文化传信飞龙元宇宙不断完善 打造港漫「东方英雄联盟」

香港, 2023年3月19日 - (亚太商讯) - 文化传信集团有限公司(「文化传信集团」,股份编号:00343.HK)行政总裁廖衍宏博士,与保利文化集团常务副总经理、保利影业董事长、保利文娱科技董事长李卫强博士(中国北京视频);保利文娱科技常务副总汤博晖先生;保利文娱科技总制片人张宸睿先生;正大集团主席谢吉人博士(泰国曼谷视频);正大光明资深副总裁廖家莹博士;泰中世纪创始人及董事唐盛之先生等在中国香港举行会晤。三方就有关文化传信漫画IP和文化传媒包括 : 电影、电视剧、文化传信漫画IP-AI飞龙芯机器人、手游、漫画及动漫等、 计划举办各国艺人演唱会(亚洲区) 等,同时,商谈成立文化传媒基金,各方就合作洽谈及展开深度探讨。

文化传信、保利文娱、正大集团在中国香港举行会晤

文化传信、保利文娱、正大集团就合作洽谈及展开深度探讨

会议围绕着文化传信、保利文娱、正大集团三方借助文化传信集团经营逾40年的庞大漫画IP资产,作为应用到数字收藏品项目,为区块链游戏及整个元宇宙的发展能创造出无限的可能性,缔造中华文化特色元宇宙及漫画IP虚实结合的经济圈进行深度合作;进行文化的传播和不同文化之间的交流。同时,三家公司就文化传信公司自持经典漫画共同衍生至影视内容开发、数字资产合作开发、版权授权周边产品开发达成共识;同时保利、正大集团和文化传信就围绕中华文化相关衍生IP的孵化、制作、传播达成共识,亦会研究飞龙芯应用场景及AI产品,三方就致力于传承中华文化及共同打造中华文化对外输出有高度共识;而且三方在各自集团旗下科技、电商、文化等优势领域合作达成共识并达成意向合作。共同亦谋划成立文化传媒基金,打造文化漫画IP特有的流量、与科技更深度的结合、与消费更快速的融合、与时代同步伐且既有前瞻性的文化传媒基金。



文化传信集团有限公司行政总裁廖衍宏博士表示:「文化传信集团有限公司作为目前亚洲最大漫画内容供货商之一,具有近半世纪的漫画业务历史。多年来,文化传信一直秉承「传扬中华文化,推动社会进步」的理念。利用先进的科技在文化领域寻求新突破,立志成为最受尊敬的文化创意企业。2022年底,集团完成开发「飞龙芯」,是基于集团永远荣誉主席朱邦复先生所发明并取得专利「中文理解彷脑技术」,结合科大讯飞智能语音识辨功能,联合成功研发出全球首个脱机中文AI语音理解。飞龙芯的应用场景非常广阔,现时我们有信心产品处于一个蓝海市场。相信是次与保利文娱、正大集团达成共识并达成意向合作,有助于打造以港漫为主轴的「东方英雄联盟」,活化东方文化题材的动漫IP,进一步形成飞龙元宇宙。」



关于保利文化集团



保利文化集团隶属于中国保利集团,2014年在香港联交所主板上市(股票代码:03636.HK)。自2000年成立以来,保利文化已形成演出与剧院管理、艺术品经营与拍卖、影院投资管理三项主业并举的产业格局,其中演出与剧院管理、艺术品经营与拍卖两项业务稳居行业领先地位。立足三项主业,保利文化积极开拓文化金融、艺术教育、文化旅游、文化创意等新业务,寻求产业升级。保利文娱科技隶属于保利文化集团,是保利文化子公司保利影业旗下以影视内容开发及创新、企业数字化转型升级为主要发展方向的混改新平台。公司主营业务主要分为:一是影视内容制宣发及相关跨界融合业务,二是以数字化转型及互动娱乐为基础的创新业务,三是文化旅游业务。



关于正大集团



正大集团是世界上最大的华人跨国公司之一,由华裔实业家谢易初、谢少飞兄弟于1921年在泰国曼谷创办。正大集团业务遍及20多个国家和地区,下属几百家公司,员工人数近45万人。近50年来,正大集团在家族第二代管理者的领导下,不断革新农牧业的经营理念,在壮大优势产业和主导产业的同时,还积极涉足其他行业,如电讯、石化、房地产、医药、零售、金融、机械和传媒等领域,成效卓著,同时,正大集团在投资领域有卓越成就,投资在日本伊藤忠株式会社、平安集团、中信集团、万客隆大卖场、Tesco Lotus 泰国和马来西亚和其他食品公司等项目,跻身于东南亚规模最大和最具影响力的企业集团之列。



关于文化传信集团



文化传信集团有限公司,目前为亚洲最大漫画内容供货商之一,主要业务包括出版及知识产权授权、线上及社交业务、数码化市场推广、零售与批发。集团多年来秉承「传扬中华文化,推动社会进步」的理念,利用先进的科技在文化领域寻求新突破,立志成为最受尊敬的文化创意企业。



关于中国飞龙芯片发明人朱邦复



文化传信集团(00343.HK)永远荣誉主席朱邦复先生,是中文人工智能(AI)理解领域的先驱者,由七十年代开始,朱邦复老师一直致力于中文计算机科技的研究,先后发明仓颉输入法、汉卡,被誉为「中文计算机之父」,其后加入文化传信,带着其研发团队继续中文人工智能理解的研究,并于2020年取得全球发明专利,将中文理解应用到语言芯片开发上。



