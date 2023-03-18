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来源 China Everbright Ltd 光大控股公布2022年全年业绩 ——坚定信心 提高长远创利能力

香港, 2023年3月17日 - (亚太商讯) - 中国光大控股有限公司（“光大控股”，股份代号：165.HK）公布截至2022年12月31日止12个月（“报告期”）之全年业绩。



2022年全年业绩表现要点

-- 归属于本公司股东之亏损为港币74.43亿元，主要由于投资项目估值下跌而录得未实现投资损失

-- 持续募资，基金资产管理总规模（AUM）约港币1,654亿元

-- 多元化退出，完全/部分退出项目86个，实现现金回流约港币139亿元

-- 流动性充裕，拥有现金及现金等价物约港币82亿元，可使用但未提取的银行授信额度约港币120亿元

-- 维持派息，末期股息每股港币0.15元



2022年是极不平凡的一年，国际形势纷繁复杂，全球经济增长放缓，全球金融市场出现较广泛且全面的回落，对光大控股的跨境投资及资产管理业务带来严峻挑战。受此影响，报告期内光大控股持有的投资项目市值波动或估值下跌，录得未实现投资损失，归属于本公司股东之亏损为港币74.43亿元。该未实现投资损失对光大控股无直接现金流影响。



光大控股及时做出防御性的决策部署，通过加大项目退出回收资金、严控业务成本开支，以及严选项目投资，稳守风险底线，保障工作有序开展。报告期内，光大控股共计对49个项目投资约港币42亿元；完全/部分退出项目86个，实现现金回流约为港币139亿元，项目退出收益和资金回笼情况良好。



截至2022年底，光大控股流动性保持充裕，拥有现金及现金等价物约港币82亿元，可使用但未提取的银行授信额度约港币120亿元，整体财政、业务和经营状况保持稳健。



报告期内，光大控股持续推进基金募资，在基金管理领域保持市场领先地位。因汇率折算、二级市场基金受基金赎回及资产净值下降和部分基金到期所带来的AUM减少等因素影响，基金资产管理总规模略降至港币1,654亿元，在管基金产品80个，涵盖一级市场基金、二级市场基金和母基金。



秉承与股东分享经营成果的发展理念，董事会宣派2022年末期股息为每股港币0.15元（2021年末期股息：每股港币0.30元）。



2022年全年经营要点



一、基金管理业务

2022年，光大控股基金管理业务稳步有序开展，紧抓“募投管退”各阶段窗口期，采取“精投稳退”策略推动业务高质量发展。



重点布局趋势行业，募资工作稳步推进。2022年，光大控股基金以高端制造、信息技术、绿色环保、新基建及专精特新为投资方向；加强一带一路绿色母基金的投资及地方子基金的设立；新设立首都光控专精特新基金及一带一路绿色基金南京直投基金；海外基础设施基金二期获亚投行承诺出资美金1亿元。



践行科创投资发展，审慎把握投资机会。光大控股旗下基金精挑细选审慎决策，投资了中核汇能、昆宇新能源、天目先导、赣州好朋友科技等优质项目，其中天目先导、赣州好朋友科技等项目获得2022年度多项国家级奖项。



采取多元化退出策略，加大现金回笼力度。通过转让及IPO退出相结合的方式，光大控股旗下基金在2022年实现了较好的项目退出业绩和现金回流，其中包括在境外以转让形式退出的挪威公交项目、汽车检测系统及先进制造设备生产商BPG项目，以及分别在港交所、美国纳斯达克、上海科创板、深圳创业板及北交所实现IPO上市的巨子生物、瑞科生物、默升科技、SatixFy、翱捷科技、软通动力、海泰新能等项目。



二、重要投资企业

中飞租赁以全产业链布局稳步发展：机队规模持续扩大，机队数量提升至176架；成为飞机机队回收协会(“AFRA”首家获钻石级（最高级别）的飞机再循环企业；坚定服务国产大飞机出海的国家战略，旗下印尼翎亚航空（TransNusa）正式接收了喷气式支线客机ARJ21，是中国喷气式客机首次进入海外市场，对于建设“一带一路”、构建“双循环”新发展格局具有重要意义。



光大养老以发展践行社会责任：在观点研究院发布的“2022年年度影响力康养产业综合运营企业”中排名第二，管理总床位数达3.4万张，养老机构和小区服务站点数194间。同时，光大养老积极响应国家号召，参与国家发改委组织的培训疗养机构转型相关工作，彰显责任担当。



特斯联以人工智能和物联网研究迈上发展新台阶：实现操作系统全新升级，多项研究成果被人工智能领域顶级会议CVPR收录和发表，并发布TacOS 3.0和云边一体化产品矩阵。同时，特斯联引入三位全球知名科学家加盟，并主动承担国家级技术攻关任务，例如基于6G通信技术的多模态网络与通信国家重点研发专项课题等。



三、资源储备丰富

流动性储备增加。2022年，光大控股新增银行贷款授信超过港币212亿元，并在6月成功于中国银行间市场交易商协会发行3年期中期票据，规模人民币30亿元。截至2022年12月底，光大控股账面现金约港币82亿元及有约港币120亿元的银行未动用授信额度。



提升科创资源覆盖深度。以香港为中心支持创新发展，依托香港科学园的光大科创中心和光控全球合伙人项目，支持香港科创中心建设，孵化初创企业，捕捉投资机会。光大香港创新中心孵化器目前已经超额满员入驻。



加强区域发展，增加下沉市场布局。深度布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区，主动参与「成渝」经济圈、海南自由贸易港、雄安新区建设，布局包括软件与网络、零售业、消费品、医疗健康等领域。



四、环境、社会及管治工作持续巩固

光大控股持续完善ESG管理体系，优化风险管理指引、董事会多元化等多项内部管理制度；完善气候变化管理制度和组织架构；对标行业先进，正式成为TCFD支持机构。报告期内，明晟公司（MSCI）将光大控股调整至竞争更为激烈的“资产管理与托管银行”类别，光大控股的ESG评级由B提升至 BB，评分上升48%。



回顾二十五载发展历程，光大控股始终坚定保持长期投资的战略定力，深耕具备产业优势的专精行业，公司发展穿越多轮经济与行业周期，积累了宝贵且丰富的管理经验和业务往绩。二十大开启了中国式现代化新征程，中国经济的新发展格局正在加速构建中。香港迎来由治及兴的发展新篇章，香港的独特竞争优势和有利发展条件进一步凸显。光大控股将牢牢抓住机遇、真抓实干，充分利用跨境资源禀赋，加大募资、精投稳退、防范风险，全力推进业务高质量发展，打造中国领先的跨境投资及资产管理公司。



光大控股执行董事兼总裁张明翱表示：“2022年，面对严峻的市场环境和诸多挑战，公司全体员工迎难而上，积极应对化解风险、稳定业务发展，提升管理效率，实现降本增效，努力为高质量发展夯实基础。站在新的历史起点，我们对未来充满信心。2023年光大控股将坚持“稳字当头、稳中求进”的经营方针，处理好“危”与“机”、统筹好“稳”与“进”，发挥跨境及多元化投资组合的优势，继续扩大资产管理规模，通过项目的精投稳退，致力恢复高效的创利能力，构建流动性充裕的资产负债结构，进一步提升分红能力，与股东及投资者们持续共享发展成果。”





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