供高度定制化的云端产品组合,包括基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)、一切即服务(XaaS)、多云连接和管理服务。其中, SmartCLOUD™ BRR (多功能托管云备份及灾难复原解决方案)提供多方位的现场及异地备份和复制服务,包括备份即服务(BaaS)和灾难恢复即服务(DRaaS),以防数据丢失,确保业务连续性。



Veeam Data Platform(https://www.veeam.com/cn/service-providers-modern-solutions.html) 及 Veeam Backup for Microsoft 365(https://www.veeam.com/cn/backup-as-a-service-for-microsoft-365.html) 巩固了SmartCLOUD™ BRR方案。它们提供安全、可靠且简单的跨平台数据保护,以及灵活的价格。此外,通过对数据的加密以及具有不可变性的备份副本来防止勒索软件攻击,确保数据可随时存取。



中信国际电讯CPC SmartCLOUD BRR结合Veeam Data Platform的Veeam备份和复制™技术,为客户提供多功能备份和灾难恢复解决方案。 Veeam Data Platform是一个资料保护单一平台, 为IT环境内的云端、虚拟、实体、SaaS 和Kubernetes 应用程序提供保护。此外,中信国际电讯CPC采用Veeam Backup for Microsoft 365进行灵活的数据恢复,及强大的电子化搜寻eDiscovery,以查找每个Microsoft 365项目,有效为客户提供快速可靠的数据保护解决方案。



中信国际电讯CPC云端服务高级经理邓志明表示:「Veeam全面的数据保护方案,使我们能够满足客户的灾难恢复和业务连续性的要求,支持不同紧急情况下的备份和复制工作,包括从实体到云端(P2C),从云端到云端(C2C),从虚拟机到云端(V2C)和SaaS备份。此外,Veeam支持多种跨平台应用,例如客户可从传统的虚拟机转移到容器,因此Veeam的Kasten K10(https://www.veeam.com/cn/kubernetes-native-backup-and-restore.html) 能够保护其Kubernetes工作负载。」



邓志明先生强调:「客户的数据得到全面备份、保护和易于恢复,这对于达到服务水平协议(SLA)和防止勒索软件攻击至关重要。客户可以验证备份的可恢复性(https://www.veeam.com/cn/backup-security-capabilities.html), 并在需要时立即恢复数据(https://www.veeam.com/cn/instant-vm-recovery.html)。 他指出,例如用户在Microsoft 365中意外或故意删除数据,可以使用自助还原门户 (Self-service restore portal) (https://www.veeam.com/blog/self-service-backup-copy-microsoft-365.html) 即时恢复数据。此外,中信国际电讯CPC更提供24/7的监管和管理服务,确保持续保护客户的数据。」



邓志明先生表示:「我们会持续跟进客户的动态,若出现问题,我们可以立即采取行动,并在影响客户日常运营之前解决问题。这些增值服务是帮助客户选择中信国际电讯CPC成为其管理服务供应商(MSP)的重要因素。」



值得信赖的合作伙伴,打造赋能创新的数据保护服务

作为VCSP合作伙伴,中信国际电讯CPC 具备强大的专业能力,提供多样化的方案项目让企业按其数据保护需求选择合适的服务水平。从自我管理的异地备份存储选项,到综合管理的BaaS和DRaaS解决方案,包括实施、管理、监控、测试和恢复,服务的级别都可因时制宜。然而,可以肯定的就是 - 网络安全是至关重要。



邓志明先生补充指:「中信国际电讯CPC团队致力追求智能创新,安全更是重中之重。我们非常荣幸获得2023 年网络安全卓越奖 (Cybersecurity Excellence Awards) 的两项金奖,分别是最佳人工智能(AI)威胁检测 - 亚洲和最具创新网络安全公司 - 亚洲。这个非凡的成就肯定我们在激发创新方面的努力,并奠定我们在网络安全行业的领先地位。」



中信国际电讯CPC一直坚持其「创新 ‧ 不断」的服务理念赋能智慧创新。这次获奖的 AI Visual Security 利用AI和视觉计算技术,以快速、准确的方式快速,识别恶意程序家族。 AI Visual Security采用正在申请专利的人工智能算法并应用于检测恶意软件的系统和方法,该算法使用3D RGB彩色图像、专门的自编码器和弱监督学习网络,独特的设计使安全专业人员能够以较高的准确性检测恶意软件。这项技术的突破,为中信国际电讯CPC客户提供更快、更有效的处理复杂恶意软件分析任务的方案,同时减少其碳足迹。是此奖项彰显了中信国际电讯CPC 在持续创新和发展的能力,在数据保护专业领域拥有独特的一席之地:既是Veeam的服务提供商,也是客户的ICT解决方案合作伙伴。



根据最近的一份调查报告(https://www.veeam.com/wp-cloud-protection-trends.html), 访问了1,700名IT业界领袖,针对业界在生产和保护情境中曾使用云服务的情况,旨在了解他们的企业从自我管理模式转为以托管模式的数据保护情况。调查显示,48%的受访者最初使用自我管理的云备份,但最终通过他们对MSP的专业知识,转而使用托管云备份服务。同时,Veeam提供了一个VCSP合作伙伴目录,使企业能够轻松找到符合其精确需求的MSP,其中包括中信国际电讯CPC。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)是中信国际电讯集团有限公司(香港交易所股份代号:1883)的全资附属公司,公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案,包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案,为全球跨国企业提供综合数码解决方案, 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念,中信国际电讯CPC积极利用创新技术,将人工智能、扩增实境、大数据,物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值,协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益,成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地,连接全球」的优势,承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心,服务遍布约160个国家,无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局,多年不断深耕各个行业与领域经验,一系列国际标准服务认证(SD-WAN Ready,ISO 9001、14001、20000、27001 及27017),确保为企业提供国际化标准及服务资源,专业在地服务及交付能力,优质的客户体验和服务质量,成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



Veeam Software简介

Veeam®通过数据安全、数据恢复和数据自由为企业的混合云提供弹性。Veeam Data Platform为云端、物理、虚拟、SaaS和Kubernetes环境提供单一平台,让企业的应用程序和数据得到保护并始终可用,以便他们保持业务运行,为企业解除后顾之忧。Veeam总部位于美国俄亥俄州的哥伦布市,在30多个国家设有办事处,为全球超过45万客户提供保护,其中包括82%的财富500强企业和72%的全球2000强企业。Veeam的全球生态系统包括35000多家技术合作伙伴、经销商和服务提供商以及联盟合作伙伴。了解更多信息,请访问 http://www.veeam.com/cn/ 。



媒体查询:

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮:catherine.yuen@citictel-cpc.com





